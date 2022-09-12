Между ЕС и Россией перестал действовать упрощенный визовый режим 12 сентября, 13:10 Соглашение об упрощенном визовом режиме между странами ЕС и РФ официально приостановлено (Фото:Alexandre Lallemand)

В понедельник, 12 сентября, вступило в силу решение Совета Евросоюза о приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на фоне полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Решение было принято Советом ЕС 9 сентября.

«Решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу», — отметил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Теперь на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса.

Инфографика: НВ

Для россиян это означает:

увеличение визового сбора с 35 до 80 евро,

необходимость предоставления дополнительных документальных доказательств,

увеличение времени оформления визы,

ужесточение правил выдачи многократных виз.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

9 сентября Еврокомиссия представила рекомендации для стран-членов по поводу рассмотрения заявлений на визы, поданных гражданами страны-агрессора России.

ЕК рекомендовала «проявлять особую тщательность» при проверке того, могут ли заявители из России представлять угрозу безопасности или международным отношениям, и в этом случае отказывать им на основании индивидуальной оценки. Также странам ЕС советуют отказывать в выдаче визы при сомнении в том, что заявитель собирается покинуть территорию ЕС после окончания срока ее действия.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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