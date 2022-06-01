«Уйдут месяцы». Глава МИД Германии сообщила, когда Украина получит обещанные Шольцем системы ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на поставку в Украину систем ПВО IRIS-T, которые обещал Киеву канцлер Олаф Шольц, уйдут месяцы.
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Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает Die Welt.
«Да, на это уйдут месяцы», — заявила она, добавив, что системы предназначались для «отправки в другую страну».
Бербок также подчеркнула, что по просьбе правительства Германии системы отправят в Украину.
«Это именно то, чем мы сейчас занимаемся», — сказала она.
Ракеты IRIS-T — инфракрасные самонаводящиеся ракеты изначально класса «воздух-воздух» и малой дальности. IRIS-T обладает уникальной способностью по сравнению с другими аналогичными ракетами, такими как AIM-9X, нацеливаться и сбивать другие ракеты класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», обеспечивая защиту на 360°.
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