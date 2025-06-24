Трамп закрыл вопрос Ирана? Есть одно «но»
Трамп ищет громких (во всех смыслах) результатов, быстрых политических дивидендов, которые бы закрепили его образ «величественного» лидера «величественной» Америки
Просто инструменты достижения этой цели могут меняться: сначала он надеялся добиться славы путем переговоров: посадить за стол переговоров Россию и Украину, Израиль и ХАМАС — но ни там, ни там — никакого успеха. Поэтому, и это было логично, его фокус внимания — сместился. И инструменты тоже: от звонков — к бомбардировкам. Краткосрочно выгодные шаги — более выгодны и привлекательны, чем долгосрочные расчеты.
В то же время, важно понимать, что несмотря на союзничество (настоящее союзничество — согласование и взаимодополняемость действий и шагов) интересы Израиля и США в отношении Ирана все-таки отличаются. И думаю, что не будет ошибкой сказать, что Нетаньяху умело играет на стремлении к славе, чем грешит Трамп. Да, интересы Израиля, все больше сводятся к внутренним изменениям в Иране. Дестабилизация, смена режима у власти, хаос — что угодно из этого, но точно не исключительно уничтожение или уменьшение ядерных возможностей Ирана, как заявлялось официально в начале.
США, а точнее Трамп, скорее всего, преследуют цели более скромные — заставить Иран вернуться к переговорам и заключить договоренность о ядерной безопасности. Поэтому после даже серии ударов по Ирану Трампу показалось вполне реалистичным прекратить это, подписать новое соглашение и «закрыть вопрос». Но есть одно «но».
Интересы Израиля и США в отношении Ирана отличаются
Этим «но» является чрезвычайно высокая вероятность, что Трамп будет абсолютно не в состоянии остановить процесс эскалации уже в целом регионе. Очень показательно наблюдать за реакцией в соседних арабских странах: все переживают, что война перекинется на территории других стран, в частности, из-за ударов Ирана по американским базам в регионе. И пока официальная иранская власть так жестко не говорит, иранские эксперты (из Ирана) комментировали для медиа это именно так. Более того, примечательно, что Персидский залив прямо говорит устами местных экспертов: главным бенефициаром и главным заинтересованным лицом в дальнейшей эскалации является Нетаньяху. То есть, тоже есть различение между Израилем, как таковым, и собственными политическими интересами его лидера. Трамп, даже после ударов по Ирану, таким однозначно заинтересованным в дальнейшей масштабной войне пока не воспринимается.
Для Украины же этот новый фокус внимания Трампа и, вслед за этим, мира — плохие новости. Трамп не получил лавры победителя на российско-украинском треке, поэтому я бы не ожидала от него усилий даже по уменьшению интенсивности боевых действий.
Нормализация отношений США и России, зато и, к сожалению, для Украины, тоже не потребует каких-то предпосылок: Трамп планомерно возвращается к партнерским отношениям с РФ, в обход своих уже бывших европейских партнеров. Правда, развертывание масштабной войны на Ближнем Востоке может изменить эти расклады, так как в игру еще не вступала важная для Украины Турция, и менее заметный в нашем поле, но столь же важный — Азербайджан.
Текст публикуется с разрешения автора