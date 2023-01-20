Андрей Кокотюха

Андрей Кокотюха

Писатель, киносценарист

Почему Россия не развалится по образцу СССР

20 января, 20:35
Эксклюзив NV
Поделиться:

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Россия развалится. Я же так не думаю

В ходе традиционной для NV дискуссии «Україна і світ попереду 2023» присутствующий среди гостей экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко едва не превратил дискуссию в спор. Выслушав всех участников, он обратился к ним не столько с вопросом, сколько с репликой, суть которой можно определить коротко: вы не правы, Россия развалится.

Видео дня

О том, что развал России невозможен хотя бы в среднесрочной перспективе, говорили волонтер и общественный деятель Серий Притула и совладелец Новой почты Вячеслав Климов. Но подобные — прямо скажу, неутешительные для всех людей доброй воли, — выводы звучали в контексте новой войны. К которой Украине и миру нужно начинать готовиться уже на следующий день после изгнания последнего оккупанта, возвращения оккупированных территорий в состав Украины и, соответственно, нашей победы. Агрессивная Россия захочет реванша в тот самый счастливый для нас день. Залижет раны и начнет восстанавливаться для следующего нападения. Поскольку развал не предусмотрен — господин Огрызко с этим категорически не согласился. И в своем протесте экс-министр не одинок. Но это означает, что он и его единомышленники не согласны также с адмиралом Робом Бауэром, главой Военного комитета НАТО. Который заявил: независимо от исхода войны у россиян будут аналогичные амбиции, и даже если они проиграют войну с Украиной, угроза не исчезает. Вотум подобного недоверия можно выразить и Борису Джонсону, который в одном из недавних интервью назвал Россию большой, гордой, старой страной, которая не развалится, хотя в победе Украины он также не сомневается.

Борис Джонсон назвал Россию старой гордой страной, которая не развалится именно из-за этого

Отрицая подобные утверждения и уверенно прогнозируя развал России, господин Огрызко апеллировал к одному из самых любимых и частых примеров — выступлению Джорджа Буша-старшего 1 августа 1991 года в Верховной Раде тогда еще советской Украины. В качестве президента США Буш посетил сначала Москву, где принял участие в саммите вместе с Михаилом Горбачевым, первым и, как показало время, единственным президентом СССР. А потом в Киеве предостерег Украину от провозглашения независимости и напугал катастрофическими последствиями от развала СССР. Речь получила в политологии название котлета по-киевски, самого Буша критиковали и в Европе и дома, в Америке. Через три недели Украина провозгласила независимость. К концу 1991 года юридически развалился Союз. Считался монолитной воинственной империей, а оказался колосом на глиняных ногах.

Эту аналогию регулярно вспоминают адепты неотвратимого развала России — мол, она повторит судьбу сама СССР, который сама же создала. Однако подобное сравнение ошибочно, как и буквальное зеркальное сравнение Путина с Гитлером. А нынешней войны России против Украины — со Второй мировой. На ошибку, сам того не понимая, указал Борис Джонсон, назвав Россию старой гордой страной, которая не развалится именно из-за этого. Ведь именно данный фактор и сработал в 1991 году на развал СССР.

Именно так. Советский Союз развалился при прямом участии России, по ее непреодолимому желанию. Как бы то ни было, но Россия тоже стремилась присоединиться к параду суверенитетов и выйти из СССР. Случилось, как и предполагалось.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Что было дальше — видел, но не всегда понимал и осознавал весь мир. Вряд ли мир надо упрекать политической слепотой: в Украине три десятка лет политические слепцы и рядовые граждане либо не видели в России агрессора, либо подыгрывали агрессору и работали на него. Но вернуться к самому началу 1990-х и присмотреться внимательнее, увидите: у России в СССР не было даже условной, минимальной субъектности, которая, в свою очередь, была у так называемых союзных республик.

Читайте также:
Владимир Огрызко
Владимир Огрызко
Серьезные переговоры уже идут. Что решается за спиной Путина

Чем был Киев? Столицей советской Украины. Чем был Тбилиси? Столицей советской Грузии. Чем был Ташкент? Столицей советского Узбекистана. А какой город был столицей РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики? Первый ответ — Москва. Но она была центром значительно большего государственного образования — огромного Советского Союза. По сути, СССР растворил в себе Россию-матушку. Свел ее к странному статусу какой-то союзной республики. Союзной — кому, самой себе?

Вот эту лошадку и оседлал в свое время лидер российской советской политической оппозиции Борис Ельцин. На ней и выехал. Ведь его главный оппонент Михаил Горбачев из кожи лез, чтобы удержать Союз. Который уже трещал по швам и подгорал на Кавказе, в странах Балтии и в Украине.

Зато в советской России, той же РСФСР, все было тихо, спокойно. Ни один субъект этой советской федерации из ее состава выйти не хотел. Это уже потом поднимется Ичкерия — первый и единственный прецедент вооруженной борьбы за независимость в Российской Федерации. Ее показательно потопят в крови, поставят гауляйтером Рамзана Кадырова и на этом тему развала собственно России закроют.

Так что Ельцин, говоря современным языком, качал ситуацию в сторону независимости России от СССР. Идея понравилась тем, кого уже при своем президентстве он называл дорогими россиянами. Они также хотели выйти из СССР, как и остальные республики. Потому что цель была одна: хватит кормить всех дармоедов, мы отделимся и прокормим сами себя. Ностальгия по СССР стала трендом уже с середины 1990-х из-за разочарования дорогих россиян в собственной независимости. И тут уже на сцену вышел Путин с амбициями расширить старую добрую Российскую Федерацию до несправедливо, по его мнению, утраченных масштабов и границ.

Итак, на момент провозглашения Бушем-старшим скандальной киевской речи российские настроения были похожи на украинские. Партийные верхушки стремились сохранить Союз настолько, что даже пошли на августовский путч и ускорили разрушительные процессы. Активные граждане стремились избавиться от проклятого СССР. Поэтому Россия присоединилась к его развалу. И вот вам причина неожиданного на первый взгляд его краха.

Возможно ли повторение подобного в нынешней России? Ответ — нет. Ибо после подписания в декабре 1991 года трехстороннего соглашения в Беловежской пуще РСФСР превратилась в Российскую Федерацию. Сохранив в своем составе все территории, края и округа, которые были в составе России советской. Присоединены, читай — завоеваны они были не в 1920-х, а еще при царе-батюшке. Кубань и Дон, несмотря на украинские мечты, отделяться не хотят. Буряты, башкиры, татары, хакасы, эвенки и другие народы, из которых состоит население России, подавлены многосотлетней ассимиляцией и не видят своего существования без подачек из федерального бюджета. Пропаганда давно и плодотворно работает на подавление любого желания разваливать РФ изнутри. Российская Федерация вышла из советской. А советская — из царской России, которая воевала в 1917—1921 годах на территории Украины и Беларуси, за Кавказ и Среднюю Азию и приросла ими. Однако большинство территорий — царское наследие. Вот оно, старое гордое государство — его, непоколебимое, имел в виду Борис Джонсон.

Думаю, пример красноречивый. Не раз говорилось: войну может завершить только Россия — если захочет. Так же Россия может и распасться — если сама захочет. Пока желаний отделиться и жить самостоятельно за поребриком не замечается.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Теги:   Борис Ельцин Владимир Огрызко Андрей Кокотюха Распад СССР Джордж Буш Война России против Украины распад России

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X