Если Путину все сойдет с рук. Почему Япония пристально следит за событиями в Украине 28 марта, 18:01 Цей матеріал також доступний українською

В начале войны Путин объявил, что привел ядерные силы своей страны в состояние повышенной боевой готовности. Это заявление взволновало большую часть планеты, но особенно глубоко задело Японию

По всей Европе вторжение России в Украину привело к практически полному переосмыслению концепции безопасности, от обороны до энергетики. Потенциальному воздействию войны на безопасность в Восточной Азии, особенно на Тайване и Японии, уделяется гораздо меньше внимания. Но грядущая трансформация может оказаться столь же глубокой.

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Война в Украине далеко, но представляет значительный риск для Восточной Азии. Китай пристально наблюдает за конфликтом и реакцией Запада. Если Россия заплатит высокую цену за свои действия, а санкции (также введенные и Японией) продлятся достаточно долго для обрушения ее экономики, Китай вряд ли предпримет военные действия против Тайваня, по крайней мере, до тех пор, пока не обеспечит надежную защиту своей экономики.

Однако если Россия получит желаемое, установит марионеточное правительство в Киеве и обеспечит относительно быструю отмену западных санкций, Китай может набраться смелости усилить свое давление на Тайвань и при первой возможности даже вторгнуться туда. Если это произойдет, Япония вполне может быть втянута в конфликт, потому что ее собственные острова Сенкаку, на которые претендует Китай с 1970-х годов, находятся менее чем в 140 милях от Тайваня.

Как отметил бывший премьер-министр Синдзо Абэ в декабре прошлого года, «чрезвычайная ситуация на Тайване — это чрезвычайная ситуация в Японии и, следовательно, чрезвычайная ситуация для японо-американского альянса». Но реакция Америки на войну в Украине подсказала многим японцам, что этот союз, возможно, нуждается в укреплении и что Япония в своей безопасности не должна зависеть исключительно от Соединенных Штатов.

Это подразумевает пересмотр некоторых основных принципов японской безопасности — начиная с пацифистской конституции. Конституция Японии, разработанная под руководством генерала США Дугласа МакАртура во время оккупации Японии союзниками после Второй мировой войны, была направлена на то, чтобы страна никогда больше не представляла угрозы для других.

Послевоенный пацифизм Японии закреплен в статье 9: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ навсегда отказывается от войны как суверенного права нации и угрозы силой или ее применения как средства урегулирования международных споров». Таким образом, «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и воздушные силы, а также другой военный потенциал. Не будет признано право государства на ведение войны».

Если Россия получит желаемое, Китай может набраться смелости усилить свое давление на Тайвань

Во время корейской войны статья 9 трактовалась несколько более свободно, чтобы дать Японии некоторую способность к самообороне. В 1954 году, в соответствии с новым законом о силах самообороны, были созданы ограниченные сухопутные, морские и воздушные силы.

Тем не менее, конституция Японии в основном предполагает, что угрозы для страны недостаточно велики, чтобы требовать значительного военного потенциала. Как говорится в ее предисловии, «мы, японский народ, желаем мира на все времена и глубоко осознаем высокие идеалы, управляющие человеческими отношениями, и мы полны решимости сохранить нашу безопасность и существование, полагаясь на справедливость и веру миролюбивых народов мира».

Другими словами, если бы Япония оставалась демилитаризованной, она не угрожала бы другим странам и не нападала бы на них. Многие левые в Японии часто повторяли это умозаключение, утверждая, что демилитаризация и нейтралитет есть формула мира.

Но, как показывает война в Украине, не все народы мира — или, по крайней мере, их лидеры — «миролюбивы». Помимо неустанных бомбардировок жилых районов, президент России Владимир Путин в начале конфликта объявил, что привел ядерные силы своей страны в состояние повышенной боевой готовности.

Это заявление взволновало большую часть планеты, но особенно глубоко задело Японию — единственную страну, пострадавшую от ядерных ударов. Япония долгое время выступала против существования любого ядерного оружия. Но все больше стран разрабатывают его. Одна из этих стран, Северная Корея, также регулярно проводит испытания ракет, часто приземляющихся в Японском море.

Украина не является членом НАТО, и с 1994 года у нее не было собственных средств ядерного сдерживания. Более того, президент США Джо Байден ясно дал понять, что не желает рисковать прямым военным столкновением с Россией, например, путем установления бесполетной зоны над Украиной. Это вызвало опасения, что, если бы Япония подверглась нападению ядерной державы, будь то Россия, Китай или Северная Корея, США аналогичным образом отказались бы защищать ее. Да, США обязались делать это в соответствии с американо-японским договором о безопасности, но Япония не может знать, будут ли США выполнять это обязательство и в какой степени, пока не станет слишком поздно.

Имея это в виду, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) стремится внести поправки в конституцию, чтобы прямо упомянуть о праве Японии на самооборону и признать ее силы самообороны. Даже миролюбивый премьер-министр Фумио Кисида поддерживает поправку, заявив, что будет настаивать на ее обсуждении в сейме.

Более того, некоторые японцы, в первую очередь Абэ, выступают за расширение американо-японского договора о безопасности, включив в него соглашение о совместном использовании ядерного оружия, как это установлено в НАТО. Для страны, более полувека назад поклявшейся никогда не производить, не обладать и не размещать ядерное оружие, это весьма спорное предложение. В 1970-х годах оно вызвало бы шквал критики. Но поскольку Кисида заявил, что его правительство не планирует пересматривать позицию Японии в отношении ядерного оружия, некоторые политики ЛДП сейчас готовы к такому обсуждению.

Перспектива этих дебатов в значительной степени зависит от того, какого ответа мир потребует от России. Если Путину сойдет с рук агрессия в Украине и он добьется уступок, не почувствовав серьезных экономических проблем, Япония будет мотивирована на более радикальные действия для обеспечения своей безопасности. В этом смысле приверженность Запада санкциям имеет важные последствия для стабильности в Азии.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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