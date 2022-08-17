А теперь — выводы. Что должен был сделать Зеленский, зная о неизбежности войны 17 августа, 18:09

Президент Зеленский признал, что лгал украинскому народу и сознательно не сообщал о неизбежной войне, несмотря на предупреждение НАТО

Приголомшливе та просто аморальне інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському виданню «Вашингтон пост».

Цитата: «Ви не можете просто сказати мені: „Слухай, ти маєш почати готувати людей зараз і сказати їм, що вони повинні відкладати гроші, запасатися їжею“, — згадує Зеленський. — Якби ми так сказали — а цього хотіли деякі люди, яких я не називатиму, — то я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць з жовтня минулого року, а в момент, коли росіяни напали б, вони б взяли нас за три дні. … Загалом наше внутрішнє почуття було праве: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть. Тому що під час хаосу люди тікають із країни. Хоч би цинічно це звучало, але саме ці люди зупинили все».

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Які висновки з цієї цитати:

1. Зеленський був детально проінформований про неминучість війни з боку Росії, але не вжив заходів, які передбачаються на випадок ворожого вторгнення.

2. Президент казав, що ніякого вторгнення не буде, а будуть шашлики та травневі свята, і його влада дискредитувала тих, хто кілька місяців твердив про необхідність готуватись до бою. Таким чином, президент дезорганізував самостійну підготовку громадян до оборони країни або до евакуації мирних жителів, наслідком чого стали численні жертви громадян України.

3. Зеленський збрехав, що планова підготовка до війни могла б спричинити хаос. Тобто готуватись до війни — це хаос, а не готуватись — це добра підготовка. Хаос, забиті шляхи, відчай та десятки тисяч жертв виникли якраз внаслідок відсутності попередження від держави та системної підготовки до евакуації.

Президент Зеленський очевидно готується до виборів

4. Брехня, що згідно з цитатою, росіян нібито зупинили ті українці, які у разі попередження втекли б з країни. Адже вторгнення було зупинене українською армією та добровольцями, і добровольців було з першого дня більше, ніж зброї, і десятки тисяч українців не мали можливості йти в бій виключно через відсутність запасів зброї. Ті, хто не хотів воювати без проблем втекли і ніякої ролі у зупинці російського вторгнення не зіграли. Мільйони, які забили усі шляхи або залишились під ударом у містах, ніяким чином теж зупинити росіян не могли. Просто соромно за ці слова американській пресі, президент просто не уявляє собі взагалі, що відбувається у країні і як саме народ встав на її захист.

Навіщо він все це сказав? Президент Зеленський очевидно готується до виборів і створює собі виправдання, чому він та проросійські діячі у його оточенні не вжили своєчасних заходів до оборони країни. Тому пішли такі інтерв‘ю, соцопитування, замовні рейтинги, тисячі ботів.

А що мав би зробити за законом Верховний Головнокомандувач Зеленський, якби готував країну до війни, що саме він не зробив, хоча був зобов’язаний за планом оборони країни?

1. Видати накази та забезпечити фінансування на проведення першочергових заходів по мобілізаційному розгортанню та озброєнню військ та резервів, без яких Генштаб та усі міністерства та структури оборони і влади не могли повноцінно діяти.

2. Провести збори військовослужбовців оперативного резерву 1-і черги та поповнити бойової частини до штату. Наші бойові кадрові бригади були б збільшені у 2−3 рази.

3. Провести збори 25 бригад ТРО, провести маневри та видати зброю, підготувати людей.

4. Провести збори кадрових військовослужбовців та резервістів 10 бригад Корпусу резерву сухопутних військ.

5. Підготувати до миттєвого підриву та посилити охорону мостів на напрямках ймовірного російського наступу. Щоб мости були підірвані уся одразу після старту першої російської ракети.

6. Розгорнути війська на стратегічно важливих напрямках, та організувати оборону. Ворог захопив Херсон за чотири дні, ключове місто півдня — Мелітополь — росіяни захопили на другий день війни без бою, Бердянськ захопили без бою, таким чином війська, які направили у Маріуполь з самого початку буди приречені на бій в оточенні.

7. Виділити усі можливі кошти бюджету на закупівлю снарядів, мін, та протитанкових ракетних комплексів, військової амуніції, бронежилетів, касок, безпілотників.

8. Провести розосередження та маскування усіх ключових оборонних підприємств.

9. Розосередити запаси боєприпасів, бойової техніки, що дозволило б значно скоротити втрати від перших російських ударів.

10. Почати побудову оборонних рубежів на напрямках зосередження військ РФ.

11. Підготувати транспорт та логістику для ймовірної евакуацію мирного населення, літніх людей, дітей, які у випадку бойових дій нічим не допоможуть і будуть тільки ризикувати власним життям.

Це не просто елементарні речі. Це те, що влада та президент мають робити, якщо отримують дані, що війна неминуча. Уявіть собі який розгром би чекав на російську армію, якби ці заходи були застосовані. Ми не втратили б місяці для мобілізації, бо все те, що я написав, все одне довелось робити вже у хаосі вторгнення.

Але замість оборони країни, замість чесного визнання проблем, об'єднання країни задля спільної оборони, президент Зеленський обрав шлях брехні, брехні на крові вже десятків тисяч загиблих, мільйонів евакуйованих, сотень міст та сіл, окупованих ворогом.

Влада таким чином заважає народу перемогти, тому що як тоді, так і зараз президент вважає, що людям треба брехати, і самому собі треба брехати, і навіть не соромиться визнавати, що збирається і далі правити країною за допомогою брехні. І ця брехня проникає дуже глибоко, брехню та самооману видно у багатьох державних рішеннях, у багатьох вчинках, і ціна її досі нестерпна — життя, життя, життя.

Наша перемога неминуча, українці будуть битися до кінця, на боці України увесь світ, але якою важкою робить брехня ціну нашої перемоги… ми мусимо привчити владу говорити правду хоча би в тих питаннях, які стосуються життя українців.

Текст опубліковано з дозволу автора

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