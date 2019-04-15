Порошенко ненадолго стал Васей Голобородько 15 апреля, 19:19 2011 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 15 апреля 2019 года

Порошенко ненадолго стал Васей Голобородько. Сегодня президент Петр Порошенко встречался в Киеве с представителями бизнеса (с Владимиром Зеленским встреч все не получается).

Во время этого рандеву глава государства ненадолго примерил на себя роль Василия Голобородько, выдуманного президента Украины в сериале Слуга народа, которого сыграл Зеленский.

Свое выступление президент, войдя в роль персонажа своего оппонента, начал с того, что «грабительская организация МВФ требует от Украины 3% взятки».

«Они также настаивают на монополизации на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они, международные финансовые организации, хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Требуют открытия хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области», - продолжил Порошенко.

И начал говорить о «диктате Запада», который «переходит все мыслимые и немыслимые границы».

Зал оценил шутку и зааплодировал.

После чего Порошенко добавил, что посмотрел сериал Слуга народа – и ужаснулся.

«Я, честно говорю, его не видел, этот сериал, читал по выжимкам. Но потом взял и просмотрел – ужаснулся. Антизападная риторика, к сожалению, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства», - отметил он.

При этом президент добавил, что не знает настоящих мыслей Зеленского о сотрудничестве с МВФ, поскольку его оппонент не озвучивал свою позицию.

Шутками глава государства не ограничился, продолжив усиленно слышать всех…

Порошенко стал ФОПорошенко. Президент Петр Порошенко пообещал, что в случае его победы во втором туре выборов упрощенная система налогообложения продолжит существовать в нынешнем виде.

Такое заявление он сделал на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

«Хотел бы послать месседж малому бизнесу: когда я буду переизбран президентом, я гарантирую сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности в том виде, в котором она сейчас работает», - отметил он.

Порошенко добавил, что намерен вернуться к законопроекту о налоге на выведенный капитал.

Президент также высказался о будущем Приватбанка – теме, ставшей актуальной перед вторым туром: сторонники действующего главы государства постоянно публично высказывают опасения, что с приходом Владимира Зеленского на Банковую его тайный «партнер» миллиардер Игорь Коломойский попытается вернуть это национализированное финучреждение себе…

Коломойский Приватбанка не получит. Отмена национализации ПриватБанка негативно повлияет на отношения Украины с Международным валютным фондом и может повлечь за собой экономический кризис в стране.

Об этом заявил президент Петр Порошенко.

«Я был шокирован требованием о двухмиллиардной компенсации за Приватбанк. Этот вопрос уже на столе. Это то, что нас ждет. Также на столе вопрос иска в суд о признании национализации незаконной, который они пытаются очень быстро провести до президентских выборов, чтобы потом сказать, что это произошло без их участия», - отметил он.

Порошенко добавил, что национализация Приватбанка обсуждалась с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ.

«Задний ход вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности, для курса и может повлечь за собой новый кризис», - заявил он.

Ранее один из экс-собственников Приватбанка Игорь Коломойский заявил в интервью Экономической правде, что банк ему не нужен, но он хочет вернуть капитал в $2 млрд. «Пусть вернут, и нет вопросов», - сказал он.

На тему Приватбанка сегодня высказалась и Валерия Гонтарева, экс-глава НБУ, при которой и приватизировали финучреждение Коломойского. Она пояснила, что претензии бывшего владельца не имеют под собой оснований. «Это полный бред. В банке не было не то что капитала, там была дыра $5,5 млрд, которую государство и закрыло, - отметила Гонтарева. - Я думаю это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом»…

Перейду к новостям из противоположного политического лагеря…

Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к своему оппоненту на выборах…

Зеленский не хочет, чтобы Порошенко за ним бегал. Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что президент Петр Порошенко должен заняться выполнением своих обязанностей, а не бегать за ним по телеканалам, заниматься сдачей анализов и выступать на стадионе.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в Facebook.

«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю». А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков [фигурантов «оборонпромовского» скандала] и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе», - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, «шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это обидно».

А штаб кандидата высказался о Крыме…

У Зеленского определились с Крымом. Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ответила на открытое обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева по Крыму и Донбассу.

В пресс-службе Зеленского заявили, что Крым является оккупированной территорией Украины, эта оккупация происходила совершенно противозаконным и насильственным образом.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения», - говорится в заявлении.

Еще в нем указано, что Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные оккупацией убытки, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

В штабе кандидата также заверили, что разговоров о размене Крыма «на мир в Донбассе» быть не может ни при каких обстоятельствах. И уточнили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения западных союзников.

«И это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах – не на оккупированных территориях нашего государства», - говорится в заявлении.

В команде Зеленского заявили, что не будут рассматривать отдельно вопросы Донбасса, Крыма, или Азовского моря.

В команде Зеленского не исключают, что в случае победы могут предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития после освобождения Крыма.

В заочной дискуссии Зеленский-Порошенко может появиться новая топ-тема…

«Погубитель» Кононенко-Порошенко прибудет в Украину. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что в Украину вот-вот прибудет экс-депутат Дмитрий Крючков. И ему предъявят подозрение.

«В настоящее время его еще нет в Украине. Предпринимаются все меры для обеспечения доставки подозреваемого», - сказал руководитель САП.

Холодницкий отметил, что Крючкову обеспечат личную безопасность.

«Будет сделано всё, чтобы он дал показания, которые он намерен дать», - сказал глава САП.

В свою очередь журналистка Наталья Седлецкая, руководитель программы Схемы: коррупция в деталях, заявила: Крючков готов публично свидетельствовать против президента Петра Порошенко и депутата от БПП Игоря Кононенко.

«Пока Крючков готов публично свидетельствовать именно против Порошенко-Кононенко – в своих письменных объяснениях нашей программе он рассказал, что отдавал им «от 50% до 75% прибыли от бизнеса», - сказала она.

Также, по словам Седлецкой, Крючков должен вернуться в Украину сегодня вечером.

Ранее журналисты программы Схемы: коррупция в деталях обнародовали информацию о том, что экс-депутат ВР от Батькивщины Крючков (через руководимую им компанию Энергомережа) организовывал в 2015 году схемы вывода средств из государственных облэнерго. Действовал он в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции БПП Игоря Кононенко.

Кононенко – ближайший бизнес-партнер президента Петра Порошенко.

Если отвлечься от политики…

Школьники отравились. В Черкассах 75 учеников школы №1 отравились неизвестным веществом, состояние детей разное, но сейчас угрозы для их жизни нет.

Как сообщает Министерство здравоохранения, 38 детей госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу.

Правоохранители установили, что в гардеробе школы кто-то распылил слезоточивый газ.

И новость поприятнее…

Миллиарды пойдут в асфальт. В 2020 году для государственного дорожного фонда будут выделены 75 млрд грн или даже больше.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Если мы начинали с бюджета в 10 млрд грн в 2016 году, то в этом году это уже бюджет более 50 млрд грн, в следующем году бюджет на дороги – 75 млрд грн и выше», - сказал он.

Также министр подчеркнул, что в настоящее время на областной уровень передали 123 тыс. км автомобильных дорог с финансированием из Дорожного фонда в размере 35%.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.