Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в Москве, 23 июня 2025 года (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Как пишут российские пропагандистке СМИ, Песков нафантазировал «пустые склады» и «нехватку вооружения» в США.

Спикер Кремля цинично заявил, что, чем меньше оружия будет получать Киев, «тем ближе окончание СВО», которой страна-агрессор называет неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.

Реклама

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила информацию СМИ о прекращении поставок в Украину некоторых видов оружия после пересмотра помощи Министерством обороны США и поддержки других стран.

По данным Politico, решение касается некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов.

Минобороны Украины 2 июня заявило, что Киев официально не получал уведомлений об остановке или пересмотре военной помощи США. Ведомство инициировало разговор с коллегами с Пентагона, чтобы уточнить информацию.