За счет чего Россия развивает производство беспилотников

Информацию нередко называют оружием. Заезженная ассоциация, согласен. Но очень меткая для этой темы. Война стала локомотивом для передвижения «поезда» экономики врага. Важно знать, на каких «рельсах» он едет, и сделать выводы. Пример производства беспилотников очень хорошо демонстрирует, каким образом и за счет чего вражеская страна развивает это направление.

В 2024 году РФ увеличили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в два с половиной раза — до 16,4 тысяч единиц. В этом году планируют достичь 70 тысяч. В следующие три года — 135 тысяч. Это данные министерства промышленности и торговли соседей. Результат, который мы видим, наводит на печальный вывод — цель может быть достигнута. За счет чего?

Об этом сейчас поговорим. Но сперва важная ремарка. Текст нужно читать с холодной головой — полезная черта, которая позволяет взвешенно подытожить, залезть «в голову» врага. Так будем знать, каким образом он масштабируется, и разрабатывать собственные антидоты.

Национальная стратегия

Путин поставил цель вывести свою страну в лидеры в сфере беспилотных авиационных систем. Поэтому производство беспилотников сделали частью национальной стратегии безопасности — полагаются на подобный инструмент в разведке и атаках.

С чем еще придется иметь дело ВСУ — можно только прогнозировать

Центры производства БПЛА только в этом году уже открыты в Удмуртии, Кузбассе, Томской, Оренбургской областях и др. Существует проект «Беспилотные авиационные системы». В 2025 сформированы так называемые «полки беспилотных систем», как своеобразный микс наземных, подводных, воздушных, надводных комплексов в составе военно-морского флота. На поле боя наши военные столкнулись с «дроновыми роями», дронами с искусственным интеллектом. С чем еще придется иметь дело ВСУ — можно только прогнозировать.

Научно-производственные центры

Я уже писал о важности развития научных центров, разбирая опыт ОПК Южной Кореи. Этот процесс займет 10−15 лет, но это наш вклад в долгосрочную перспективу. Что враг делает сейчас? В ближайшие два года планирует вбухать 21 миллиард рублей на создание сети научно-производственных центров. Выбрано одиннадцать регионов. Первые четыре миллиарда уже распределены между областями, среди которых также те, которые входят в двадцатку дотационных, Якутия, Кабардино-Балкарская республика. Сеть очень разветвленная по регионам. Чем будут заниматься эти центры? Не трудно догадаться — комплектация и тестирование беспилотников. К тому же планы там грандиозные, полный цикл с разработкой, сертификацией, выводом на рынок. Уже действует 18, к 2035 планируется 48.

Также важная задача подготовка профильных кадров. Эксперты вражеского государства в своих материалах отмечают дефицит специалистов, нередко подчеркивая острую нехватку. Речь об инженерах, операторах, специалистах по программному обеспечению беспилотников. Спрос существенный, рук не хватает. К счастью, для нас. Однако специализированные программы начинают появляться в учебных заведениях уже сегодня. К сожалению, для нас.

Локализация

Не устаю говорить об этом чуть ли не в каждой своей заметке. Но готов твердить об этом везде и всегда. Украина должна развивать производство всего, что только возможно (к сожалению, далеко не все возможно) силами своего ОПК. Это единственный способ не зависеть от политической и экономической конъюнктуры в мире. Враг это также понял. В конце 2024-го публиковалась информация об увеличении доли отечественных компонентов до 30%. Да, вражеский сосед остается зависимым от импорта комплектующих, испытывает дефицит в микроэлектронике, аккумуляторах, электродвигателях. Но в то же время работает над локализацией производства тех компонентов, в импорте которых нуждается больше всего.

К 2028 году поставлена цель — 46 процентов локализации для БПЛА. Косвенно это свидетельствует и о том, что в российском руководстве не хотят полностью полагаться на Китай в обеспечении беспилотной компоненты ОПК, и считают, что он может потенциально присоединиться к санкциям или манипулировать доступом к ресурсам.

Грантовая поддержка

В Европе только начинают запускать оборонные грантовые фонды для поддержки сектора военных технологий. На России выделяют грантовые субсидии от 150 до 250 миллионов рублей, которые используются для компенсации затрат по сертификации, опытных образцов, проведения испытаний и т. п. Существует льготный лизинг, субсидирование скидок, гранты на разработку конструкторской документации, на сертификацию и т. д.

Для того, чтобы понять, что враг масштабируется, даже не нужно погружаться в их аналитические данные. Это с каждым днем все сильнее на собственном опыте чувствуют жители разных областей и военные на поле боя. Но что точно стоит понимать — у нашего с вами государства большой потенциал. У нас талантливые люди, которые готовы работать на пределе возможностей. У нас есть цель — выстоять, выжить, восстановиться. И мы должны готовить антидот от того яда, который с каждым днем хочет больше разрушений, смертей, уничтоженных судеб. И ради своей захватнической цели все подчиняет тягловой машине собственной страны — войне.