«Метили в тоннель». Ракетные удары оккупантов по Львовской области, в результате которых пострадали пять человек — все подробности 2 июня, 14:10 Сюжет Цей матеріал також доступний українською В результате ракетных ударов рашистов Бескидский тоннель поврежден не был (Фото:president.gov.ua)

В ночь на 2 июня оккупационные войска нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре во Львовской области, ранив пятерых человек. НВ рассказывает, что об этом известно.



Первая информация о ракетных ударах и раненых

Поздно вечером 1 июня глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в Стрыйском районе Львовской области раздались взрывы.

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Приблизительно через полчаса он написал, что, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры, в результате чего были ранены два человека.



Чуть меньше чем через час Козицкий уточнил, что раненых в Стрыйском районе пятеро.

Информация об ударе по Бескидскому тоннелю и ее опровержение

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в своем Telegram-канале, что оккупанты нанесли удар по Бескидскому тоннелю, однако позже исправил это сообщение, написав, что рашисты «ударили крылатыми ракетами по объектам железнодорожной инфраструктуры, проходящим через Карпаты во Львовской области».



Также он написал, что «российские ублюдки метили в железнодорожный тоннель в Турковском районе Львовской области».



Уже в 00:18 глава правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил в своем Telegram-канале, что информация об ударе по Бескидскому тоннелю не соответствует действительности

Он также отметил, что среди железнодорожников пострадавших нет.

Последствия обстрела

Сначала Камышин сообщил, что в результате ракетных обстрелов железнодорожной инфраструктуры задерживаются три поезда, отдельно отметив, что их пассажирам ничего не угрожает.

Утром 2 июня глава Львавской ОВА Козицкий уточнил, что ракетным ударам подверглась железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. В нее между 22:45 и 22:55 попали четыре крылатые ракеты рашистов, запущенные из акватории Черного моря.

«Объекты железной дороги существенно повреждены. Многие поезда задерживаются. Специалисты Львовской железной дороги работают над восстановлением сообщения», — отметил Козицкий.

Он также уточнил, что из пятерых раненых трое в Стрыйском районе и еще двое — в Самборском. Четверо из них находятся в состоянии средней тяжести и госпитализированы в больницы области, еще один ранен легко и госпитализирован не был.

Козицкий добавил, что в результате попадания вражеских ракет никто не погиб.

«Хочу также еще раз подчеркнуть: следите за тем, откуда вы берете информацию. Вчера один Telegram-канал распространил фейк об этом ракетном ударе. Многие Telegram-каналы, медиа и люди перепостили себе этот фейк, а затем первоисточник отредактировал информацию», — отметил также глава Львовской ОВА, вероятно, имея в виду пост Геращенко.

Укрзализныця утром 2 июня опубликовала список из 18 поездов, которые задерживаются из-за последствий ракетного удара по железнодорожной инфраструктуре:

№ 37 Ужгород — Одесса;

№ 135 Черновцы — Одесса;

№ 26 Одесса — Рахов;

№ 50 Трускавец — Киев;

№ 82 Ужгород — Киев;

№ 46 Харьков — Ужгород;

№ 17 Харьков-Львов;

№ 56 Рахов — Киев;

№ 77 Ковель — Одесса;

№ 36 Одесса — Перемышль;

№ 716 Перемышль — Киев;

№ 119 Запорожье — Львов;

№ 81 Киев — Ужгород;

№ 29 Киев — Ужгород;

№ 37 Одесса — Ужгород;

№ 13 Солотвино — Киев;

№ 45 Харьков — Ужгород;

№ 145 Львов — Ужгород.

В компании отметили, что движение по поврежденному участку частично восстановлено. Также в сообщении Укрзализныци говорится, что для пассажиров, которые еще едут по измененному маршруту в Ужгород, будет возможность пересесть на станции Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород — Чоп — Мукачево — Воловец.

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