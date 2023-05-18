Одно большое преступление. Какое решение поддержали США против РФ и почему это важно 18 мая, 07:13

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В Конгрессе США поддержали резолюцию о спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины.

Да, нужен именно спецтрибунал, а не какие-то «гибридные» механизмы правосудия. Почему это так важно?

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Международный уголовный суд уже выписал ордер на арест главы российского государства. И это важно, но надо понимать, что действовать этот суд может только в рамках своих уставных документов и в отношении конкретных людей, которых подозревают в конкретных военных преступлениях. К примеру, похищение украинских детей стало первым преступлением, по которому выдали ордер против российского руководства, только потому, что именно это руководство призналось на камеры в преступных действиях, еще и подтвердило это документально на уровне президентских указов.

Но вторжение России — это не просто что-то, в чем были определенные военные преступления. Это все — большое преступление с самого начала. И преступления начались не 24 февраля 2022 года, а значительно раньше. Когда российское руководство решило начать агрессивную войну против соседнего государства.

И преступления начались не 24 февраля 2022 года

Преступным было все. «Основания» для начала войны, ее необъявленный статус, методы ее ведения, захват территорий и многое другое.

Вели и ведут это все преступные организации — Росгвардия, армия РФ и ФСБ (и многие другие). Преступники-пропагандисты выражают все через СМИ. И все это на основании преступной идеологии — рашизма, человеконенавистнического, ксенофобского, агрессивного империализма.

Все это должно быть осуждено. А не только один военный преступник, или даже несколько десятков его приспешников. В конце концов должна быть осуждена сама Россия, породившая все эти ужасы.

Поэтому все это значительно шире, чем просто отдельные военные преступления. Это все — одно большое преступление против человечества, и оно должно быть четко определено и осуждено.

Текст опубликован с разрешения автора

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