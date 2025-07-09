Трамп изменил позицию по Украине. Надолго ли это?

Украинцы радостно приветствовали заявление Трампа от 7 июля о намерении предоставить их стране больше оружия. Однако остается непонятным, что именно имеет в виду лидер США

Также непонятно, является ли это последнее заявление существенным отклонением от его давнего нежелания поддерживать Украину в ее борьбе с вторжением России.

Комментарии Трампа прозвучали через неделю после того, как появились новости о частичном приостановлении военной помощи США Украине. Это решение вызвало сильную тревогу в Киеве и среди европейских союзников Украины. Чиновники Белого дома назвали приостановление поставок ключевых категорий вооружения попыткой «поставить интересы Америки на первое место» после осмотра Пентагоном военных арсеналов, который, как сообщается, выявил потенциальный дефицит.

Вечером 7 июля в Вашингтоне Трамп обнародовал свой очевидный поворотный момент относительно военной помощи Украине. «Мы собираемся предоставить больше оружия. Мы должны. Они должны быть способны защитить себя. Сейчас они испытывают очень сильный удар», — прокомментировал он. По словам Трампа, новые военные поставки будут сосредоточены преимущественно на оборонительном оружии.

Опыт « американских горок» за последние полгода сделал многих глубокими циниками

Это резкое изменение позиции Трампа произошло после двух очень разных телефонных разговоров с лидерами России и Украины. В прошлый четверг Трамп после длительного разговора с Владимиром Путиным выразил свое разочарование и возмущение очевидной решимостью кремлевского диктатора продолжать войну. На следующий день американский и украинский лидеры провели дружеский и продуктивный разговор, который обе стороны так и оценили. Это вселило надежду на дальнейшую поддержку США Украины в таких ключевых сферах, как противовоздушная оборона.

Усилия, направленные на прекращение кровопролития в Украине, доминировали во внешней политике США в течение первых шести месяцев президентства Трампа. Критики обвиняли лидера США в чрезмерном стремлении предлагать России уступки, сохраняя при этом бескомпромиссную позицию в отношении Украины.

После инаугурации Трампа в январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сначала пытался найти общий язык с новой администрацией США. Отношения начались катастрофически: Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил его в развязывании войны с Россией. До самой низкой точки они упали в конце февраля, когда встреча в Овальном кабинете переросла в перепалку. Тогда Трамп обвинил Зеленского в «играх с Третьей мировой войной».

С тех пор Зеленский сделал ряд шагов для улучшения двусторонних связей. Он неоднократно публично хвалил Трампа, поддержал предложение США о безусловном тридцатидневном прекращении огня и подписал соглашение о полезных ископаемых, которое предоставляет американскому бизнесу преимущественный доступ к природным ресурсам Украины. Между тем Путин не проявил никакой заинтересованности в мире. Вместо этого он прибегнул к прозрачной тактике промедления и выдвинул ряд максималистских требований, одновременно резко усиливая бомбардировки украинских мирных жителей.

После заявлений Трампа о новых поставках оружия во вторник утром уже 8 июля в Украине царил определенный сдержанный оптимизм. Опыт таких «американских горок» за последних полгода сделал многих глубокими циниками относительно вероятности дальнейшей поддержки США, некоторые украинцы также увидели определенную логику во внезапном изменении тона Трампа. В конце концов, сейчас до боли очевидно, что Путин не намерен прекращать войну и месяцами морочил голову своему американскому коллеге.

Лидер партии «Голос» и член Верховной Рады Украины Кира Рудик была одной из многочисленных украинских публичных деятелей, которые намекнули на то, что терпение Трампа к Путину, возможно, наконец закончилось. «Президент Трамп сказал, что США пришлют Украине больше оружия, — заявила она. — Это хорошая новость для нас, но плохая новость для России. Никто не будет терпеть игры Путина вечно. Время нанести ответный удар».

Другие отметили, что поддержка США Украины остается в национальных интересах Америки. Советник президента Украины Михаил Подоляк отметил, что, не допустив победы России в Украине, Соединенные Штаты могут предотвратить более общую европейскую войну в ближайшие годы: «Важнейшая выгода заключается в уменьшении вероятности российской агрессии против других европейских стран. Остановив Путина в Украине сегодня, Белый дом избегает астрономических затрат на защиту союзников по НАТО завтра».

Сначала реакция Министерства обороны Украины была несколько осторожной. Выражая благодарность за постоянную поддержку США, представители министерства подчеркнули необходимость большей ясности. В заявлении министерства говорится о том, что для Украины «критически важно» поддерживать «стабильность, непрерывность и предсказуемость» в предоставлении военной помощи, особенно систем противовоздушной обороны.

Больше деталей, вероятно, появятся в ближайшие дни, когда высокопоставленные чиновники Украины и США встретятся на полях Конференции по восстановлению Украины, которая на этой неделе состоится в Риме. Любая дополнительная военная поддержка со стороны Соединенных Штатов, безусловно, будет приветствоваться, но многие в Киеве также будут ожидать дальнейших сигналов того, что Трамп теперь осознает необходимость более жесткой политики в отношении России.

Оригинал

Перевод NV

