Что делают США на фоне усиления Россией воздушных атак

Россия с энтузиазмом отреагировала на новость о том, что Соединенные Штаты прекращают Украине поставки ракет-перехватчиков ПВО и ряда других видов военной помощи

«Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе конец Специальной военной операции», — заявил 2 июля спикер Кремля Дмитрий Песков, используя официальный термин российского руководства для характеристики военной агрессии против Украины. Комментарии Пескова прозвучали после сообщений о том, что Соединенные Штаты приказали приостановить поставки некоторых категорий вооружения в Украину из-за беспокойства относительно собственных запасов американских военных. Писали, что в этом списке 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые играют центральную роль в противовоздушной обороне Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, решение о приостановлении поставок приняли «чтобы поставить интересы Америки на первое место» после проверки Министерства обороны США.

Новость об остановке крайне необходимых американских военных поставок вызвала значительную тревогу и возмущение в Украине. «Любая задержка в поддержке обороноспособности Украины только поощрит агрессора продолжать войну и террор, а не стремиться к миру», — отметил МИД Украины в официальном заявлении.

Другие были менее дипломатичными, оценивая потенциально ужасные последствия для гражданского населения Украины от приостановления обещанных поставок США. «Если Украина останется без достаточной противовоздушной обороны, Россия уничтожит целые города баллистическими ракетами. Десятки миллионов сбегут в Европу до зимы», — предупредила украинская антикоррупционная активистка Елена Галушка.

Настроение в Москве гораздо более оптимистичное

Между тем, главный корреспондент Wall Street Journal по вопросам внешней политики, уроженец Украины, Ярослав Трофимов отметил, что остановка поставок произошла несмотря на значительные усилия Украины найти общий язык с президентом США Дональдом Трампом. «Поэтому Зеленский сделал все, что просил Трамп, подписал соглашение об отказе от прав на полезные ископаемые, согласился на безусловное прекращение огня, а США все равно прекратили уже профинансированные поставки оружия, оставив украинские города беззащитными перед российскими ракетными ударами. Это урок для всех нас».

Самой большой причиной для беспокойства в Украине является сокращение поставок систем противовоздушной обороны США в то время, когда Россия резко усиливает бомбардировки украинских городов. В июне Россия запустила рекордные 5438 беспилотников против Украины вместе с большим количеством крылатых и баллистических ракет, заявил 1 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Это часть тенденции, которая усилилась и набрала обороты после возвращения Трампа в Белый дом. С тех пор масштабы российских бомбардировок выросли более чем вдвое.

С эскалацией воздушных ударов Путина растет также количество жертв среди гражданского населения. В новом отчете Управления ООН по правам человека, опубликованном 30 июня, указано о 37% росте количества смертей среди гражданского населения Украины за период с декабря 2024 года до конца мая 2025 года, когда погибло 986 человек, а 4807 получили ранения. Многие из этих смертей произошли в результате ударов российских беспилотников и ракет по жилым районам и другим невоенным целям в городах по всей Украине.

Тем дальше, тем более смертоносные воздушные атаки России подпитывают опасения, что, обладая ограниченными ресурсами, ПВО Украины может быть полностью перегружена арсеналом беспилотников и ракет Путина, который быстро растет. Этот новый шаг США относительно прекращения поставок жизненно важных ракет-перехватчиков теперь усилит ощущение уязвимости в Украине и еще больше подорвет моральный дух гражданских.

В то время, как украинцы каждую ночь ожидают смерти в своих постелях, настроение в Москве гораздо более оптимистичное. Легко понять, почему российские чиновники одобрительно отозвались о новостях на этой неделе из Вашингтона о прекращении поставок американского оружия. В конце концов, прекращение любой военной поддержки Украины со стороны Запада уже давно является ключевым требованием Кремля. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко пошел еще дальше. В середине июня он заявил, что Украина, в рамках любого будущего мирного соглашения, должна уничтожить все оружие, полученное от западных партнеров.

Давняя борьба Кремля против военной помощи Запада является частью комплексных усилий Москвы по обеспечению всестороннего разоружения Украины. Во время недавних двусторонних переговоров в Стамбуле российская делегация выдвинула условия, включающие ограничения численности послевоенной украинской армии и ограничения по категориям оружия, которое страна сможет иметь. Согласно условиям Кремля, Украине также будет запрещено вступать в любые военные альянсы или заключать двусторонние пакты безопасности с западными партнерами.

Настаивание России на разоружении и лишении защиты Украины должно стать мощным предупреждением для каждого, кто стремится к надежному урегулированию для завершения самой кровавой войны в Европе со времен Второй мировой войны. Кремль, очевидно, не намерен сосуществовать со свободной и независимой Украиной и уже сейчас пытается подготовить почву для следующего этапа жестокой кампании по уничтожению украинской государственности.

Украинцы борются за национальное выживание, будучи сильно зависимыми от постоянной военной поддержки Запада. Решение США прекратить поставки определенных категорий оружия не обречет Украину на поражение, но, вероятно, поставит под угрозу еще больше жизней. Самое главное, что это также может продлить войну, способствуя убеждению Путина, что он может «пересидеть» Запад и достичь решающей победы над оставленной Украиной.

