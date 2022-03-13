Новая мрачная глава. Как Путину удается контролировать россиян и что их ждет дальше 13 марта, 18:50 Цей матеріал також доступний українською

Смогут ли санкции положить конец Путину?

Санкции, скорее всего, окажут очень существенное влияние на российскую экономику. В отличие от предыдущих санкций в 2014 году, которые были беззубыми и слишком медленными, чтобы иметь влияние, теперь они нацелены на самое уязвимое место российской финансовой системы и, возможно, искалечат ее в одночасье. Центробанку России пришлось поднять ставки до 20%, банки перестали выдавать кредиты, рубль упал до рекордной отметки. Российская экономика, вероятно, будет охвачена инфляцией, масштабы которой она не наблюдала с начала 90-х годов. Россия была попросту отрезана от Запада на одну ночь. Россия превратилась в токсичный загрязнитель в корпоративных списках стандартов ESG. Даже Coca-Cola покидает Россию.

Основная идея Запада заключается в том, что российский народ восстанет против своего диктатора, и это положит конец войне. Кроме того, санкции теоретически должны лишить Россию экономического кислорода, необходимого для того, чтобы Путин мог укрепить российскую армию, и поставить мучительно высокую цену на будущие войны.

Смогут ли санкции положить конец Путину?

Санкции имеют переменчивую историю. Они не избавились от Кастро на Кубе или от Кимов в Северной Корее. В 80-х понадобилась целая декада, чтобы санкции против Южной Африки принесли свои плоды. В прошлом санкции были эффективной палкой, превратившейся в пряник, когда обе стороны сели за стол переговоров.

Но мир никогда еще не видел таких санкций. По иронии судьбы, эти санкции могут дать Путину еще больше власти. Как?

Чтобы контролировать массы, Путин говорит им, что думать. Как ему это удается?

В 2014 году я был озадачен тем, как российский народ мог поддержать и не возмутиться вторжением России в Восточную Украину. Но я живу в Денвере и читаю в основном американские и европейские газеты. Я хотел посмотреть на происходящее в России и Украине с российской точки зрения, поэтому пошел на семидневную новостную диету: смотрел только российское телевидение — Первый государственный телеканал России, который не видел более 20 лет, — и читал российскую газету «Правда». Я написал длинную статью на эту тему — вы можете прочитать ее здесь. Отрывок:

«В молодости я ходил на курсы маркетинга в Университете Колорадо. Я мало что помню из этого курса, кроме разве что вот этого: чтобы ваше сообщение запомнилось, потребитель должен услышать его, по крайней мере, шесть раз. Пропагандисты Путина, должно быть, ходили на те же курсы, потому что российские граждане могут слышать, насколько велик их президент, по крайней мере, шесть раз в день.

Мы, американцы, смотрим на Путина и видим злодея из КГБ, который бродит по стране без рубашки. Русским показывается совсем другая картина. Они видят трудолюбивого президента, который глубоко заботится о них. Каждая программа новостей посвящает хотя бы пятую часть своего эфирного времени демонстрации величия Путина, не прямо в лицо, а более тонко. В типичном видеоролике он встречается с кем-то из кабинета министров. Министр представляет свой отчет, и Путин, с очень серьезным видом, действительно, начинает читать министру лекции о том, что нужно сделать. Путин всегда откровенен, прямолинеен и суров со своими министрами. [В первой части этой серии статей я обсуждал, как русские до смерти любят своих лидеров. Российское телевидение является бесконечной рекламой Путина. Русские получают огромную помощь от любимого Путина на завтрак, обед и ужин].

Смогут ли санкции положить конец Путину?

Я прослушал несколько речей Путина, и должен признать, что его ораторские навыки превосходны, не хуже, чем у Кеннеди или Рейгана. Он не произносит речь, он говорит. Его язык доступен и полон остроумия. Он очень спокойный и логичный. [Я слышал, что изоляция во время пандемии повлияла на него, и он потерял часть своего красноречия за последние несколько лет.]

Должен признаться, сложно не начать сомневаться в своих прежних взглядах, когда ты смотришь российское телевидение в течение целой недели. Но вы должны тут же напомнить себе, что в путинской России нет свободной прессы. Свободной прессы, которая на короткое время существовала после распада Советского Союза, больше нет — ее убил Путин. Правительство контролирует большинство телеканалов, радио и газеты. То, что россияне видят по телевизору, читают в прессе и слушают по радио, — это прямая пропаганда со стороны Кремля.

Прежде чем идти дальше, давайте рассмотрим определение пропаганды с помощью Оксфордского словаря английского языка: «Систематическое распространение информации, особенно предвзятым или вводящим в заблуждение образом, с целью продвижения политического дела или точки зрения».

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Я всегда считал, что Интернет — это непреодолимая демократическая сила, которая всегда пропускает правду через щели даже в самой решительной стене пропаганды. Я сильно ошибался. После просмотра российского телевидения вы не захотите читать западную прессу, потому что вы будете уверены, что это ложь. Что еще более важно, российское телевидение настолько мощное, что вы бы даже не захотели смотреть ничего другого, потому что были бы убеждены в неоспоримости этих фактов.

Российская пропаганда работает, заставляя ваше правое полушарие (эмоциональное) брать верх над вашим левым полушарием (логическим), забивая при этом все ваши логические фильтры.

Я точно знаю, что я услышу от некоторых моих соотечественников американцев. Они скажут: не думаешь ли ты, что американцам точно так же промывают мозги Fox News, MSNBC, CNN и другие новостные агентства? Я не сомневаюсь, что американские новости сегодня более предвзяты, чем когда-либо прежде. Но есть разница между предвзятостью и тем, что происходит в России. По крайней мере, наблюдая за разными новостными каналами и читая разные газеты, американцы могут триангулировать правду.

А самое главное, правительство США не диктует сетям, что говорить. Редактору The Washington Post не придется беспокоиться о сфабрикованном обвинении, если он напишет отвратительную статью о Байдене. В России есть только один медийный голос, и это голос правительства. Все остальные голоса были заглушены этим правительством. Правительство не несет никакой ответственности. Подумайте о Уотергейте, Ирангейте и прочих подобных скандалах — они никогда не произойдут в сегодняшней России.

Я никогда не ценил свободную прессу так, как сейчас. Свободная пресса проливает свет на действия правительства. Она обеспечивает столь необходимую обратную связь между правительством и общественностью".

За последние несколько дней ситуация на этом фронте резко ухудшилась. Россия приняла новый закон: если вы назовете эту войну с Украиной войной, а не «спецоперацией» или опубликуете какие-либо мнения, которые противоречат тому, что рассказывает Минобороны (т.е. создадите «фейковые новости»), вы можете получить до 15 лет тюрьмы. Оказание помощи иностранным организациям, выступающим против войны (извините, «спецоперации») с Украиной, будет считаться государственной изменой, которая может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет. Излишне говорить, что большинство независимых местных и зарубежных новостных организаций немедленно закрыли свои двери. После вторжения Facebook, Twitter и другие социальные сети также были заблокированы в России. Другими словами, за одну ночь Россия превратилась в Китай.

Сегодня когнитивный диссонанс между реальностью и тем, что говорит правительство, поднялся до комического уровня. На следующий день после того, как российское правительство приняло вышеупомянутые законы, Путин выступил с речью, в которой сказал (я свободно переводил): «В России наши люди выражают свои взгляды на то, что им нравится или не нравится в ситуации в Украине. Но там, в Украине, тех, кто выражает те же мнения, что и либеральная часть нашего населения, хватают с улицы и расстреливают. Они просто стреляют в них. В России наши либералы протестуют. В Украине их просто убивают без должной процедуры».

Помните, эта речь была произнесена буквально через день после того, как он принял закон, что вы можете получить до 15 лет тюрьмы за то, что назвали войну войной.

Вот еще один пример того, как официальные российские новости мало похожи на реальность. Я пошел на сайт «Правды», нажал на первую попавшуюся статью и прочитал: «Минобороны неоднократно заявляло, что российские войска не наносят ракетных, артиллерийских или воздушных ударов по городам Украины, и гражданское население не пострадает во время операции, так как ее целью является исключительно выведение из строя военной инфраструктуры».

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Руины многоквартирных домов, разрушенных российской артиллерией, являются плодом нашего воображения. Кому вы поверите, Министерству обороны России или вашим лживым глазам?

Вот еще один пример: сообщение в Instagram от молодого человека из Украины:

«Мой отец работает охранником в монастыре под Нижним Новгородом. Он глубоко религиозный человек и поздравляет меня со всеми церковными праздниками. Вчера я удивился, почему мой отец не позвонил (война же) и позвонил ему сам. Я подробно рассказал о том, что происходило — отец ответил, что это ерунда, войны нет, и русские спасают нас от нацистов, которые делают из мирных жителей живые щиты.

Я не мог поверить, когда читал это. Я сам хотел убедиться, что это правда. Я уже был в групповом чате в WhatsApp с одноклассниками, с которыми учился в средней школе в России. Вот что мне сказали: Россия была втянута в эту войну. Она избавляется от неонацистов в Украине. Российская армия освобождает Донбасс и Луганск от украинского геноцида. Их восхищение Путиным было на новой высоте. (Истории, которые я читал о том, что популярность Путина достигает новых высот, теперь кажутся правдой.) В конце разговора я был убежден, что им промывают мозги, а они были убеждены, что мне промывают мозги.

У нас не было одной общей реальности. Совершенно. Мы все согласились, что не хотим, чтобы люди умирали ни с той, ни с другой стороны. Они были убеждены, что погибшие в украинских городах мирные жители гибнут не от российской артиллерии и ракет, а от неонацистов и бандеровцев (украинских националистов), стреляющих и бомбардирующих свой собственный народ. (Война на Донбассе и в Луганске и неонацисты — очень важная тема, которую мне придется обсудить отдельно, надеюсь, в следующей части.)

Это ребята, с которыми я ходил в школу, играл в снежки и даже был влюблен в парочку из них. Они добрые, хорошие люди, но путинский телевизор полностью зазомбировал их. Как сказал один из моих друзей, у них на головах русское телевидение".

Людям в России промывают мозги сильнее, чем любой житель Запада может себе представить. Они живут в своей версии «Шоу Трумана», в альтернативной реальности, которая абсолютно отделена от мира за пределами их купола. Этот момент имеет первостепенное значение: контроль средств массовой информации позволяет Путину полностью деформироваться и аккуратно формировать свою версию правды. И именно поэтому я обеспокоен тем, что санкции могут быть не такими эффективными, как мы надеемся.

Я услышал от своих друзей из младшей школы фразу, которую я видел и в других местах: «Мы в состоянии войны. Мы должны закончить эту войну». Эта война еще больше укрепила позицию Путина. Он представляет санкции как агрессию Запада против России. Кажется, что зазомбированные россияне дали ему карт-бланш на боль, которую они готовы терпеть, и жизни своих детей, которых они готовы потерять. Все это может измениться, так как количество тел продолжает расти, и родители осознают, что их дети, которые сегодня не берут трубку, лежат мертвыми на полях Украины, и что санкции с Запада будут продолжать причинять огромную боль российской экономике.

Это подводит меня к следующему вопросу.

Следующая глава России выглядит очень мрачно

Не все в России зазомбированы. Несколько моих школьных друзей обратились ко мне в частном порядке и выразили свое отвращение к этой войне. Они не хотели высказывать свое мнение публично. Даже когда мы говорили в WhatsApp, несмотря на утверждение WhatsApp о сквозном шифровании, они все еще были обеспокоены тем, что их могут подслушать. Они не параноики, а люди, которые знают уродливую российскую историю и остро осознают, что недавно принятые законы, делающие их «врагами государства» или «пособниками врага» (вашего покорного слуги), предполагают строгое наказание — 15 лет тюрьмы.

Давайте на секунду рассмотрим мрачную истории России поближе. До конца 1980-х годов Иосиф Сталин был советским героем, который возглавлял Советский Союз в борьбе с нацистами. Часто можно было увидеть портрет Сталина, висящий в классах рядом с портретом Ленина. Мой отец сказал мне, что когда Сталин умер в 1953 году, вся страна плакала, в том числе и он (ему было 20). Это был один из самых печальных дней в его жизни.

После перестройки и гласности в конце 1980-х годов мы были шокированы, узнав, что зло Сталина, отцовской фигуры, которой мы так восхищались, полностью совпадает с Гитлером. Сталин убил 20 млн человек, в то время как 27 млн человек погибли во время Второй мировой войны. (Я не утверждаю, что знаю точное число. Это не имеет значения; оба эти персонажа убили миллионы людей). Сталин также ликвидировал руководство Советской Армии, что сделало советские потери во Второй мировой войне еще большими.

Сталинский режим был репрессивным. Если бы вас называли «врагом народа», то не было бы даже никакой должной правовой процедуры; вы были бы виновны, и вас бы либо расстреляли, либо отправили в ГУЛАГ, где вы бы умерли от голода и бесчеловечных условий труда. На самом деле, огромное количество великолепной советской инфраструктуры было построено рабским трудом («врагами народа»).

Сегодня правительство Путина переписывает историю. Сталин снова в моде. Он прославился как лидер, объединивший страну, и вы начинаете видеть, как по всей России появляются новые его статуи. В 2014 году Россия приняла закон, запрещающий критику советской деятельности во время Второй мировой войны (и, следовательно, Сталина).

Путин хочет, чтобы русские забыли свою историю, чтобы он мог повторить ее.

Я прекрасно помню испуганное лицо моей мамы в начале 80-х годов, когда какой-нибудь гость за нашим обеденным столом или мой отец говорили что-то, что не поддерживало государственную политику. Если бы это стало известно властям, мои родители, конечно, не отправились бы в ГУЛАГ, но они вполне могли потерять работу. Я никогда не думал, что снова увижу этот страх критиковать правительство в России. Но он вернулся. Вот почему мои друзья, у которых нет телевизора в голове, боялись и не хотели ничего говорить в моей группе одноклассников в WhatsApp.

Менее чем за две недели с начала войны в Украине, с принятием новых законов, Россия сделала огромный скачок назад к 1937 году и деспотичному сталинскому режиму. В то время как Украина, благодаря России, вернулась в 1941 год, когда женщины и дети начали умирать от артиллерии и ракетных бомбардировок.

Ситуация в России ухудшится

Мамы поймут, что потеряли своих детей в Украине, и санкции приведут к огромной безработице, «хлебным очередям» и, возможно, даже к голоду. Люди начнут больше говорить — и гнет эпохи Сталина, скорее всего, вернется в полном масштабе. Внезапно страна начнет кишеть «врагами государства», и ГУЛАГи снова вернутся в моду.

В СМИ говорят о том, что олигархи и высшие эшелоны власти могут восстать против Путина. Если вы подумали об этом, то и Путин тоже подумал. Я не знаю, какова вероятность этого; я не думаю, что кто-нибудь знает. Что бы вы ни думали о такой вероятности, я бы сократил ее наполовину.

Тем временем, эта война длится дольше и идет хуже, чем ожидал Путин. У Путина есть время продолжать войну, потому что русские либо зазомбированы и поддерживают ее, либо их арестовывают, как только они выражают свое недовольство этой войной. Мое самое большое беспокойство заключается в том, что ввиду отсутствия способа достижения своей цели — «освобождения украинского правительства от наркоманов и нацистов» (я не шучу, слова Путина) и главным образом замены украинского правительства, Путин прибегнет к стратегии, которую он использовал, чтобы выиграть войну в Чечне — он сравнял чеченские города с землей.

Главная надежда здесь заключается в том, что обычно именно молодые люди «не имеют телевизора в голове», поскольку они меньше смотрят российское телевидение, больше времени проводят в социальных сетях (я никогда не думал, что буду благодарен за соцсети) и больше знают о том, что происходит на Западе (нет, НАТО не собиралось вторгаться в Россию). Армия полна молодых людей, и, возможно, российские солдаты продолжат сдаваться или, что еще лучше, станут источником инакомыслия.

К сожалению, к моему удивлению, эта война в России куда более популярна, чем я мог себе представить. Может быть, к тому времени, как вы прочитаете это, все уже закончится, но я сомневаюсь. Путин находится под некоторым давлением, чтобы завершить все это, и, как сказали мои друзья из средней школы: «Война уже началась, мы должны ее закончить».

Мыслящая часть населения, которая понимает, что происходит, и выступает против войны, уже выходит на улицы и протестует, а часть все еще слишком боится сделать это. На момент написания данной статьи было арестовано более 2000 участников антивоенных демонстраций. Никто уже даже не притворяется, что Россия — это демократия. Маски сброшены.

Постскриптум:

Когда я работал над этой статьей, хотя она о России и Украине, я понял, как нам повезло в США. Несмотря на все наши проблемы, у нас все еще есть полностью функционирующая демократия. У нас есть свободная пресса. Она предвзята, но свободна. Без свободной прессы у нас будет тирания. Я действительно никогда не ценил это настолько, как сейчас.

Кроме того, я осознал красоту нашей федеральной системы. России фактически суждено колебаться между демократией и авторитарным режимом. Это очень большая страна с очень разнообразным населением, которая имеет различные системы ценностей и культуры. Когда вы пытаетесь управлять ими сверху, вы быстро обнаруживаете, что у вас не так уж много контроля. В начале 2000-х годов, по просьбе Путина, Россия перешла от местных избранных губернаторов к губернаторам, назначенным Путиным, консолидируя власть не на государственном уровне, а на самом верху, с Путиным. Аргумент Путина заключался в том, что местные губернаторы были коррумпированы. На самом деле, однако, единственный способ управлять Россией и сохранить демократию — это иметь систему, подобную американской. Федеральное правительство предоставляет основные услуги — оборону, межгосударственную полицию (ФБР), правовую систему и т. д. Большинство решений принимается на местном уровне и уровне штатов на основе потребностей и ценностей этих образований.

Мы с моими русскими одноклассниками вспоминали наши школьные годы. Мы начали спрашивать: «А где этот? А что стало с тем?» К сожалению, мы обнаружили, что почти 15−20% нашего класса умерли. Ни одному из них не исполнилось и 50 лет. Большинство умерло в возрасте до 40 лет от алкоголизма. Демографический кризис в России реален. В России живет меньше людей, чем 22 года назад, когда Путин вступил в должность.

Перевод автора

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Виталия Каценельсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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