Путин говорит россиянам, что Украина кишит нацистами. Как это работает 1 апреля, 00:34

В своей речи, объявляя войну Украине, (не столь великий) диктатор России Владимир Путин заявил, что целью его «спецоперации» была демилитаризация и денацификация

Цель демилитаризации еще имела смысл, по крайней мере, с точки зрения Путина — он хотел смены режима. Он собирался устранить демократически избранное правительство Украины и поставить вместо него свое пророссийское марионеточное правительство, тем самым расширяя власть и влияние новой российской империи.

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Но что насчет денацификации?

Путин ясно дал понять, что Украина кишит нацистами. Но Путин в тот момент говорил не со мной и не с моими западными читателями, эта речь была адресована русскому народу. Подавляющее большинство в России убеждено, что российская армия «вершит Божий промысел», отстраняя от власти неонацистов, которые совершали геноцид в Украине и особенно на востоке Украины. К моему удивлению, я обнаружил, что большинство моих школьных друзей в России тоже в это верят.

Это было для меня просто немыслимо. Как могли украинцы внезапно стать нацистами? Я хотел понять, откуда взялась эта вера. Я потратил гораздо больше времени, чем хотелось бы, читая и наблюдая за пропагандой Путина, чтобы понять ее.

Всякая пропаганда обычно имеет некое ядро истины. Чтобы понять это крошечное ядро правды, нам нужно вернуться в начало XX века. Это столетие было ужасно недоброжелательным к Украине, как и к большинству европейских стран. Украина оказалась между двумя империями, Австро-Венгерской и Российской, которые воевали друг с другом и наступали на Украину. Ее жители постоянно были жертвами этого противостояния. Украина воевала с поляками в Польско-украинской войне в 1918 году. Затем украинцы стали жертвами как красной (большевистской), так и белой (антибольшевистской) фракций во время советской революции.

С приходом к власти Советов ситуация стала намного хуже. В начале 1930-х около четверти населения страны умерло от голода — катастрофы, которая вошла в книги по истории как Голодомор или Великий Голод. Голодомор был создан «блестящей» политикой Иосифа Сталина. Украина в то время была преимущественно аграрной страной — более 80% населения проживало на фермах. Великой идеей Сталина была коллективизация хозяйств. Вся земля была экспроприирована у ее фермеров и объединена в коллектив под названием «Колхоз» (аббревиатура, означающая «коллективное хозяйство»). Фермеры стали рабочими на землях, которыми раньше владели. Тех, кто отказывался сдавать свои фермы, так называемых «кулаков», расстреливали.

Пропаганда убирает все независимое мышление, превращая людей в безмозглых дронов

Когда все владеют всем, никто не владеет ничем. Никто не станет делать целью своей жизни труд для коллективного блага, весьма абстрактного понятия. Естественно, производительность колхозов была гораздо ниже, чем прежде, когда они находились в частной собственности, в то время как большевики еще и собирали «процент», основанный на предколхозной выработке. Добавьте к этому плохую погоду, Украина умирала от голода, миллионы людей погибли (я встречал цифры до восьми миллионов). К тому же, когда политики, которые никогда не тратили ни минуты на управление бизнесом, выходят с социальной или экономической политикой, подумайте о товарище Сталине и о том, как его теоретически осуществимая политика на практике провалилась и убила миллионы людей.

На фотографиях этой эпохи голодающие украинцы ничем не отличаются от заключенных в Освенциме. Украинцы часто рассматривают Голодомор как российский геноцид против украинцев. Я не историк, но кажется, политика Сталина была направлена не только на Украину, но и на Россию и Казахстан. Украинцы также подвергались террору и жестокому обращению со стороны тех, кто собирал их пшеницу. Их часто убивали, если они не сообщали о всей собранной пшенице. Само собой разумеется, что многие украинцы смотрели на Советский Союз как на угнетателей.

Я пытаюсь упростить очень сложную историю и уместить ее всего в нескольких абзацах, и описываю Украину как монолитную страну. Но она совсем не такая. Это страна, которая часто придерживается противоположных взглядов в различных ее регионах. Имейте это в виду.

В начале Второй мировой войны, когда немецкая армия вошла в Украину, некоторые украинцы (особенно в западной части страны) смотрели на немцев в контексте «враг моего врага — мой друг». Они приветствовали немцев как своих освободителей от советского гнета. Некоторые присоединились к нацистам и стали их приспешниками, проявляя жестокость, подобную жестокости нацистов. Российская пропаганда никогда не позволит забыть об этом.

Кроме того, сегодня мы рассматриваем нацистов как бессердечных агрессоров, которые убили миллионы людей и совершили Холокост, и это вполне заслуженно. Но у нас есть преимущество, мы оглядываемся на прошлое. В начале Второй мировой восточные европейцы еще не знали, что будет дальше. Во время Первой мировой войны у восточноевропейского населения был совсем иной опыт с немцами.

Я читал замечательную автобиографию Сэма Зелла «Неужели я слишком тонок»? Еврейские родственники Сэма не хотели покидать Польшу в 1939 году. Они не боялись немцев, потому что в последний раз, когда они были оккупированы Германией, во время Первой мировой войны, немцы относились к ним хорошо. К счастью, отец Сэма путешествовал по Европе и понял, что гитлеровская Германия сильно отличается от той, что была двадцать лет назад. Семья Сэма покинула Польшу за несколько часов до бомбардировки их города немцами.

Но я все же должен подчеркнуть этот момент: большинство украинцев, в том числе и мой дед, сражались против нацистов. Они были не менее храбры, чем русские, и многие отдали свои жизни, чтобы освободить мир от нацизма. Опять же, Украина — это большая и разносторонняя страна.

Как работают пропагандисты Путина

Мрачная страница в истории Украины дает много материала для работы пропагандистской машины Путина. Но в истории многих стран есть своя мрачная страница. Возьмем, к примеру, Соединенные Штаты. Если бы пропагандисты Путина хотели бы убедить россиян вторгнуться в Америку, чтобы освободить афроамериканцев от «расистов и неонацистсов» в лице белых американцев, наша история также предоставила бы им много сырья.

Пропагандистский документальный фильм Путина начнется с рабства. Он бы поведал вам о том, что отцы-основатели Америки владели людьми как частной собственностью. Далее он рассказал бы вам, что расизм заложен в ДНК американской конституции. В этом документальном фильме историки будут рассказывать и демонстрировать ужасную жизнь афроамериканцев в США на протяжении веков. Ничто из этого не было бы ложью. Там были бы видео с издевательствами и линчеванием афроамериканцев Ку-клукс-кланом. В фильме были бы показаны кадры 1950-х годов (совсем недавно), демонстрирующие общественные объекты с надписями «Только для белых».

Затем этот документальный фильм перенес бы вас в новое время. Вы бы увидели видеозаписи, на которых полиция стреляет афроамериканцам в спину или душит их до смерти. Или прошлогодние протесты движения «Black Lives Matter» и их противников, как те, что были в Шарлоттсвилле. Потом они подмешали бы туда несколько кадров из жизни Гитлера, а затем неонацистов, марширующих в нацистских регалиях, размахивающих факелами и салютующих «sieg heil!», есть много таких видео, циркулирующих и в США. После просмотра такого фильма, если бы вы были добрым русским человеком, ваша кровь закипела бы от гнева и отвращения к белым американцам.

Этот пропагандистский ролик тщательно отфильтровал бы любые позитивные события, которые произошли в США в прошлом столетии: движение за гражданские права, прекращение сегрегации и общественный протест во всех уголках американского общества против расизма. Такой фильм никогда не показал бы вам, что Америка развивалась, менялась, становилась лучше.

Машина пропаганды не остановилась бы на одном документальном фильме. Российское телевидение кормило бы вас небольшими роликами с белыми американцами, демонстрирующими склонности к неонацизму несколько раз в день на одном и единственном правительственном новостном канале. Маркетологи знают, что для того, чтобы вы запомнили сообщение, а затем поверили в него, оно должно повторяться много раз.

Пропагандистская машина принесла бы телескоп Хаббл, чтобы разглядеть любую расовую несправедливость, которая когда-либо была совершена в Америке. Они увеличили бы масштабы настолько, что не будучи в США, вы бы точно поверили, что темнокожее население Америки сегодня живет примерно в таких же условиях, что и 200 лет назад. Я никоим образом не закрываю глаза на многочисленные вопиющие и болезненные примеры расизма в современном американском обществе. Но к тому времени, когда российская пропаганда закончила бы вас обрабатывать, вы были бы убеждены, что черные сегодня боятся выходить на улицу даже за продуктами, а все белые американцы носят капюшоны Ку-клукс-клана вместо бейсболок.

Фейк и реальность

Российская пропаганда не останавливается на том, чтобы просто выкапывать мрачные страницы истории, которые мало похожи на современную реальность. Она выдумывает истории и инсценирует фальшивые события. Позвольте мне привести очень реальный пример из Украины. После того как я написал первую часть этой серии, читатель из России прислал мне видео с подписью «И вы говорите, что в Украине нет неонацистов». Я посмотрел видео и не мог поверить своим глазам. Затем я погуглил и нашел несколько авторитетных газет, которые писали об этом. Вот что об этом пишет The Times of Israel:

«[На видео] покупатели поднимаются и спускаются по лестнице [в торговом центре в Киеве], на средней части которой изображена большая свастика в белом ромбе, окруженном красным, похожая на флаг нацистской Германии. Улица, на которой расположен торговый центр, названа в честь украинского националиста Степана Бандеры, который недолго сотрудничал с нацистской Германией в борьбе с Россией».

Запомните это упоминание о Степане Бандере, это важно. Мы скоро к нему вернемся.

Я продолжал искать и нашел одну и ту же историю повсюду. А затем нашел и объяснение того, что произошло: «Светодиодная лестница торгового центра „Городок“ в Киеве загорелась гигантской свастикой на несколько минут 16 февраля 2019 года. Шокирующее зрелище сбило с толку покупателей, и через несколько минут охрана отключила питание светодиодной иллюминации. Руководство торгового центра извинилось за инцидент и заявило, что их компьютеры были взломаны».

Мы никогда не узнаем, был ли светодиодный дисплей взломан российскими диверсантами или украинскими неонацистами. Дело в том, что это видео заставило бы вас поверить, что гигантская нацистская свастика в торговом центре в Киеве — это просто обычный день в Украине. Конечно, это абсолютный бред. Демонстрация свастики в Украине считается преступлением. Та же газета, которую я цитировал выше, писала следующее: «21 февраля служба безопасности Украины начала уголовное расследование в отношении демонстрации свастики по ч. 1 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины, которая запрещает пропаганду нацистской и коммунистической идеологии».

Это лишь один из многих примеров, когда российская пропаганда пытается изобразить украинцев неонацистами.

Мы не можем обсуждать тему неонацизма в Украине и не вспомнить Степана Бандеру. Имя Бандеры звучит на русском телевидении без остановки. По сути, всех украинцев они называют «бандеровцами», что для них означает «неонацисты, которые ненавидят Россию и СССР, и убивают евреев».

Националист и патриот

Степан Бандера боролся за независимость Украины и стал руководителем Организации украинских националистов (ОУН) в 1933 году. Он организовал убийство польского министра внутренних дел, за что был приговорен к смертной казни. Нацисты вторглись в Польшу, и Бандера сбежал из тюрьмы.

Бандера сотрудничал с нацистской Германией. Нацисты заставили его поверить, что под немецким правлением Украина получит свою независимость. Нацисты нарушили свое обещание вскоре после вторжения в Украину. Боясь, что Бандера начнет восстание против Германии, они арестовали его в июне 1941 года. Большую часть Второй мировой войны Бандера провел в немецком концлагере. Пока он был там, его организация, ОУН, сражавшаяся на стороне Германии, совершала зверства против русских, евреев и поляков, убив до 100 000 человек. Бандера был убит КГБ в 1959 году.

Еврейский народ веками страдал от погромов (организованных массовых убийств) по всей Европе. Большинство правительств по всей Европе либо поощряли это, либо закрывали глаза. Украина ничем не отличалась. Однако Ленин проводил антипогромную политику. Вот почему многие евреи присоединились к Советскому Союзу. Поскольку Советский Союз был врагом, значит, и евреи тоже стали врагами, это дало украинцам еще один повод их ненавидеть. (Будучи евреем, первая причина все еще остается для меня загадкой.) Вот что Бандера говорил о евреях: «Евреи в СССР представляют собой самую верную поддержку правящего большевистского режима и авангард московитского империализма в Украине». Я ненавижу искать нюансы в том, кто как ненавидит расу (мою расу), но его ненависть к евреям сильно отличалась от веры Гитлера в то, что «евреи — низшая раса».

Когда мы говорим о Бандере, нам нужно определить два термина, националист и патриот. Тут мы затрагиваем мутные тонкости социологии. Патриотизм часто имеет положительную коннотацию, а национализм — отрицательную, хотя до 20 века оба термина означали одно и то же. У них есть общее ядро: любовь и преданность своей стране. Патриот хочет суверенитета для своей страны. Националист часто является патриотом, который верит в превосходство (исключительность) своей страны или расы, как это было в случае с нацистами). Многие националисты будут терпеть меньшинства до тех пор, пока они не будут вмешиваться в дела большинства — так было с Бандерой. Нацисты являются современным примером крайнего случая национализма. Однако граница между двумя этими терминами часто становится размытой, как вы увидите.

Был ли Бандера националистом или патриотом? Мы знаем, что он хотел независимости для Украины, как и любой патриот. Однако, поскольку помимо украинской независимости он хотел избавиться от всех других национальностей в Украине, это сделало его националистом. Бандера — очень противоречивая фигура в Украине. Треть страны негативно относится к нему как к убийце-националисту, а треть — как к борцу за независимость Украины (у меня такое чувство, что к этой группе принадлежат те, кто больше всех пострадал от СССР). Он непопулярен на востоке Украине и очень популярен на западе Украины.

В 2015 году в Украине был принят закон, направленный на декоммунизацию Украины, в результате чего были демонтированы советские памятники и переименованы 52 000 улиц, ранее имевших советские названия, с заменой их именами украинских исторических деятелей. Закон дал много сырья для пропагандистской машины Путина. Во-первых, русские, которые, как и украинцы, понесли огромные потери во время Второй мировой войны, очень чувствительны ко всему, что касается Второй мировой. Если вы захотите начать драку в баре практически с любым россиянином, просто скажите ему, что американцы, открыв второй фронт, помогли победить во Второй мировой войне.

Благодаря российской пропаганде, напоминающей им об этом несколько раз в день, русских оскорбляют украинцы, снимающие с улиц имена советских генералов, воевавших с нацистами. Кроме того, поскольку они видят Бандеру только как приспешника нацистов, они изображают этот шаг Украины как ее возвращение к своему естественному состоянию неонацистского государства и, таким образом, демонстрацию ее истинных цветов. Но вот важный момент: этот закон также запретил нацистскую символику.

Я пытался обсудить эту тему со своими одноклассниками из России. Я сказал им, что я понимаю их проблемы с Бандерой (я тоже не фанат). Но я видел, как некоторые украинцы смотрят на него как на борца за свою независимость, в которой эта страна всегда нуждалась. Это не делает украинцев автоматически неонацистами; в конце концов, (перефразируя Форреста Гампа), нацист — это то, что делает нацист.

Ирония возникает, когда я спрашиваю своих русских одноклассников, не думаете ли вы, что поступки Сталина по отношению к русским, украинцам и остальной части Советского Союза, были экспоненциально хуже того, что сделал Бандера? В конце концов, Сталин убил двадцать миллионов человек в Советском Союзе. Он обезглавил высшие чины Советской Армии (так же, как Путин, или любой диктатор, он боялся сильных лидеров), что привело к гораздо большим потерям в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Я сказал, вы критикуете украинцев за то, что они назвали улицы в честь Степана Бандеры, но Иосиф Сталин снова в моде в России, и его статуи снова появляются по всей стране. Мои школьные друзья из России, как правило, отвечали, что Сталин был сложной, необычной личностью.

Азов в честь Азовского моря

А еще есть батальон «Азов». Это название всплывает практически в каждом разговоре и в пропаганде Путина. Батальон «Азов» назван в честь Азовского моря. Сначала он был частным вооруженным формированием, финансируемым и сформированным украинским олигархом для борьбы с российским вторжением в Восточную Украину. На момент формирования украинская армия была очень слабой, и основание такого батальона казалось актом отчаяния. Россияне в страхе перед этим батальоном, поскольку он успешно сражался во втором штурме Мариуполя в 2014 году. (Мариуполь превращен в развалины сегодняшними бомбардировками Путина.) В 2015 году батальон «Азов» стал частью Украинской национальной гвардии. Он остается одним из наиболее обученных подразделений в Украине. Я читал сообщения о том, что этот батальон был обучен США. Его единственная цель — защитить Украину от России.

Здесь достаточно сырья для российской пропаганды. Знаки отличия батальона несколько напоминают свастику, хотя батальон это отрицает. Они заявляют, что их герб происходит от украинского символа, восходящего к 1918 году. Назовите меня скептиком. Что еще более важно, в какой-то момент до 20% его членов назвали себя приверженцами неонацизма.

Мне долго было сложно разобраться с «Азовом», а потом я понял: представьте, что мой район переполнен захватчиками (зомби, если хотите). Мой сосед — неонацист, носит нацистскую свастику, каждый день зажигает свечку Адольфу Гитлеру и печет торт на его день рождения. Мы, мой сосед и я, берёмся за оружие, чтобы сражаться с этими захватчиками, которые полны решимости убить наши семьи. На данный момент мне безразличны убеждения моего соседа, я просто хочу быть уверен, что у него есть пистолет и он знает, как им пользоваться. Мы не разделяем одни и те же ценности (преуменьшение), но на данном этапе нас объединяет одна и та же цель. Мой сосед может быть националистом и думать, что наш район лучше других (хотя он ничего не делает по этому поводу), но в данный момент мы оба патриоты, борющиеся за защиту наших близких.

Именно так я отношусь к 20% неонацистским из батальона «Азов». Сегодня они разделяют ту же цель, что и остальная часть батальона и 100% страны: Освободить Украину от российских захватчиков, которые убивают их близких и равняют с землей их города. Также должен напомнить вам, что батальон «Азов» — это лишь батальон, а не вся армия. Я видел, что в него входит 900 солдат, так что в худшем случае 180 симпатизируют неонацистам, но в украинской армии служит четверть миллиона человек, так что 180 бойцов — это ошибка округления. Русская пропаганда заставила бы вас поверить, что 20% этого батальона — это вся украинская армия.

Как бы ни хотели русские указать на неонацистов в батальоне «Азов», они должны посмотреть на свои ряды. В 2015 году Россия (неофициально) направила своих военных для поддержки российских сепаратистов на востоке Украины, воюющих с украинской армией. Путин также направил туда российскую неонацистскую группировку «Русское имперское движение». Я хотел было сказать, что спонсируемые Россией неонацисты — это явный пример националистов, а не патриотов, но потом понял, что они просто неонацисты-головорезы, нанятые для убийства украинцев.

«Есть ли в Украине проблема с неонацистами?» Я спросил своих украинских друзей (которые, как я был уверен, не были неонацистами). Они были несколько озадачены, потому что никогда не задумывались об этом, так же как, если бы вы задали мне или кому-либо из моих друзей в Денвере (или, вероятно, большинству моих читателей) тот же вопрос о США. Я знаю, что точно был бы озадачен таким вопросом. Я периодически вижу по телевизору ролики о политических митингах белых расистов. В 2018 году произошла трагичная стрельба в синагоге в Питтсбурге, которая теперь перемешана в моей памяти с десятком других массовых расстрелов, не связанных с неонацистами, которые произошли с тех пор. Я читал, что антисемитизм в США и Европе сейчас на подъеме. Но когда мы с женой и детьми ходим в синагогу, я не беспокоюсь о нашей безопасности. К счастью.

Но потом я прочитал, что почти каждый десятый американец считает приемлемым придерживаться неонацистских взглядов. Я не знаю ни одного из них. И я сомневаюсь, что кто-либо из моих друзей и читателей знает. Может быть, этот «каждый десятый» выпадает из наших близоруких кругов, и нормальные, добросердечные, цивилизованные люди обычно не ассоциируют себя с отбросами (не стал бы извиняться за это). Или просто, может быть, этот «каждый десятый» среди нас и они просто не рекламируют свои неонацистские симпатии.

В 2019 году в Украине прошли демократические выборы. 73% населения страны проголосовали за избрание президента еврейского происхождения в стране, в которой также был премьер-министр еврейского происхождения. Украинцы должно быть самая уникальная порода неонацистов, так как Украина — единственная страна в мире (за пределами Израиля), глава правительства и глава государства которой — евреи. Кстати, на тех же выборах ультраправая партия получила только 2,3% голосов. Так что нет, у Украины нет проблемы с неонацистами. Как и любая западная страна, Украина страдает от опухоли под названием неонацизм, но она представляет лишь самую малую часть общества.

Безмозглые дроны

Я разговаривал с моим другом детства, который живет в России, и он сказал мне кое-что, что застряло в моей голове. Он сказал: «Проблема с русскими в том, что мы никогда не просим прощения». В то время я этого не понял, но потом я наткнулся на эту речь украинского премьер-министра в Кнессете Израиля в 2015 году, в которой он просит прощения перед еврейским народом за роль украинских коллаборационистов в казни 33 000 евреев менее чем за два дня в Бабьем Яру в 1941 году.

Эти извинения не вернут погибших. Но они сделают прежде всего две вещи: это признание и взятие на себя ответственности за это событие. Это может показаться мелочью, но это не так. Мы живем в обществе, где история написана не человеком с ручкой, а человеком, держащим пистолет у виска человека с ручкой. История постоянно переписывается — в России Сталин менее чем за два десятилетия превратился из монстра в прославленного героя. Извинения президента страны закрепляют истину в книгах по истории. Хотя это и не является гарантией, это снижает шансы повторения подобного зверства в будущем. Неонацисты так не извиняются.

За последние три недели, пока я работал над этой серией эссе из четырех частей, я стал гораздо больше ценить многие вещи, которые мы в западном мире принимаем как должное: демократию, свободные выборы, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона, но особенно эти две вещи: свободу слова и свободную прессу.

Сегодня в России людей сажают в тюрьму не только за то, что они выступают против этой войны, но и просто за то, что они называют эту «спецоперацию» в Украине войной. За участие в мирной демонстрации или размещение фотографии убитых украинских мирных жителей в социальных сетях вас также посадят в тюрьму. И еще есть свобода прессы, которая умирает без свободы слова. Это именно то, что произошло (снова) в России.

Пропаганда в сочетании с демонтажем свободной прессы создала оружие массового отвлечения внимания. Эта комбинация невероятно опасна; она дает диктаторскому правительству неограниченную власть над умом своего народа. Это позволяет власти точно курировать то, что думают люди, и, таким образом, обеспечивает почти абсолютный карт-бланш для действий правительства — это то, что и позволило немыслимую, варварскую войну против Украины.

Пропаганда убирает все независимое мышление, превращая людей в безмозглых дронов. Пропаганда работает, заставляя наше правое (эмоциональное) полушарие перегружать наше левое (аналитическое). Чем больше вы «думаете» своим правым полушарием, тем меньше вы на самом деле думаете. Со временем эмоции, вызванные пропагандой, мешают вам объективно проанализировать рассматриваемый предмет. Вам трудно сказать, что правда, а что нет. Со временем давление со стороны сверстников нарастает, и трудно быть единственным просвещенным. Так люди и становятся зомбированными.

Я помню, как смотрел «Ходячих мертвецов» — телесериал про зомби-апокалипсис. Эта сцена осталась в моей голове. Муж видит, как его жена, превратившаяся в зомби, идет по улице. Он подбегает к ней и пытается поговорить с этой пустой человеческой оболочкой. Он отчаянно пытается достучаться до любой частицы души, оставшейся в теле, которое прежде было его женой. Но он не может достучаться до нее. Она мертва. Он разговаривает с пустой оболочкой. Как ни странно, это именно то, что чувствовал я, когда пытался разговаривать с россиянами, зомбированными путинской пропагандой об Украине и неонацистах в Украине. И это произошло не только со мной. Я читал об этом и встречал молодых россиян, переживших такой же опыт со своими родителями, которые были умными людьми и до сих пор остаются ими, но только касательно других сторон жизни.

Если вы посмотрите достаточно глубоко в историю почти любой страны, вы найдете в ней мрачные, трагические дыры. Но мы не наша история. Мы не наше прошлое. Мы — это уроки, которые мы выносим из этого. Мы — это наши сегодняшние поступки. Украина имела трагичную и болезненную историю, но в отличие от России, она извлекла из нее уроки.

Вина Украины заключалась лишь в том, что она стала зарождающейся демократией рядом с усохшей, диктаторской экс-империей. Путин не мог мириться с тем фактом, что по соседству живет демократия, страна, которая не только отказалась жить под его контролем, но также и захотела принять западные ценности. Она также осмелилась пытаться процветать, в то время как бывшая империя под его правлением с каждым днем становилась все менее актуальной.

Диктатору по соседству нужен был повод для вторжения в Украину. Несуществующая угроза со стороны НАТО казалась хорошей причиной. Но это не было достаточным оправданием для начала войны и убийства людей, которые выглядят так же, как его собственное население. Ему пришлось лишить человеческого облика людей, которых он собирался убить. Он убедил свое население, что нанося ракетные удары по городам и убивая тысячи украинцев, российская армия свершит Божий промысел и денацифицирует страну — в качестве бонуса он также пообещал избавиться от наркоманов. (Я коснусь этой темы далее.)

Честно говоря, ни предлог для вторжения, ни его кампания по дегуманизации не имели значения. Учитывая, какой контроль над русскими имеет его пропаганда, спустя некоторое время он бы с легкостью убедил их, что он идет туда с целью очистить Украину от марсиан.

И последнее замечание:



В своей речи Путин заявил, что помимо денацификации он избавит Украину от наркоманов. Мой близкий друг детства рассказал мне интересную историю об этом. Через неделю после начала войны Владимир Зеленский давал интервью западным СМИ, и он буквально засыпал. В течение нескольких дней российская пропаганда воспроизводила этот ролик. По несколько часов в день пропагандистская машина предоставляла армию психологов и экспертов-наркологов, чтобы объяснить жаждущей к познанию российской общественности, что этот еврейский неонацист (новый вид) ведет себя как типичный наркоман. Конечно, любому человеку, который хоть немного осведомлен о ситуации, не понадобилась бы армия экспертов, чтобы объяснить, что происходит с Зеленским — он в течение продолжительного времени был лишен сна.

Но вот, где начинается самое интересное. Мой друг разговаривал со своей свекровью. Она рассказывала ему, что Зеленский наркоман. Он спросил ее: «А вам не кажется, что он просто практически не спит, потому что его страна находится в состоянии войны?» Она озадаченно посмотрела на него. Он продолжил: «Как по-вашему, где сейчас находится Зеленский?» Она ответила: «В Польше, со своей семьей». Мой махнул рукой и сказал: «Всё, я сдаюсь!» Мне больше нечего добавить.

Перевод автора

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Виталия Каценельсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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