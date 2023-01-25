Сильный-слабый лидер. Ко дню рождения Владимира Зеленского NV называет положительные и отрицательные черты президента и прогнозирует его будущее 25 января, 06:55 Эксклюзив NV Президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет (Фото:ПСОПУ)

С помощью экспертов NV составил исчерпывающую политическую характеристику Владимира Зеленского, сильнейшей стороной которого является умение коммуникировать с украинцами и миром, а самой слабой — команда.

25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 45 лет: это уже четвертый день его рождения в должности президента, и первый — в условиях полномасштабного вторжения России.

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До 2019 Зеленского знали исключительно как комика и продюсера в кинобизнесе. Его много критиковали за некомпетентность и неопытность, с которыми он шел на должность главы государства. Да и сам Зеленский, очевидно, не совсем понимал, с какими вызовами придется столкнуться. На одной из предвыборных пресс-конференций его первой реакцией на вопрос журналистки о том, что скажет он Путину, когда с ним встретится, была попытка отшутиться: «А что, есть уже дата, когда мы встречаемся с Путиным?».



В 2022-м любые шутки о российском диктаторе стали невозможными: Зеленскому, как и миллионам украинцев, пришлось встретиться с армией Путина на своей земле. Иностранная печать начала отмечать как героизм украинского народа в борьбе с российским нашествием, так и решимость самого президента. Его портреты часто стали появляться на обложках таких мировых журналов, как американский TIME, по версии которого Зеленский и «дух Украины» стали человеком 2022 года.



NV вместе с политологами решил подытожить, какие положительные и негативные черты сегодня присущи Зеленскому-лидеру, и какое политическое будущее может его ждать.



В слове его сила



С начала великой войны сразу было понятно, что кроме поля боя Украине придется вести еще и ожесточенную информационную войну — как внутри страны, так и на международной арене. И самое умение правильно коммуникировать, по мнению большинства опрошенных редакцией политэкспертов, оказалось сильнейшей стороной Зеленского, как президента воюющего государства.



Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии и научный директор Фонда Деминициативы отмечает: эволюция Зеленского как лидера началась еще до 24 февраля. Когда он очутился на посту президента и начал реально вести переговоры с Россией и ощущать давление со стороны Путина, его позиция начала меняться. Да и сам новый гарант Конституции «из абсолютно наивного и неподготовленного к политике человека начал постепенно превращаться в государственника».



После 24 февраля этот процесс значительно ускорился. И начало великой войны стало для Зеленского определенным поворотным моментом, убежден Гарань.



«Мы можем сказать, что Зеленский ведет себя как лидер страны, отстаивающей свою независимость, – говорит политолог. — И особенно можно выделить то, что он очень удачно общается с международным сообществом. Этот факт трудно отрицать».



И здесь сила не в том, что спичрайтеры президента хорошо делают свою работу. А в том, что им не приходится ничего придумывать, уверен Гарань: «Мы говорим правду, она на нашей стороне, факты на нашей стороне. И потому просто вопрос состоит в том, как их озвучить и донести до международной аудитории».



Политолог Петр Олещук тоже считает способность влиять на широкую общественность и находить там поддержку одной из сильнейших черт Зеленского. Эксперт вспоминает, как своими обращениями к парламентам и международным организациям украинский лидер существенно влиял на общественные настроения в разных странах мира. И, соответственно, достаточно серьезно переориентировал их на большую поддержку Украины.

