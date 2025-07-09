Анализ последних атак дронов это показывает. К чему готовиться украинцам
Осенью нас ждут новые вызовы
17 июня по Украине было запущено 440 дронов, 4 июля — 539 дронов, 9 июля — уже 728 дронов.
Но на выходе у агрессора новая модификация Shahed-238 (Герань-3), развивающая скорость до 600 км/ч. Новый дрон по скорости втрое превышает скорость винтовых аналогов.
Первое подтвержденное боевое применение зафиксировано при ударе по Киеву в 2025 году, хотя подозрения о тестовых запусках появлялись еще в январе 2024 года.
Переход от винтовых к реактивным дронам — вот что кардинально меняет: украинские мобильные группы ПВО, эффективно сбивающие медленные Shahed-136 из пулеметов и ПЗРК, оказываются практически бессильными против целей, летящих на скорости истребителя времен Второй мировой войны. Максимальная скорость 550−600 км/ч. При пикировании на цель скорость может достигать 700 км/ч. Боевая часть варьируется от стандартных 40−50 кг до тяжелого варианта 90 кг.
Это заставляет Украину использовать дорогие ракеты
Это заставляет Украину использовать дорогие ракеты систем Patriot и IRIS-T стоимостью от $430,000 до $3-$4 млн против дронов ценой $150 тыс.
Россия развернула производство трех модификаций системы наведения:
1. Базовая версия использует инерционную навигационную систему с коррекцией GPS/ГЛОНАСС и коммерческие компоненты западного производства, замаскированные под китайские аналоги.
2. Вторая модификация оснащена электронно-оптической головкой самонаведения для поражения тепловых целей.
3. Третья, самая опасная версия, имеет пассивную радиолокационную головку самонаведения для подавления систем ПВО.
Особое беспокойство вызывают сообщения украинской разведки об интеграции терминалов Starlink в сбитых дронах, что потенциально позволяет вести видеотрансляцию и корректировать полетное задание в реальном времени.
Производственная база сконцентрирована в Татарстане. Основное производство развернуто в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабуге, примерно в 1,200 км от границы с Украиной.
В отличие от массированных атак винтовыми Shahed-136/Герань-2, где за ночь запускается 400−500 и более аппаратов, реактивные варианты применяются точечно. Россия использует реактивные дроны селективно для поражения особо важных целей, требующих быстрого преодоления ПВО.
Трехкратное преимущество в скорости кардинально сокращает время реакции украинской ПВО. Если винтовой дрон летит от границы до Киева около 2 часов, реактивный преодолевает это расстояние за 40 минут.
Реактивные дроны интегрируются в комплексные удары совместно с крылатыми и баллистическими ракетами для нагрузки систем ПВО.
Типичная тактика включает запуск дронов-ловушек Гербера без боевой части для обнаружения позиций ПВО, затем удар реактивными дронами по обнаруженным целям, и финальную волну из обычных Shahed для поражения незащищенных объектов.
Из хороших новостей:
— Турбореактивные двигатели создают значительно большую тепловую сигнатуру, делая дроны уязвимыми для инфракрасных систем наведения.
— Акустическая сигнатура реактивного двигателя также более заметна, что позволяет украинской сети из 10,000 акустических сенсоров обнаруживать их на большей дальности.
Что делать?
1. Продолжать разворачивать сети акустических датчиков для оперативного обнаружения местонахождения реактивного дрона, определения траектории движения.
2. С реактивными дронами может вполне справляться еще советский ЗРК Стрела-10 (в 1990-е годы именно их изучали на военной кафедре).
Но сколько ракет у нас осталось — не знаю. Производство комплексов и ракет было в России. Можем ли делать аналоги — вопрос.
3. Электронная война остается эффективной против GPS-наведения — система Покрова успешно сбивает с курса дроны, заставляя их падать в Беларуси и Румынии.
Но против дронов с инерционным наведением или оптическими системами самонаведения эффективность РЭБ резко снижается.
4. Использовать лазеры. В Украине был представлен лазерный комплекс Тризуб. Якобы протестировано сбитие целей на расстоянии 5 тысяч метров. ТТХ не нашел, но пишут, что сбивает быстро движущиеся цели на расстоянии до 3 км и ослепляет до 10 км. Стоимость выстрела — несколько долларов. Стоимость одной установки (по аналогам) — до $5 млн.
5. Вернуть в Украину часть из 20 тыс. ракет (земля-воздух), которые Трамп передал на Ближний Восток.
6. Использовать реактивную авиацию. Но тут вопрос экономической целесообразности. Средняя стоимость сбивания одного Шахеда из МиГ-29 с Р-73 будет примерно $150,000, а из F-16 с AIM-9 Sidewinder — $38,000. Если F-16 используют AIM-120 AMRAAM, стоимость может составлять от $400,000 до $1 миллиона, что делает такой подход не рациональным (хотя, если сравнивать со стоимостью возможных разрушений, смысл есть).
7. Использовать классические ПЗРК. Stinger (стоимость выстрела $30 000): диапазон до 4,8 км, инфракрасное наведение, подходит для низколетящих целей. Starstreak ($15 000): диапазон до 7 км, лазерное наведение, высокая скорость, эффективен против маневренных целей. Igla ($15 000): диапазон до 5 км, инфракрасное наведение, эффективен против дронов с тепловым следом. RBS-70 ($75 000): диапазон до 8 км, лазерное наведение, высокая точность.
8. Расширять линейку дронов-перехватчиков, создавая реактивные модели. Например, мы уже имеем реактивные ударные дроны Пекло и Паляниця. Их скорость достигает 700 км в час. Но их стоимость за единицу слишком высока — $200 тыс. (Пекло), $1 млн (Паляниця).
Хотя стоимость дрона Пекло близка к стоимости Герани-3.
Итак, россияне, скорее всего, будут наращивать производство реактивных дронов, которыми будут терроризировать Украину осенью. Ключевые цели — военные объекты, штабы, аэродромы, производство военной техники, энергетические объекты, логистические объекты. Будет трудно. Готовиться надо уже сегодня.
Текст публикуется с разрешения автора