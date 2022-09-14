Самый большой «успех» Путина 14 сентября, 08:50 Эксклюзив НВ Дайан Фрэнсис: Путин заявил на одной из своих конференций, что делает поворот в сторону Азии, потому что «Запад проигрывает, будущее в Азии». Но верно и обратное (Фото:REUTERS)

Армию Путина перехитрили, а его попытки вымогательства в отношении Европы привели к обратным результатам. Теперь Западу стоит быть готовым ко всему, включая ядерный инцидент

Хотя есть все основания для оптимизма в отношении того, что Украина прогонит Россию, следует также опасаться и военных «говорящих голов» на американском или британском телевидении, которые предсказывают скорую победу.

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Послужной список Америки и Великобритании в предсказании исхода войн за границей далеко не блестящ. Но нет никаких сомнений в том, что американские и европейские миллиарды, инвестированные в вооружение, изменили ситуацию. Вторжение было остановлено, и сообщается, что украинские контрнаступательные действия возвращают сейчас территории.

Армию Владимира Путина перехитрили, а его попытки вымогательства в отношении Европы — отключение поставок энергоносителей и захват в заложники атомной электростанции — привели к обратным результатам. Европейский Союз объединился против России, и всего через шесть месяцев навсегда откажется от российских энергоносителей. Организация Объединенных Наций требует демилитаризации земель вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС, чтобы предотвратить расплавление. Ситуация еще не изменилась, но после 200 дней войны Путин колеблется, и его самым большим успехом стало объединение Запада с Украиной.

Единственной страной, стоящей особняком в Европе, является Венгрия, не играющая существенной роли, которой управляет Виктор Орбан, подражатель Путину. Но риторика в остальной Европе провокационна по отношению к России, в том числе — угроза ядерной атаки, озвученная Лиз Трасс незадолго до того, как она стала новым премьер-министром Великобритании, — заявление, которое никто не отменял. Политесс, характерный для остальной Европы, исчез, и ее члены закладывают свое финансовое будущее, чтобы помочь Украине и субсидировать свой бизнес и жителей дабы спасти их от продовольственной и энергетической инфляции, вызванной Россией. Они наращивают свои вооруженные силы, отправляют в Украину кучу оружия и денег, возводят заборы, чтобы обезопасить свои восточных границ, запрещают въезд россиянам и ускоряют членство для новых стран, которые хотят присоединиться к Европейскому Союзу (ЕС), а также к НАТО.

Ситуация еще не изменилась, но после 200 дней войны Путин колеблется

Сейчас Украина де-факто является членом обеих организаций, а Европейская комиссия и Всемирный банк только что объявили о гигантском плане Маршалла по восстановлению страны после окончания войны. Предполагаемые затраты на реконструкцию и восстановление Украины на данный момент составляют $354 млрд (349 млрд евро) — ошеломляющая сумма, которая будет расти, пока продолжается война. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Украина борется за демократию и наши общие ценности. ЕС не может сравниться с жертвами, которые несет Украина, но мы мобилизуем все наши инструменты, чтобы решить самые неотложных потребности, в том числе предоставление жилья для внутренне перемещенных лиц и ремонт критически важной инфраструктуры».

Решимость Европы была поддержана Америкой и Великобританией, которые оказывали военную и гуманитарную поддержку в первую очередь — меньшее, что они должны были сделать, учитывая, что в договоре 1994 года обе страны гарантировали защиту Украины от любого вторжения, но не обеспечивали этого. Теперь обе ядерные державы обещают придерживаться курса. На прошлой неделе новоизбранный премьер-министр Лиз Трасс первый звонок по телефону сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы заверить его в поддержке Великобритании. За этим последовал днём позже звонок от госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил до этого в Киеве, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до тех пор, пока ее суверенитет не будет восстановлен.

Другими верными союзниками Украины являются Польша и страны Балтии из-за исторических обид, а также из-за реальности угрозы того, что они являются следующими целями Москвы. Все они поддержали миллионы беженцев и потратили огромные суммы на обеспечение Украины оружием и снаряжением. Четверка также создала наземный барьер для предотвращения въезда россиян в Европу, установив физическое ограждение вдоль своих восточных границ и запретив въезд российским посетителям или туриста и ускоренное членство для новых стран, которые хотят присоединиться к Европейскому союзу (ЕС), а также к НАТО.

ЕС в целом также ограничил въезд по визам для россиян.

Самое главное, Германия прозрела после того, как Ангела Меркель сыграла на руку Путину, поставив страну в энергетическую зависимость от Москвы. Она закрыла немецкие атомные электростанции и заменила их российским газом и нефтью. Но теперь ее преемник Олаф Шольц и его коалиционное правительство занял ястребиную позицию по отношению к Кремлю и расширению и укреплению Европы в целом. 29 августа он объявил о своей приверженности расширению Европейского Союза за счет шести стран Западных Балкан, а также Украины, Молдовы и, в конечном счете, Грузии, заявив, что «центр Европы смещается на восток».

Шольц также призвал 27 членов ЕС «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения», добавив, что Германия будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Он обвинил Путина в стремлении «изменить границы с помощью насилия» и сказал, что вторжение России в Украину было «атакой на систему безопасности Европы».

«Именно эта объединенная Европа является для Путина таким проклятием. Потому что это не вписывается в его мировоззрение, в котором более мелкие страны вынуждены подчиняться горстке крупных европейских держав», — добавил немецкий лидер. «Более того, в ближайшие недели и месяцы мы направим Украине новое современное оружие, такое как системы противовоздушной обороны, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники. Один только наш последний пакет поставок оружия стоит 600 миллионов евро. Наша цель — современные украинские вооруженные силы, способные защищать свою страну на постоянной основе».

Путин заявил на одной из своих конференций, что делает поворот в сторону Азии, потому что «Запад проигрывает, будущее в Азии». Но верно и обратное. Европа сильнее, чем когда-либо, и ни Китай, ни Индия не поставляют России оружие, а только покупают дешевую нефть. Два азиатских гиганта не осудили украинское вторжение и не согласились ввести санкции, но каждый из них подверг критике российскую оккупацию Запорожской АЭС. Даже этнические русские, живущие в Прибалтике, в Украине или в Казахстане, которых Путин должен «освобождать», осудили путинское вторжение.

Но недавние неудачи — это просто начало конца, говорит американский генерал в отставке Бен Ходжес. Он считает, что к концу 2022 года Украина сможет вернуть себе все свои территории, принадлежащие ей до 24 февраля, а также Крым и Донбасс. Другие сообщают, что российские солдаты обескуражены и массово отступают, потому что их цепочки поставок были разорваны. Но многое может произойти, когда наступит зима или если Путин решит пойти на эскалацию. Ничего нельзя исключать, и западные лидеры должны быть готовы ко всему, включая ядерный инцидент. Как отмечает The Wall Street Journal: «Страшно подумать об этой перспективе… но угроза г-на Путина миру далека от завершения».

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Дайан Фрэнсис. Републикация полной версии текста запрещена.

Впервые напечатано на dianefrancis.substack.com

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