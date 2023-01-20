Почему Россия не развалится по образцу СССР 20 января, 20:35 Эксклюзив NV

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Россия развалится. Я же так не думаю

В ходе традиционной для NV дискуссии «Україна і світ попереду 2023» присутствующий среди гостей экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко едва не превратил дискуссию в спор. Выслушав всех участников, он обратился к ним не столько с вопросом, сколько с репликой, суть которой можно определить коротко: вы не правы, Россия развалится.

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О том, что развал России невозможен хотя бы в среднесрочной перспективе, говорили волонтер и общественный деятель Серий Притула и совладелец Новой почты Вячеслав Климов. Но подобные — прямо скажу, неутешительные для всех людей доброй воли, — выводы звучали в контексте новой войны. К которой Украине и миру нужно начинать готовиться уже на следующий день после изгнания последнего оккупанта, возвращения оккупированных территорий в состав Украины и, соответственно, нашей победы. Агрессивная Россия захочет реванша в тот самый счастливый для нас день. Залижет раны и начнет восстанавливаться для следующего нападения. Поскольку развал не предусмотрен — господин Огрызко с этим категорически не согласился. И в своем протесте экс-министр не одинок. Но это означает, что он и его единомышленники не согласны также с адмиралом Робом Бауэром, главой Военного комитета НАТО. Который заявил: независимо от исхода войны у россиян будут аналогичные амбиции, и даже если они проиграют войну с Украиной, угроза не исчезает. Вотум подобного недоверия можно выразить и Борису Джонсону, который в одном из недавних интервью назвал Россию большой, гордой, старой страной, которая не развалится, хотя в победе Украины он также не сомневается.

Борис Джонсон назвал Россию старой гордой страной, которая не развалится именно из-за этого

Отрицая подобные утверждения и уверенно прогнозируя развал России, господин Огрызко апеллировал к одному из самых любимых и частых примеров — выступлению Джорджа Буша-старшего 1 августа 1991 года в Верховной Раде тогда еще советской Украины. В качестве президента США Буш посетил сначала Москву, где принял участие в саммите вместе с Михаилом Горбачевым, первым и, как показало время, единственным президентом СССР. А потом в Киеве предостерег Украину от провозглашения независимости и напугал катастрофическими последствиями от развала СССР. Речь получила в политологии название котлета по-киевски, самого Буша критиковали и в Европе и дома, в Америке. Через три недели Украина провозгласила независимость. К концу 1991 года юридически развалился Союз. Считался монолитной воинственной империей, а оказался колосом на глиняных ногах.

Эту аналогию регулярно вспоминают адепты неотвратимого развала России — мол, она повторит судьбу сама СССР, который сама же создала. Однако подобное сравнение ошибочно, как и буквальное зеркальное сравнение Путина с Гитлером. А нынешней войны России против Украины — со Второй мировой. На ошибку, сам того не понимая, указал Борис Джонсон, назвав Россию старой гордой страной, которая не развалится именно из-за этого. Ведь именно данный фактор и сработал в 1991 году на развал СССР.

Именно так. Советский Союз развалился при прямом участии России, по ее непреодолимому желанию. Как бы то ни было, но Россия тоже стремилась присоединиться к параду суверенитетов и выйти из СССР. Случилось, как и предполагалось.

Что было дальше — видел, но не всегда понимал и осознавал весь мир. Вряд ли мир надо упрекать политической слепотой: в Украине три десятка лет политические слепцы и рядовые граждане либо не видели в России агрессора, либо подыгрывали агрессору и работали на него. Но вернуться к самому началу 1990-х и присмотреться внимательнее, увидите: у России в СССР не было даже условной, минимальной субъектности, которая, в свою очередь, была у так называемых союзных республик.

Чем был Киев? Столицей советской Украины. Чем был Тбилиси? Столицей советской Грузии. Чем был Ташкент? Столицей советского Узбекистана. А какой город был столицей РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики? Первый ответ — Москва. Но она была центром значительно большего государственного образования — огромного Советского Союза. По сути, СССР растворил в себе Россию-матушку. Свел ее к странному статусу какой-то союзной республики. Союзной — кому, самой себе?

Вот эту лошадку и оседлал в свое время лидер российской советской политической оппозиции Борис Ельцин. На ней и выехал. Ведь его главный оппонент Михаил Горбачев из кожи лез, чтобы удержать Союз. Который уже трещал по швам и подгорал на Кавказе, в странах Балтии и в Украине.

Зато в советской России, той же РСФСР, все было тихо, спокойно. Ни один субъект этой советской федерации из ее состава выйти не хотел. Это уже потом поднимется Ичкерия — первый и единственный прецедент вооруженной борьбы за независимость в Российской Федерации. Ее показательно потопят в крови, поставят гауляйтером Рамзана Кадырова и на этом тему развала собственно России закроют.

Так что Ельцин, говоря современным языком, качал ситуацию в сторону независимости России от СССР. Идея понравилась тем, кого уже при своем президентстве он называл дорогими россиянами. Они также хотели выйти из СССР, как и остальные республики. Потому что цель была одна: хватит кормить всех дармоедов, мы отделимся и прокормим сами себя. Ностальгия по СССР стала трендом уже с середины 1990-х из-за разочарования дорогих россиян в собственной независимости. И тут уже на сцену вышел Путин с амбициями расширить старую добрую Российскую Федерацию до несправедливо, по его мнению, утраченных масштабов и границ.

Итак, на момент провозглашения Бушем-старшим скандальной киевской речи российские настроения были похожи на украинские. Партийные верхушки стремились сохранить Союз настолько, что даже пошли на августовский путч и ускорили разрушительные процессы. Активные граждане стремились избавиться от проклятого СССР. Поэтому Россия присоединилась к его развалу. И вот вам причина неожиданного на первый взгляд его краха.

Возможно ли повторение подобного в нынешней России? Ответ — нет. Ибо после подписания в декабре 1991 года трехстороннего соглашения в Беловежской пуще РСФСР превратилась в Российскую Федерацию. Сохранив в своем составе все территории, края и округа, которые были в составе России советской. Присоединены, читай — завоеваны они были не в 1920-х, а еще при царе-батюшке. Кубань и Дон, несмотря на украинские мечты, отделяться не хотят. Буряты, башкиры, татары, хакасы, эвенки и другие народы, из которых состоит население России, подавлены многосотлетней ассимиляцией и не видят своего существования без подачек из федерального бюджета. Пропаганда давно и плодотворно работает на подавление любого желания разваливать РФ изнутри. Российская Федерация вышла из советской. А советская — из царской России, которая воевала в 1917—1921 годах на территории Украины и Беларуси, за Кавказ и Среднюю Азию и приросла ими. Однако большинство территорий — царское наследие. Вот оно, старое гордое государство — его, непоколебимое, имел в виду Борис Джонсон.

Думаю, пример красноречивый. Не раз говорилось: войну может завершить только Россия — если захочет. Так же Россия может и распасться — если сама захочет. Пока желаний отделиться и жить самостоятельно за поребриком не замечается.

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