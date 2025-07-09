Вот и ответ. Что происходит в США вокруг военной помощи Украине

Трамп мог сказал журналистам одно, отвернулся от микрофона — и сказал Хэгсету совершенно другое (Фото: REUTERS)

Текущее события развитие событий вокруг Украины еще раз находит подтверждение тому, о чем я говорил NV недели три назад

Все события, которые сейчас происходят и которые касаются передела мира, появления новых альянсов, реструктуризация геополитических сил, крутятся вокруг четырех центров тяжести. Это США, Китай, Россия и Европа. Особенно то, что касается европейских дел и украинской войны. Мы тут не рассматриваем Индо-тихоокеанский регион, где тоже происходят очень важные события и где тоже назревает появление каких-то альянсов. Сейчас мы рассматриваем нашу европейскую часть. Так вот, на что я обращаю внимание и не нахожу опровержений. Трамп продолжает пытаться воплотить идею большого соглашения с Путиным.

Чем он обосновывает это?