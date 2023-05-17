До нападения на Грузию. Буданов назвал время, когда Россия начала подготовку вторжения в Украину 17 мая, 17:28 Кирилл Буданов рассказал, чего украинцам ждать и бояться после победы над Россией (Фото:Прессслужба 1+1)

Разведка Украины получила информацию, что Россия готовилась к вторжению в Украину еще до начала военного вторжения в Грузию.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов раскрыл информацию о деятельности России еще до 2014 года во время общения с журналистом и ведущим Дмитрием Комаровым в его проекте Год: За кадром.

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В пятницу, 19 мая, на телеканале 1+1 Украина в четвертом выпуске программы выйдет видеоинтервью Комарова с главным разведчиком Украины Кириллом Будановым.

Кирилл Буданов рассказал полученные от агентов тайны о планах и деятельности россиян по Украине. Во время разговора с Дмитрием Комаровым главный разведчик страны рассказал, когда в России действительно началась подготовка к войне в Украине.

«Скажу так: не было бы событий 2014 года – это ничего бы не изменило. Война между нами была неизбежна. В 2014 году они воспользовались удобным для них моментом», – сказал Буданов.

В действительности активно Россия начала готовиться к вторжению в Украину с 2007 года.

Кроме того, Кирилл Буданов рассказал, как Путин планировал вторжение в 2021 году и почему оно провалилось.

Кирилл Буданов – интервью с Дмитрием Комаровым https://www.youtube.com/watch?v=KI86CoxEa7Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB1%2B1

Разведчик раскрыл информацию о первых днях вторжения России в 2022 году – о количестве российского десанта для захвата Киева, колонны военной техники в первые дни и как работает разведка и какими способами получает информацию.

На этот раз Буданов ответил на личные вопросы, он прихнался, что было причиной его слез, какие решения для него самые сложные и больше всего принимает его за душу во время войны. Глава ГУР озвучил свою мечту на период после победы Украины в войне против России и к чему нужно готовиться украинцам в первое время после победы над РФ.

Полное видео интервью с Кириллом Будановым выйдет вечером 19 мая на канале 1+1 Украина.