Александр Коваленко

Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

Удар по Киеву — это плевок Путина в лицо Трампу

4 июля, 12:29
Поделиться:

Это форма давления и даже унижения

Массированный комбинированный удар по Киеву был нанесен аккомпанементом с телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Дональд Трамп выразил разочарование этим разговором, заметив, что он не видит желания Путина завершить войну. Разительное изменение риторики — с учетом, что еще буквально недавно Трамп говорил обратное: мол, Путин желает завершения войны.

Реклама

Читайте также:
Николай Белесков
Николай Белесков
Россия усиливает воздушные атаки. Что может сделать Украина

Думаю, фотографии и видео затянутого смогом Киева после ударов российских оккупантов, должны стать пояснительным фактажом для Трампа, чего хочет на самом деле Путин. Тем более, что массированный, концентрированный удар по Киеву — это плевок Путина в лицо Трампу! Мол, хочешь опять поговорить о мире? Ну, давай, давай.

Это форма давления и даже унижения. Уникальный случай в мировой истории, когда над президентом США настолько показательно пытаются доминировать и принижать. Интересно, насколько еще хватит ущемленного «эго» Дональда Трампа это терпеть?

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Теги:   Владимир Путин Дональд Трамп Война России против Украины атака шахедов Александр Коваленко военный эксперт удар по Киеву разговор Трампа и Путина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies