«Уйдут месяцы». Глава МИД Германии сообщила, когда Украина получит обещанные Шольцем системы ПВО 1 июня, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на поставку в Украину систем ПВО IRIS-T, которые обещал Киеву канцлер Олаф Шольц, уйдут месяцы.

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Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает Die Welt.

«Да, на это уйдут месяцы», — заявила она, добавив, что системы предназначались для «отправки в другую страну».

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Бербок также подчеркнула, что по просьбе правительства Германии системы отправят в Украину.

«Это именно то, чем мы сейчас занимаемся», — сказала она.

Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.

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