Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках мирного соглашения с ХАМАС

Автомобили Красного Креста транспортируют израильских заложников после их передачи в рамках соглашения между ХАМАС и Израилем, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Reuters TV)

Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает CNN в понедельник, 13 октября.

Телеканал пишет, что около 250 палестинских заключенных были освобождены на Западном берегу, в Иерусалиме и Газе или депортированы в Египет.

Ранее The Guardian писал, что два автобуса с 1900 палестинскими заключенными прибыли из израильских тюрем в город Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

По данным Палестинской комиссии по делам заключенных, 88 из почти 2000 человек отправили на Западный берег, а остальных депортировали в Газу.

В свою очередь террористическая группировка ХАМАС заявила, что передаст Израилю тела четырех заложников. Когда остальные 24 тела будут возвращены Израилю, неизвестно, пишет Associated Press.

Накануне Sky News писал, что Израиль должен освободить 250 палестинцев, которые отбывали пожизненное заключение, и более 1700 задержанных, которых удерживают без предъявления обвинений.

Ранее 13 октября президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль во время процесса освобождения заложников, которых удерживал ХАМАС.

Во время полета американский лидер следил за прямым эфиром освобождения первых заложников в рамках мирного соглашения. Во время выступления в Кнессете Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

Из Израиля президент США отправился в Египет на церемонию подписания мирного соглашения. CNN пишет, что Трамп уже прибыл в город Шарм-эль-Шейх.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к желтой линии, и 72-часовой период для освобождения заложников начался.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.