«Появилась возможность». Как можно закончить войну России против Украины — отвечает генерал Ходжес 6 сентября, 20:11 Поврежденный российским обстрелом жилой дом в Харькове, 6 сентября (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе и один из наиболее авторитетных военных экспертов генерал Бен Ходжес в интервью НВ рассказал о появившейся возможности закончить войну России против Украины.

Ходжес в интервью НВ выразил надежду, что администрация президента США и другие союзники Украины видят эту возможность.

«Если мы не дадим Украине все, то вооружение, в котором она нуждается, это только продлит конфликт, увеличит объемы жертв и разрушений, умножит стоимость войны. Если мы не хотим увязнуть в конфликте с Россией надолго, особенно имея конфликт еще и с Китаем, который будет развиваться также годы, нам важно помочь Украине завершить эту войну сейчас, вернув полный контроль над Крымом и Донбассом. Также уничтожив возможности России в принципе представлять опасность для кого-либо еще из соседей», — сказал американский генерал.

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Самым серьезным риском в сложившейся ситуации он назвал возможность того, что страны Запада будут оказывать давление на президента Зеленского, чтобы снизить интенсивность боевых действий осенью и зимой. По словам Ходжеса, это «не выгодно никому, кроме России».

«Тем важнее, что народ Украины также не согласен на приостановление боевых действий и понимает, что эту войну нужно довести до конца. Я думаю, что это вполне осуществимо для украинской армии — уже в этот осенне-зимний период оттеснить российские войска до границы 23 февраля. Если Запад останется верен Украине, будет и далее держать санкции, оказывать военную и экономическую помощь Украине, Россия не выдержит. Если мы отступим, это сразу же удорожит войну в Украине для всего мира и превратит ее в многолетнюю и изматывающую», — подытожил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

28 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что перемирие в войне РФ против Украины может быть достигнуто, только если российский диктатор Владимир Путин примет решение закончить войну.

4 сентября спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил в интервью российскому телеканалу Дождь, что США не питают надежд, что президент РФ Владимир Путин намерен в ближайшее время закончить войну в Украине.

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