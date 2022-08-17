Стоит ли обсуждать тезис «украинцев не предупредили о войне, чтобы мы не проиграли» 17 августа, 17:44

Этот тезис бессодержателен. Он совершенно не имеет смысла

Обсуждать тезис о том, что «украинцев не предупреждали о войне, потому что тогда бы войну проиграли» не имеет никакого смысла. Потому что этот тезис бессодержателен. Он совершенно бессмысленен. Люди, знакомые с логикой, могут сойти с ума, если будут его анализировать и пытаться найти скрытый смысл.

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И все это понимают. Даже те, кто его повторяют.

Оправдание этих идей убивает имидж оправдывающих их.

Правда в том, что очень тяжело признавать ошибку. Трудно признавать, что не верили американской разведке и потому ошиблись.

Трудно признавать, что недооценили безумие Путина и России в целом, а потому ошиблись. Трудно признавать, что верили только в нападение на Донбассе и потому не готовились к северу. Сложно признавать, что финансировали дороги, потому что очень хотели их финансировать и потому не выделяли деньги на безопасность, а это была ошибка. Трудно признавать, что скорее верили разговорам о коварных англосаксах, чем о том, что российские войска пойдут из Беларуси, тем более через Чернобыльскую зону.

Трудно признавать ошибку. Но нужно

Трудно признавать ошибку. Но нужно. Тем более что так ошибались многие люди и не только в Украине.

Ибо продвижение тезисов, не имеющих никакого смысла, сначала заставит всех смеяться. А потом все равно придется признать ошибку.

А еще потому, что нужно не допустить ошибки снова. И поэтому надо помнить, что те люди, которые говорили о коварных англосаксах, приближали Бучу. Они снова и снова будут повторять антизападные тезисы, маскируя свой русский мир головного мозга. Играя на стороне врага. Что именно эти люди будут сдерживать реформы и вбивать клин в наше сотрудничество с цивилизованным миром. Именно эти люди могут нивелировать величайшие победы украинского народа. И они гораздо опаснее, чем признание ошибки и политические последствия, которые это может принести.

Ошибки следует признавать. Брать на себя ответственность за них. И больше никогда их не повторять. Ибо эти ошибки очень дорого нам всем обходятся.

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