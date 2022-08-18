Это будет в интересах Украины. Что стоит сделать Зеленскому 18 августа, 15:06

Напишу снова не очень популярные мысли

Честно пишу, что в том же феврале не ориентировался на Зеленского, как на источник информации, к которому нужно прислушиваться. И в январе тоже. И в декабре. Поэтому у меня был заранее собран тревожный чемоданчик для семьи с нужными документами и вещами на первое время. Поэтому я заранее купил себе форму 5.11, жена заранее оформила разрешение на АR-15 и прошла подготовку, а я подготовил все для себя. Поэтому, когда президент предлагал всей стране готовиться к шашлыкам, у меня было уже готово все оружие, собранный чемоданчик, полный бак топлива, канистры и план, что делать. И с экранов ТВ я говорил, что будет война, хотя я и не понимаю, зачем Путину начинать ту войну, которую он не сможет выиграть.

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Но я ориентировался на предупреждение западных разведок. А ещё я помню, как после моих постов и спичей на ТВ, в которых я предупреждал об угрозе войны, люди мне писали, что я популист, что намеренно пугаю их и что это я такое говорю, как политик, чтобы себе заработать балы. Люди не сильно хотели верить в большую войну. И не только в феврале 2022 года, но и в течение всех последних лет. Людям надо было заранее говорить о том, что вторжение будет. Не накануне, а сразу. Но, например, Арахамия в тот момент наоборот обвинял мировые СМИ в том, что они нагнетают и пишут неправдивую информацию о возможной войне. Он, кстати, до сих пор за это не извинился.

Надо было доверять своему народу. Надо было верить в людей

Так вот, я верил компетентным западным разведкам и прессе. И на меня не влияла фраза о том, что надо готовиться к шашлыкам. Я готовился к войне. И готовился к эвакуации своей семьи. Уверен, что если бы президент сказал бы о вероятности вторжения, то многие бы отнеслись к этому предупреждению, как и к моим словам. Никак. Но с другой стороны это могло бы помочь кому-то понять, что угроза вторжения реальная, а значит, был бы хоть какой-то шанс избежать трагической участи в Буче или Мощуне. Хотя многие как раз уехали из Киева в пригород, в надежде избежать гибели. Так что мало было заявить о том, что будет вторжение. Необходимо было ещё подготовить эвакуационные коридоры и убедить людей ими воспользоваться. А еще нужно было воспользоваться временем и вывезти предприятия оборонного значения из зоны угрозы уничтожения. Это была задача для власти, которую она провалила.

А ещё надо было доверять своему народу. Надо было верить в людей. Но история не терпит сослагательных наклонений. Теперь уже ничего не изменить. Слова сказаны. Но я искренне надеюсь, что в ОП поймут, что президент сделал худшее своё заявление с начала войны и оно требует нормальной коммуникации с признанием ошибки. Без нового вранья и выворачиваний.

Я помню, что не Зеленский напал на Украину, а путинская Россия и она несет всю ответственность за свои военные преступления. Но это не может быть причиной бояться открыто и честно разговаривать со своими гражданами. Ведь теперь, каждый раз, когда президент о чем-то публично не говорит, то можно обвинять его, что он все знает, но не верит своим гражданам и не верит в своих граждан, потому игнорирует их мнение и их самих. А вот это подрывает единство и требует немедленного исправления. Требует исправления лишь в том случае, если мы не хотим быть похожи на Россию, где власть всегда права, никогда не ошибается и где власть не признает свои ошибки. Но мы же Украина, а не Россия. Поэтому Зеленскому надо понять свою ошибку, сделать выводы и озвучить их. Это будет в интересах Украины.

Текст опубликован с разрешения автора

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