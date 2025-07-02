Кремль отреагировал на информацию об остановке поставок Украине некоторых видов оружия США

2 июля, 14:50
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в Москве, 23 июня 2025 года (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о приостановке поставок Украине некоторых видов оружия США.

Как пишут российские пропагандистке СМИ, Песков нафантазировал «пустые склады» и «нехватку вооружения» в США.

Спикер Кремля цинично заявил, что, чем меньше оружия будет получать Киев, «тем ближе окончание СВО», которой страна-агрессор называет неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила информацию СМИ о прекращении поставок в Украину некоторых видов оружия после пересмотра помощи Министерством обороны США и поддержки других стран.

По данным Politico, решение касается некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов.

Минобороны Украины 2 июня заявило, что Киев официально не получал уведомлений об остановке или пересмотре военной помощи США. Ведомство инициировало разговор с коллегами с Пентагона, чтобы уточнить информацию.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   военная помощь США Война России против Украины Украина-США Дмитрий Песков

Поделиться:

