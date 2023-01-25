Что показали масштабные кадровые изменения и коррупционный скандал в Украине 25 января, 18:13 Эксклюзив NV

Сейчас пора не только менять стрелочников, а менять подходы к государственной политике

Володимир Зеленський з початку війни показав себе видатним лідером, навколо якого об'єдналася країна, людиною, яка змогла змінити роль. Я часто в спілкуванні з іноземцями після 24 лютого, підкреслюю такий факт, що в грудні 2021 року на відкрите питання: кого ви вважаєте розчаруванням року, 45% респондентів, українців, назвали Володимира Зеленського. У серпні цього року, коли ми проводили опитування, абсолютна довіра до президента досягла — 70%. Тобто це надзвичайний результат і він має всі свої підстави. Проте ми також пам’ятаємо, що ніхто за порушення і ці всі питання про оборудки ні за Велике будівництво, ні за витрачання коштів під час коронавірусної кризи не поніс покарання. Але ж йде війна. І всі громадяни, і в цьому наші західні партнери не є винятком, хотіли би вірити, що ці видатні якості, які проявив президент, він проявить і на іншому фронті робіт — в сфері ефективного управління державними ресурсами.

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У нас достатньо людей, талантів, управлінців, яким не потрібно красти, які розуміють, що потрібно боротися за виживання України. І я думаю, що наші західні союзники чекають на ці кроки. Подивіться: наполягали, тиснули на владу, що ліквідуйте Окружний адміністративний суд, звільніть неефективного генпрокурора, розблокуйте призначення керівника САП, розблокуйте конкурс з обрання кандидата на директора НАБУ. Все це зрештою сталося.

Влада під тиском, але пішла на ці кроки, вона зробила правильні кроки. Напевно, зараз час не лише міняти стрілочників, фронтменів, просто закривати якісь корупційні оборудки, а — змінювати підходи до державної політики. Тут ціна є дуже високою.

Дуже простий приклад. Оцей контракт з Міноборони — на $460 млн, якщо взяти по курсу НБУ. І там, якщо подивитися просто на публікацію в Дзеркалі тижня, якщо дуже грубо сказати, то вкрадено щонайменше $120 млн — це дві роти танків Leopard 2,