Омри Миран, один из первых семи израильских заложников, которых в понедельник, 13 октября, освободил ХАМАС в рамках соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США, встретился с семьей. Об этом сообщает Sky News .

Омри Миран — самый старший из 20 последних живых заложников, которых удерживал ХАМАС. Ему было 46 лет, когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в дом его семьи в кибуце Нахаль Оз два года назад. Из плена его ждали жена Лишай Лави и дочери Рони и Альма, которым удалось выжить во время нападения 2023 года.

Реклама

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

На фотографиях видно, как Миран обнимает свою жену и отца Дани в Реиме. Супруги одеты в одинаковые белые футболки, а встреча состоялась сразу после того, как мужчину перевезли из Газы утром.

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Его семья назвала освобождение «победой всего народа», подчеркнув, что этот момент символизирует надежду для всех, кто ждет возвращения своих близких.

«Мы хотим от всего сердца поблагодарить народ Израиля за то, что он поддерживал нас в самые тяжелые часы и дни, когда этот момент казался далеким и невозможным желанием. Этот момент, сегодня, — это не личная победа, а победа всего народа», — заявила семья Мирана.

Еще одного освобожденного заложника, Эйтана Авраама Мора, сфотографировали после возвращения в Израиль.

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Мор родом из израильского поселения Кирьят-Арба на юге Западного берега реки Иордан. На момент захвата боевиками ХАМАС работал охранником на фестивале Nova, тогда ему было 23 года. Последний раз Мора видели, когда он пытался помочь другим добраться до безопасного места.

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023-го. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Фото: Courtesy of Sourasky Медицинский Центр (Ичилов)/Handout via REUTERS

ХАМАС передал заложников, которых два года удерживал на территории Сектора Газа, израильской стороне. Пленники, которых вывезли на машинах Красного Креста на территорию Израиля, были освобождены в два этапа: сначала семь, а затем еще 13 заложников. Все 20 — мужчины, которые были захвачены в октябре 2023-го года.