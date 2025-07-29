ЕС предупредил о последствиях, если не примут закон о НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Европейский союз предупредил Украину о последствиях в случае, если Верховная Рада не найдет голосов для отмены норм закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП .

Об этом во вторник, 29 июля, сообщает Европейская правда со ссылкой на собеседников в структурах ЕС.

По данным ЕП, еврочиновники готовятся к сценарию, при котором 31 июля нардепы не примут ни один из законопроектов, которые восстанавливают независимость антикоррупционных органов в Украине. По их словам, также нардепы могут внести поправки, которые сделают восстановление неполным.

Как пишет Экономическая правда, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили украинскому правительству, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. В частности, выделение помощи поставили на паузу до принятия нового закона о НАБУ и САП.

Собеседник ЕП подтвердил о предупреждении украинского правительства, но уточнил, что не ожидается замораживание выплат по программе Ukraine Facility. Источники издания добавили, что ЕС также поднял вопрос других вопросов, связанных с реформами, в частности, назначения руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса.

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.