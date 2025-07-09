Не надо обнадеживаться. По какому плану движется Трамп

Почему у него нет четкой позиции относительно внешней политики США? Почему еще вчера останавливалась поставка утвержденного оружия для Украины и в инфопространстве художественно описывались развороты в воздухе самолетов, а сегодня Трамп заявляет, что поможет Украине? Может ли кто-то из высокопоставленных чиновников Пентагона отдавать приказы об остановке поставок оружия, кроме президента? Вы в это верите? Я — нет!

Чем нам поможет США? 10 ракетами для Patriot, а остальное поставит канцлер Германии Мерц? Президент Трамп прозрел, изменил позицию? Или завтра наплетет снова кошель ерунды? Что произошло? Он подобрел после встречи с премьером Израиля Нетаньяху?

Это же надо иметь такую силу воли чтобы вместо того, чтобы сорваться на Трампа в Овальном кабинете по поводу переговоров с Ираном по ядерной программе, подарить президенту США … мечту. Премьер Израиля привез Трампу копию письма в Нобелевский комитет с просьбой номинировать его на Нобелевскую премию мира. Трамп остановил ядерную войну? На голову не налезает.

Нигде не отмечается необходимость помощи Украине

На многие вопросы дает ответ «План 2025». Это тот документ, который готовил еще накануне президентских выборов в США Фонд «Наследие». Это 900 страниц, на которых описывается организация власти в США по каждому из направлений. Когда-то в пылу Дональд Трамп сказал, что этот труд подготовила какая-то группа варьятов. Но как свидетельствуют шаги президента Трампа, он движется к выполнению этого плана.

Украину, в первую очередь, интересует в этом плане внешняя политика США и вопросы глобальной безопасности. Авторы отмечают политику приоритезации США. И таким приоритетом называется Индо-Тихоокеанский регион. Но интересно то, что при этом угроз для мира определены две — Китай и РФ. Европа должна приложить все усилия, чтобы сдерживать агрессию России и обеспечить свою безопасность. Что касается Индо-Тихоокеанского региона, то здесь должны приложить свои силы Япония и Южная Корея.

Так, в документе подчеркнуто, что Россия несет опасность, но при этом нигде не отмечается необходимость помощи Украине. Упоминается лишь Израиль.

Ключевая ошибка авторов в том, что они неверно оценивают геополитическую ситуацию. Нет у них понимания, что сейчас происходит война за новый миропорядок. И имеет она два фронта: Иран-Израиль и Россия-Украина. Они же рассматривают эти войны, как региональные конфликты. Отсюда и взялись эти бравадные упреки об остановке войны за 24 часа. Не рассматривалась российско-украинская война, как глобальная угроза.

Интересными в «Плане 2025» являются данные о запасах оружия. Именно здесь содержатся тезисы о необходимости ревизии имеющегося оружия, пересмотре заказов, переброске оружия с места на место, отказе от определенных видов оружия, переходе на новое вооружение. Однозначно речь идет о дефиците оружия в США. В частности, США нуждаются в кардинальном увеличении систем ПВО и ПРО, таких, как THAAD, Standart Missile-3, Patriot missiles для защиты поля боя с воздуха.

Пришел ли Трамп в себя? Не думаю. Не надо обнадеживаться. Завтра может быть новое какое-то заявление. Не хочется, чтобы США почувствовали угрозу только тогда, когда произойдет новый «Перл-Харбор». Только новое страшное испытание раскроет глаза на то, что происходит в мире. Время быть адекватным.

