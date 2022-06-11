Ситуация может обостриться. Что готовит Генштаб РФ и к чему приведут «телодвижения» в Беларуси 11 июня, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

Оценка обстановки, сложившейся на фронте и в самой России, вокруг Путина

Все может обостриться. Согласно данным СІТ (Conflict Intelligence Team), 11 мая Генштаб РФ выдал приказ округам: дополнительно подготовить 60−70 резервных батальонов из офицеров и военнослужащих запаса (до 40 тыс. человек, достаточных для формирования к 19 июня 30−40 БТГ). После месячной подготовки они будут отправлены на фронт. Но надо полагать, что к концу 20-х чисел этого месяца можно ожидать их появления. Но, во-первых, вряд ли удастся наскрести столько желающих подписать контракт с армией, темпы уничтожения которой уже начали пугать даже вконец оболваненных россиян. Во-вторых, качество этого резерва с точки зрения как личного состава, так и техники будет, грубо говоря, второго сорта. В-третьих, его подготовка и переброска на фронт, скорее всего пойдет волнами. То есть никакой ударной группировки из него не получится, и он будет использоваться для затыкания дыр на востоке и юге, чтобы возместить полученные потери.

Видео дня

Во избежание усиления группировки россиян даже второсортным резервом (а с ним будут подтягиваться артиллерия, РСЗО с полным боезапасом снарядов, в чем у россии ограничений не предвидится) наши вооруженные силы должны максимально воздействовать на пути подхода таких резервов. Нанесения по ним ударов требует наличия у нас дальнобойной артиллерии и систем залпового огня, которые мы ожидаем от партнеров. В небольшом количестве они приходят, но их недостаточно, чтобы сформировать боеспособные части и соединения. Мы ждем, когда эти поставки начнут идти морским путем — через Атлантику. И вот это уже может быть серьезно, тогда счет пойдет же на сотни таких систем.

Чтобы обезопасить поставку этих огневых средств, нам необходимы системы ПРО. Мы видим, что противник начинает все чаще бить по логистическим маршрутам в западной Украине.

Такая военная поддержка зависит от внешнеполитических факторов. Не ослабевает поддержка со стороны США, Канады, Великобритании, Польши, стран Прибалтики — это наши друзья, на которых мы можем положиться.

Черноморский флот уже отошел на 300 км от нашего берега





От критических заявлений в адрес Израиля об отказе в поставке вооружений я бы воздержался. Ведь эта страна с момента образования постоянно находится в состоянии войны. Требовать от нее поставки вооружений — не очень серьезно. Заключать контракты с промышленностью Израиля — это можно. Но это будет долго.

Точно так же, как мы пытаемся вынудить Германию что-то нам поставить. Германия сейчас занимается оснащением собственного Бундесвера, который оказался полностью разоруженным. Олаф Шольц заявил о выделении для этого 100 млрд евро. Там тоже возможны поставки преимущественно от промышленности, что связано с большими сроками. Нам бы хотелось получить систему ПВО IRIS-T. Для других стран — Египта и Швеции — Германия поставила эти системы за пару лет. Нам такой срок явно не подходит. Правда Анналена Бербок назвала срок — несколько месяцев. Очень мы хотелось на это надеяться. Естественно, хотелось бы получить Patriot от США.

От наших партнеров хотелось бы получать больше дронов. Они нам нужны в огромны количествах — и разведывательных, и ударных. Это — повышения точности наведения и огневого воздействия, сохранение живой силы, повышение нагрузки на ПВО противника, а значит облегчение действий нашей авиации.

Хорошая помощь пришла по линии береговой обороны. Нам поставили противокорабельные ракеты Нarpoon и Brimstone. Это гарантия от высадки десанта на наше побережье. Черноморский флот уже отошел на 300 км от нашего берега.

По действиям самой РФ и ее союзников. Продолжаются «телодвижения» в Беларуси. Пока нет политической воли на ввод в действие белорусской армии. Лукашенко продолжает петлять между каплями. Главная его цель — обеспечить безопасность собственного режима и собственной жизни. И для этого он использует любые средства.

В Приднестровье возможен неожиданный вариант. Они могут воспользоваться вариантом прохода в наш тыл по территории Молдовы. Войти со стороны Паланки и нанести удар оттуда.

По положению в самой РФ. Я бы относился к разговорам о том, что Путин скоро помрет, скептически. Это вилами по воде писано. А вот то, что его могут убрать силой, вряд ли возможно в ближайшем времени и без усиления санкций. Потому, что для этого нужен серьезный протестный потенциал внутри РФ. Но при наличии «зомбоящика» этот потенциал может быть канализирован против Украины, а не против Путина, что сейчас и делается. Единственная возможность, когда это станет реальной опасностью для него самого — если в России появится некие организационные структуры, которые могут возглавить этот мятеж.

Пока таких я не вижу. Единственная оргструктура, которая сегодня существует в РФ и держит руку на пульсе этих процессов — это ФСБ. Я не исключаю, что этот организационный импульс противодействия Путину может пойти и оттуда. Ведь экономическое подразделение ФСБ — это те же магнаты, люди, которые обогащаются за счет экономики России, за счет ОПК. И вряд ли им нравится такая политика, когда они и их бизнес оказываются под санкциями. Вот оттуда это недовольство может быть канализировано уже конкретно против Путина. ФСБ — организация, которая имеет своих представителей практически во всех структурах российского общества и государства — и среди силовиков, и среди либералов, и среди других политических партий, и среди олигархов. Вот это — наиболее реальный вариант для того, чтобы Путина сдвинуть «з мэст», как говорил черкес Ибрагим-Оглы, один из героев произведения русского писателя Вячеслава Шишкова Угрюм-Река.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.