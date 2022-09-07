Циничная пропаганда поднимает голову в Европе. Что делает Виктор Орбан 7 сентября, 17:21

Если вам кажется, что Украина победила в информационной войне против России — должна вас разочаровать

Период восхищения украинским мужеством и шока от жестокости России подходит к концу. Циничная пропаганда о том, что «свой теплый свитер ближе к телу» поднимает голову в Европе.

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Наиболее яркий пример — Венгрия, конечно. Пока Украина обороняется ценой жизней военных и гражданских, венгерский премьер Виктор Орбан цинично торгуется на крови. Например, заявил, что позволит восстановить санкции только при условии, что их снимут с трех российских олигархов: Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. От такого хамства даже опытные дипломаты были в шоке, но пришлось «договариваться», чтобы избежать позора. Орбану же все равно — однажды он смог вывести из-под санкций патриарха Кирилла, может, и этих бандитов удастся.

А не удастся — еще что-нибудь оторвет себе в ЕС. Спецусловия на газ или средства фонда развития — возможности, которые дает вето на решение ЕС, огромны.

Бороться с этим можно только сообща и постоянно

Бороться с этим можно только соообща и постоянно. Единичные акции и обвинения, как мы видим, не эффективны. Но это не значит, что ничего не нужно делать. Напротив, нам нужно найти ключ к сердцу венгров, которые до сих пор помнят и рефлексируют по поводу Трианонского договора, по которому Венгрию заставили согласиться на потерю почти трех четвертей территории, отказаться от авиации и флота и сократить армию.

Итак, найти точки соприкосновения возможно, потому что венгры — это не только Орбан и его приспешники, главное — не прекращать коммуникацию и напоминать, как больно терять человеческие жизни, территории и о том, что сегодня на кону стоит будущее всей Европы.

Мы должны быть на каждой публичной акции, спорить с каждым экспертом и журналистом, демонстрировать возможности, которые Украина предлагает Европе после победы. Мы должны удвоить дипломатические и информационные усилия. Не истерить — рассказывать и убеждать. Аргументировать. Искать партнеров и союзников.

Европейская интеграция будет непростой, чтобы она завершилась успешно, о ней должен заботиться каждый СЕО, каждый министр и каждый нардеп. Контрнаступление на пропаганду нужно в Европе уже сейчас.

Текст опубликован с разрешения автора

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