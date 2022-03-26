Это личная война Путина. В какую игру играют Россия и Китай 26 марта, 22:00 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Последние пять лет стали мастер-классом по сравнительной политике, поскольку одновременно произошло то, чего мы никогда раньше не видели

Три наиболее могущественных лидера мира — Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп — предприняли самые крайние меры, чтобы удержаться у власти сверх установленных сроков полномочий. Один провалился. Двоим удалось. И эта история очень много говорит о нашем современном мире.

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Трамп потерпел неудачу по одной очень простой причине. Американские законы и нормы вынудили его уступить власть в конце его четырехлетнего срока. Несмотря на все его попытки дискредитировать результаты выборов и атаки его сторонников с целью запугать законодателей и отменить его поражение на выборах.

У Путина и Си дела обстоят лучше, во всяком случае, пока. Не обремененные демократическими нормами, они ввели новые законы, чтобы фактически стать пожизненными президентами.

И это весьма прискорбно для народов, которыми они управляют.

Бог видит, у современных демократий есть свои проблемы, но у них все еще есть кое-что, чего так не хватает тоталитаризму. В первую очередь — способность менять курс, часто путем смены лидеров, и публично обсуждать альтернативные идеи, прежде чем приступить к действиям.

Эти качества особенно ценны в эпоху ускоряющихся технологических и климатических изменений, когда шансы на то, что один человек в возрасте старше 60 лет (как Путин и Си) будет принимать все более и более правильные решения, все больше оставаясь в одиночестве по мере своего старения.

Тем не менее, в 2020 году Путин вынудил российскую Думу фактически снять ограничение на количество президентских сроков. Это позволит ему снова баллотироваться на пост президента в 2024-м и оставаться на своем посту до 2036 года.

А Си в 2018 году убедил своих законодателей изменить конституцию Китая и отменить ограничения на срок президентского правления. Теперь он может официально оставаться на своем посту вечно. При условии, что он будет переизбран президентом в 2023 году. Можете предположить с высокой долей вероятности, что так и будет.

В 1982 году Дэн Сяопин ввел ограничение на президентство Китая двумя сроками подряд по одной причине: чтобы предотвратить появление второго Мао Цзэдуна, чье авторитарное лидерство и культ личности в совокупности держали Китай в бедности, изоляции, а зачастую и в смертоносном хаосе. Си успешно проехал прямо через этот блокпост. Он считает себя незаменимым и непогрешимым.

Но, как мы все ясно видим, действия Путина в Украине являются ходячей, говорящей и лающей рекламой той опасности, которую несет пожизненное президентство человека, считающего себя незаменимым и непогрешимым.

Нужно, чтобы нападение Путина на Украину потерпело крах

Украина — это личная война Путина, и он совершил все возможные ошибки. Он переоценил силу своей армии, недооценил готовность украинцев сражаться и умирать за свою свободу и полностью неверно истолковал готовность Запада (как правительств, так и бизнеса), объединиться для поддержки Украины.

Либо помощники Путина кормили его ложью, боясь сказать правду, либо он настолько уверился в своей непогрешимости, что никогда не сомневался в себе, в результате чего не готовил свое правительство и общество к тому, что его собственный представитель назвал «беспрецедентной» экономической войной со стороны Запада.

Все, что мы знаем наверняка, это то, что Путин запретил любую критику в СМИ и сделал практически невозможным для россиян наказать его на выборах за варварскую глупость.

В Китае ситуация обстоит еще страшнее. С конца 1970-х годов около 800 миллионов китайцев вырвались из крайней нищеты. А Си выглядит намного серьезнее Путина. Тем не менее, опасности автократии тут очевидны.

Си не хотел проводить серьезное расследование обстоятельств, в которых появился коронавирус в Ухане, или, по крайней мере, делиться какими-либо выводами этого расследования с миром. Возможно, из опасений, что это может плохо отразиться на его руководстве.

Его стремление полагаться на локдауны и только китайские вакцины, которые, судя по всему, менее эффективны, чем западные против штамма Омикрон, серьезно подрывает экономику Китая.

И ставка Си на союз с путинской Россией быстро провалилась. Когда два лидера встретились 4 февраля на открытии Олимпиады в Китае, они выступили с заявлением о том, что «дружба между двумя государствами не имеет границ и „запретных“ сфер сотрудничества».

То обстоятельство, что Путин воспринял эту безграничную дружбу как зеленый свет для вторжения в Украину, явно ошеломил Си. Китай является крупным импортером нефти, кукурузы и пшеницы из России и Украины. Поэтому российское вторжение увеличило его затраты на импорт этих и других продуктов питания, а также способствовало падению фондового рынка Китая (хотя он и начал восстанавливаться). Это также заставило Китай проявить нейтралитет к нападению России на Украину, которое обострило отношения Пекина с Европейским Союзом, крупнейшим торговым партнером Китая.

Интересно, сколько чиновников в Пекине сейчас бормочут себе под носом: «Ах, вот что бывает, когда у вас пожизненный президент…».

Меня утешает тот факт, что одно из самых избитых внешнеполитических клише сейчас начинает казаться бессмыслицей. Раньше часто говорили, что лидеры Китая и России сообразительны и всегда играют нациями, как шахматные гроссмейстеры, а эти глупые американцы с их неторопливым подходом к миру как к мясу с картошкой, умеют играть только в шашки.

На самом деле, мне кажется, что Путин играет не в шахматы, а в русскую рулетку. И что удача отвернулась от него, когда он пробил дыру прямо в сердце российской экономики.

И Си кажется парализованным. Он не в состоянии понять, в какую игру ему играть, ведь его сердце просит противостояния с Западом, а разум говорит ему, что он не может себе этого позволить. В итоге Китай занимает нейтральную позицию по отношению к крупнейшим военным преступлениям, совершенным в Европе со времен Второй мировой войны.

Тем временем Сонный Джо в углу играл в лего, методично соединяя одного союзника с другим, связывая их общими ценностями и страхом перед внешней угрозой, и создал прочную коалицию, которая может справиться с этим кризисом.

По крайней мере, на текущий момент, хаотичные демократии с их регулярной ротацией во власти переигрывают пожизненных президентов, которым сегодня как никогда прежде нужно задушить все источники инакомыслия.

Этот контраст сейчас очень кстати, ведь движение за глобальную демократию повсеместно замедлилось. Эволюция демократии во всем мире после Второй мировой войны прошла несколько этапов, утверждает Ларри Даймонд, эксперт по демократии из Стэнфорда и автор книги Бурные ветры: спасение демократии от русской ярости, китайских амбиций и американского самодовольства.

После Второй мировой войны США и их западные союзники приложили колоссальные усилия для продвижения демократии по всему миру. Движение застопорилось и даже дало задний ход в 1960-х годах в результате волны военных и правительственных переворотов в Африке, Азии и Южной Америке.

Но в 1970-х стартовала новая волна демократии после падения диктатур в Португалии, Испании и Греции. Демократия также распространилась на Азию — и даже дошла до площади Тяньаньмэнь в Китае. Затем падение Берлинской стены в 1989 году вызвало еще одну волну демократии в Восточной и Центральной Европе, и в России.

Но начиная с 2006 года, когда Америка ослабла из-за двух войн на Ближнем Востоке и финансового кризиса 2008 года, а также ошеломляющего экономического подъема Китая, демократия вошла в «глобальную рецессию», сказал мне Даймонд.

«А Китай и Россия неуклонно продвигали нарратив о том, что демократии слабы и морально и политически упадочны. Они не могут привести к порядку. Авторитаризм — это будущее».

Сегодня вопрос заключается в том, добавил Даймонд, была ли декларация Си и Путина от 4 февраля, «повествующая о том, почему их „демократические“ системы превосходят обанкротившиеся, беспомощные либеральные демократии», на самом деле высшей точкой их автократии?

Ясно одно, язвительно заметил Даймонд: недавние ошибки Путина и Си «придают авторитаризму дурную славу».

Но для того, чтобы обратить авторитарную волну вспять, необходимы две важные вещи.

Во-первых, нужно, чтобы нападение Путина на Украину потерпело крах. Ведь это может привести к тому, что он потеряет власть. Безусловно, Россия без Путина может оказаться не лучше, а даже хуже, чем с ним. Но если она станет лучше, то и весь мир станет лучше, когда в Кремле будет достойный лидер.

Второй момент еще более важен. Америка должна продемонстрировать, что она не только хороша в создании союзов за границей, но и может снова создать здоровые коалиции дома — обеспечить хорошее правительство, экономический рост, бесспорную передачу власти и многое другое. Наша способность делать это в прошлом принесла нам уважение и подражание в мире. Мы были такими прежде, и мы можем снова стать такими.

Если это получится, то мой любимый текст из мюзикла Гамильтон снова станет актуальным. В особенности то место, где Джордж Вашингтон объясняет Александру Гамильтону, почему он добровольно уходит в отставку и не баллотируется на третий срок:

Вашингтон: Если мы все сделаем правильно/ Мы научим их, как прощаться/ Ты и я.

Гамильтон: Господин президент, они скажут, что вы слабы.

Вашингтон: Нет, они увидят, что мы сильны.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

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