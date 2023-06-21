Чем объясняется многолетняя популярность Путина 21 июня, 19:03

Сейчас путинский режим в России стремится выстроить собственную легитимность через апелляцию к «величию прошлого»

Что касается так называемого экономического форума в Питере, то бросается в глаза, что там было все, кроме экономики. Были «еврееведческие студии» от бункерного деда, было о войне и «гендерных угрозах», были разрывы грелок, а экономики не было.

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Потому что какая экономика? Не до нее сейчас. Сейчас «великая и прекрасная Россия» должна победить Запад и гендер, утвердившись в собственном величии.

Фактически, все, что там произошло, стало констатацией цивилизационного застоя, в котором оказалась современная Россия. Есть путь развития, есть путь стагнации. Развитие — это наука, это мышление, это технический прогресс.

Сейчас путинский режим в России стремится выстроить собственную легитимность через апелляцию к «прошлому величию». Величию, которого, конечно, никогда не было. Была лишь ползучая экспансия, которая завершалась эксплуатацией захваченного в результате экспансии. Очень примитивной, неэффективной и расточительной.

Империя была воплощением того, как погубить потенциал: людей, народов, эпох

Построенная таким образом империя была воплощением того, как губить потенциал: людей, народов, эпох.

И вот теперь все дошло до логического завершения. «Параллельный импорт» как единственный способ удовлетворить потребности экономики «великой державы». Параллельный импорт для политической элиты из параллельной реальности, что сама элита доказывает собственными «экономическими форумами», больше напоминающими бенефисы старых и несмешных комиков, которые выучили только одну шутку, повторяя ее постоянно.

Бункерный дед говорил что-то про «позор еврейского народа»? Ну сам он, очевидно, гордость российского. Воплощает в себе все соответствующие добродетели: ограниченность мышления и нежелание эту ограниченность преодолевать, гордость от несуществующих побед, зависть и ненависть ко всем вокруг.

Собственно, этим и объясняется многолетняя популярность Путина, которую не способен преодолеть даже кризис, в который он завел собственное государство. Правители до него часто пытались хоть в чем-то «поднять» своих подданных над собой. А Путин им позволил быть собой, и гордиться этим. Позволил не учиться, не думать, не стремиться к лучшему. Он — один из них. Верит в конспирологию, живет ксенофобией, бредит собственным величием. Чем не идеальный правитель?

Текст опубликован с разрешения автора

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