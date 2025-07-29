Власть получила серьезный урок

Когда сейчас говорят о внутреннем политическом кризисе в Украине, который сложился впервые с начала полномасштабной войны, то это использование термина российской пропаганды. Мы не должны играть на интересы этой публики, которая, безусловно, злорадствует. Конечно, при этом подтасовывает факты, рассказывает о том, что на самом деле речь идет о борьбе украинского народа, который не боится выходить за то, чтобы прекратить войну на московских условиях и т. д.

Поэтому нам не следует идти в этом фарватере. Мы должны отвергать такие тезисы, потому что они дезориентируют украинское общество. Давайте исходить из того, что власть получила очень серьезный урок — ее надежды на то, что можно манипулировать обществом, его обманывать и делать вид, что ничего не произошло, — все не пройдет. У нас уже совсем другое общество. И те во власти, которые хотели провести параллель между Украиной и рабами пока существующей России, в очередной раз ударились головой о стену. Потому что не понимают, что для Украины власть не является сакральной. Вот ключевой момент, который надо записать на листе А4 и многим тем, кто сегодня у власти, утром читать. В отличие от Московии, где власть является сакральной, где то, что сказано во власти, это является законом, который не подлежит обсуждению, а подлежит только рабскому исполнению.

Вот, собственно, то, что произошло. Поэтому давайте не будем говорить о кризисе, давайте будем говорить о том, что Украина имеет прекрасное, сильное гражданское общество. Украина имеет ту силу, которой нет у многих других, кстати, стран, с которыми мы общаемся. Некоторые страны, даже которые сегодня есть в Европейском Союзе и в НАТО, демонстрируют, что они ближе ментально к той системе, которая есть сегодня в России. И я думаю, что 31 июля, как бы там ни было, но все вернется на круги своя. Возможно не так быстро, как нам хочется, возможно не в течение одного дня (это был бы самый успешный вариант), но мне почему-то кажется, что так быстро не получится. Но помимо того, это не имеет принципиального значения. И что очень важно, что власть так же поняла, что играть в такие игры, будучи зависимой на 100% от западных партнеров, это просто глупость, от которой надо сразу отказаться. И это было быстро продемонстрировано тем, что немедленно после всего этого был внесен новый законопроект, который возвращает все на круги своя.

Поэтому я думаю, что из этого я бы сделал вывод не о кризисе, и не повторял бы эти московские нарративы, а то, что украинское общество действительно демократическое, сильное, и оно очень быстро и четко реагирует на все попытки повернуть ситуацию в другую сторону. И власть это слышит, и власть это понимает, потому что то, что произошло с некоторой другой украинской властью очень-очень свежо в памяти. Поэтому играть в эти игры, думаю, никто всерьез не будет.

Насколько сейчас сложно украинским представителям за рубежом объяснять партнерам, что происходит — спрашивают меня. Ситуация действительно не очень приятная, но знаете, дипломат — это такое хитрое создание, которое должно подать даже самую неприятную ситуацию в положительном для себя свете. Шучу, конечно, но, я бы на месте любого дипломата, посла за рубежом сегодня говорил бы, так: это была проблема, ошибка, это то, что гражданское общество осудило, но вы же видите, мы прошли через этот экзамен, или мы его преодолеваем. Власть поняла, что сделала ошибку, депутаты, 263 человека, которые голосовали за это, имеют право так же ошибаться, когда-то такое уже было. И 31 июля проголосуют как нужно. Итак, наше общество, так живет, оно нормальное, не застывшее, оно думает, ошибается, но идет вперед. Я бы так подал в эту ситуацию. Конечно, рассчитывая на то, что 31-го июля или позже, но решение будет принято в пользу здравого смысла и именно борьбы с коррупцией.

Ожидаю ли я сейчас больше критики от западных партнеров? Давайте подумаем, а что это даст европейским партнерам? Я имею в виду, лидерам, которые с нами и которые понимают критичность ситуации, которая сегодня есть. Это даст лишь возможность их оппонентам сказать: «Ну видите, мы были правы, Украина — государство коррумпированное от А до Я, туда не надо давать помощь, это является выбрасыванием денег на ветер». Отвечает ли это долгосрочным интересам тех же европейских и американских партнеров? Я думаю, что нет. Да, критика будет жесткой, но не публичной. И если на эту критику будет нормальная реакция, тогда такой критики не будет, тогда будет наоборот сказано — «видите, нас услышали, мы в одной команде, а что, разве только они ошибаются, мы тоже ошибаемся, у нас тоже есть проблемы, мы тоже можем делать не совсем правильные решения.» Вот и все. И тогда эта критика превращается из критики в то, что тебя услышали, ты доволен, ты говоришь «да, я критиковал, но мы видим, есть результат, так что идем дальше. Перевернули страницу, у нас значительно более важные дела, чем заниматься такой малозначимой штукой, как разборка чужих ошибок. Сделали выводы и пошли вперед. Тем более в Украине есть чем заниматься, у нее война и надо как-то еще удержать фронт».



