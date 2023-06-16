Такая вот в РФ «экономика». На ПМЭФ-2023 выступили «десантники», которые надували грелки и гнули арматуры — видео 16 июня, 16:43 Как российские «десантники» связаны с экономикой, не ясно (Фото:Коллаж NV)

Из-за бойкота Петербургского международного экономического форума со стороны цивилизованных стран и их бизнеса кремлевским пропагандистам пришлось наполнять программу мероприятия чем попало.

В частности, одним из выходов в сложившейся ситуации для них стали выступления разного рода фриков, среди которых оказались так называемые «десантники», развлекавшие присутствующих надуванием грелки и другими подобными трюками.

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И если присутствие на ПМЭФ представительниц рынка эскорт-услуг еще как-то можно объяснить, то, каким образом скоморохи в тельняшках и беретах связаны с экономической сферой, решительно не ясно.

Самым же зрелищным шоу на форуме оказалась презентация АвтоВАЗом своего нового автомобиля LadaAura, который даже не завелся с первого раза, из-за чего главе компании Максиму Соколову пришлось лезть под его капот на глазах у председателя правления Сбербанка Германа Грефа, министра финансов РФ Антона Силуанова и десятков зевак с камерами.