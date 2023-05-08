Рашизм придумал не Путин 8 мая, 16:03

По итогам войны должны быть осуждены не только люди, но и преступные организации

Визит Владимира Зеленского в Нидерланды и Гаагу на прошлой неделе актуализировал вопрос о привлечении к ответственности российских военных преступников. Особенно после ордера для первых из них. И в частности — самого российского президента.

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Но есть одна проблема, которая выходит за рамки действующих механизмов и юрисдикции. Осуждены должны быть не только руководители России и российских преступных группировок, но и все то, что породило войну.

Все это придумал не лично Путин. И все это было задолго до Путина.

На прошлой неделе ВР определила рашизм государственной идеологией России, что, конечно, вызвало неимоверный вой на болотах. В том числе — и среди российских либералов. Последние говорят, что, мол, никакой официальной идеологии в России нет, и все, что делает российское руководство, — это сугубо выполнение прихотей лично Путина.

Но лично я логику признания и осуждения рашизма принимаю и поддерживаю.

Действительно, по итогам войны должны быть осуждены не только люди, но и преступные организации (от Росгвардии до непосредственно самой российской армии), а также идеология, которая оправдывала и освящала агрессию против Украины.

Эта идеология возникла не вчера

И эта идеология возникла не вчера и не позавчера. Идеология русской исключительности и превосходства. Идеология имперского расширения. Идеология смерти и убийства как чего-то «священного». Идеология поглощения других народов и так далее. Все это должно быть определено и осуждено, и об этом нужно говорить уже сейчас.

Что Путин смог утвердить свою единоличную власть исключительно на основе глубинных империалистических установок общества. Он просто выпустил всю эту ненависть, злобу и агрессию на поверхность, позволил носителям этой тотальной ненависти быть собой. Разрешил и поддержал одобрение людоедских режимов российского прошлого, и все это факт. В конце концов Путин не придумал некоторых русских философов, которых он регулярно цитирует, потому что эти философы жили за столетие до него.

Все это отдельная тема, которая должна двигаться параллельно с осуждением конкретных преступников, но игнорировать, что все породил не один человек, а господствующая в России человеконенавистническая идеология, просто нельзя. И Запад тоже должен это признать.

Текст опубликован с разрешения автора

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