«Позор еврейского народа». Путин отметился хамским заявлением в адрес Зеленского 16 июня, 16:50 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Host photo agency via REUTERS)

Российские диктатор Владимир Путин, прикрываясь неназванными «друзьями», назвал президента Украина Владимра Зеленского «позором еврейского народа».



Свое некорректное заявление Путин сделал на Петербургском экономическом форуме в пятницу, 16 июня.

Американский политолог Дмитрий Саймс, модерировавший пленарную сессию с участием Путина, сказал, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, потому что Зеленский — еврей.

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В ответ диктатор заявил, что у него якобы «много друзей-евреев», которые говорят о президенте Украины, что «[Владимир] Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа».



Также Путин, заявил, что на территории Украины в ходе Холокоста были уничтожены 1,5 миллиона евреев.

«Как же это можно отрицать?» — сказал президент РФ, не приведя источник своего заявления.

После этого собравшимся в зале и зрителям трансляции показали подборку кадров о «преступлениях, совершенных на территории Украины и Польши во время Второй мировой войны». Путин заявил, что ожидал вопросов о «нацизме в Украине» и попросил подготовить эти видеоматериалы.