Что теперь стало главным для выживания военных

Изменения в армии должны происходить не только в технологиях. Мы должны быть на шаг впереди во всем

Первое. Старые уставы надо оставить в музеях. Зачем нам то, что не работает? Современный устав должен быть коротким, с технологической информацией — как короткая памятка, со всеми рабочими правилами последних лет. Устав должен помогать военному выжить и облегчать его жизнь, а не быть просто формальностью, за невыполнение которой можно наказать.

Второе. Креатив должен быть не только в области беспилотников. Строительство позиций и их маскировка — это отрасль, которая также существенно изменилась за последние годы. Преимущество имеет именно маскировка, а не прочность или емкость. Уже не существует понятия «опорные пункты подразделений». Есть позиции. И первым критерием их строительства и функционирования должна быть маскировка.

Если тебя не могут найти — это гораздо лучше, чем когда не могут пробить защиту того места, где ты находишься.

Сейчас у каждого должна быть РЭБ

Третье. Изменился «mast have». Раньше поднимали скандал, когда раненый боец умирал из-за отсутствия турникетов. Теперь приоритет должен быть в том, чтобы не допускать ранений. А для этого сейчас, вместе с турникетом, у каждого должна быть РЭБ — хоть на нуле, хоть ездишь за 20 километров от линии фронта. Это необходимость!

Анализатор дронов — вообще вещь первой необходимости, как зубная щетка.

Ружье против дронов — не менее важно, чем турникет. Более того — если бы мне перед поездкой на ноль дали на выбор: турникет, или РЭБ с ружьем — я бы выбрал последнее.

Четвертое. Нам надо наконец запускать послеоперационный анализ. В случае провала, надо учиться на ошибках. Анализировать, почему так произошло, какие меры принять, чтобы такого не было. А не просто увольнять с должности, чтобы виновный со временем оказался на другой должности. Армия — не политика, командир уволенный с одной должности, получает другую. А повторение им роковых ошибок — это жизнь солдат.

Пятое. Раньше мы думали, что серая зона будет 10−20 километров. Мы ошибались. Серая зона в будущем может увеличиваться до 40−50 километров. Дронов будет все больше, летать они будут все дальше. Поэтому надо уже сейчас планировать оборону городов, учитывая это. Делать подземные хранилища, бункеры, тоннели. Коммуникации и передвижения — в тоннелях, чтобы враг не мог контролировать нашу логистику.

И самое главное — необходимо стимулировать инициативу в армии, тех, кто генерирует новые идеи. Энергии сейчас становится меньше. Устают все — от пехоты до БПЛАшников. А идея — это всегда энергия, она дает надежду, а значит — и стимул к движению. Но, если идеи начинают упираться в непробиваемые потолки военной бюрократии — мы обречены.

Те же дроны fpv когда-то были чьей-то идеей. Группа энтузиастов дурачилась — и придумала оружие, перевернувшее ход войны.

Сейчас крайне необходимы новые прорывные идеи. И они есть, они — в воздухе. Но надо иметь острый нюх и сильную волю, чтобы их почувствовать и начать внедрять.

Сил всем.

