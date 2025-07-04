Это форма давления и даже унижения

Массированный комбинированный удар по Киеву был нанесен аккомпанементом с телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Дональд Трамп выразил разочарование этим разговором, заметив, что он не видит желания Путина завершить войну. Разительное изменение риторики — с учетом, что еще буквально недавно Трамп говорил обратное: мол, Путин желает завершения войны.

Думаю, фотографии и видео затянутого смогом Киева после ударов российских оккупантов, должны стать пояснительным фактажом для Трампа, чего хочет на самом деле Путин. Тем более, что массированный, концентрированный удар по Киеву — это плевок Путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай.

Это форма давления и даже унижения. Уникальный случай в мировой истории, когда над президентом США настолько показательно пытаются доминировать и принижать. Интересно, насколько еще хватит ущемленного «эго» Дональда Трампа это терпеть?

