Трамп закрыл вопрос Ирана? Есть одно «но»

Просто инструменты достижения этой цели могут меняться: сначала он надеялся добиться славы путем переговоров: посадить за стол переговоров Россию и Украину, Израиль и ХАМАС — но ни там, ни там — никакого успеха. Поэтому, и это было логично, его фокус внимания — сместился. И инструменты тоже: от звонков — к бомбардировкам. Краткосрочно выгодные шаги — более выгодны и привлекательны, чем долгосрочные расчеты.

В то же время, важно понимать, что несмотря на союзничество (настоящее союзничество — согласование и взаимодополняемость действий и шагов) интересы Израиля и США в отношении Ирана все-таки отличаются. И думаю, что не будет ошибкой сказать, что Нетаньяху умело играет на стремлении к славе, чем грешит Трамп. Да, интересы Израиля, все больше сводятся к внутренним изменениям в Иране. Дестабилизация, смена режима у власти, хаос — что угодно из этого, но точно не исключительно уничтожение или уменьшение ядерных возможностей Ирана, как заявлялось официально в начале.

США, а точнее Трамп, скорее всего, преследуют цели более скромные — заставить Иран вернуться к переговорам и заключить договоренность о ядерной безопасности. Поэтому после даже серии ударов по Ирану Трампу показалось вполне реалистичным прекратить это, подписать новое соглашение и «закрыть вопрос». Но есть одно «но».

Этим «но» является чрезвычайно высокая вероятность, что Трамп будет абсолютно не в состоянии остановить процесс эскалации уже в целом регионе. Очень показательно наблюдать за реакцией в соседних арабских странах: все переживают, что война перекинется на территории других стран, в частности, из-за ударов Ирана по американским базам в регионе. И пока официальная иранская власть так жестко не говорит, иранские эксперты (из Ирана) комментировали для медиа это именно так. Более того, примечательно, что Персидский залив прямо говорит устами местных экспертов: главным бенефициаром и главным заинтересованным лицом в дальнейшей эскалации является Нетаньяху. То есть, тоже есть различение между Израилем, как таковым, и собственными политическими интересами его лидера. Трамп, даже после ударов по Ирану, таким однозначно заинтересованным в дальнейшей масштабной войне пока не воспринимается.

Для Украины же этот новый фокус внимания Трампа и, вслед за этим, мира — плохие новости. Трамп не получил лавры победителя на российско-украинском треке, поэтому я бы не ожидала от него усилий даже по уменьшению интенсивности боевых действий.

Нормализация отношений США и России, зато и, к сожалению, для Украины, тоже не потребует каких-то предпосылок: Трамп планомерно возвращается к партнерским отношениям с РФ, в обход своих уже бывших европейских партнеров. Правда, развертывание масштабной войны на Ближнем Востоке может изменить эти расклады, так как в игру еще не вступала важная для Украины Турция, и менее заметный в нашем поле, но столь же важный — Азербайджан.

