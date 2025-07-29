Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Риме, 26 апреля 2025 года (Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS)

В контексте предстоящего голосования в Верховной Раде в Европейской комиссии отметили, что восстановление полномочий НАБУ и САП является критически важным для антикоррупционной системы Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на комментарий представителя Еврокомиссии.

Отмечается, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила четкое послание: Украина должна развивать прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимость антикоррупционных органов.

Еврокомиссия призывает парламент принять законопроект без задержек, чтобы восстановить независимость НАБУ и САП.

«Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере придерживаться этих стандартов», — отметил спикер.

Он также подчеркнул, что «компромисс невозможен» и добавил, что ЕС ожидает от украинской власти решительных действий для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров через эффективное обеспечение верховенства права.

Ранее Европейская правда со ссылкой на собеседников в структурах ЕС сообщала, что ЕС предупредил Украину о последствиях в случае, если Верховная Рада не найдет голосов для отмены норм закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП.

Отмечалось, что 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили украинскому правительству, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. В частности, выделение помощи поставили на паузу до принятия нового закона о НАБУ и САП.

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Украины Владимира Зеленского по НАБУ и САП в четверг, 31 июля.

Скандальный закон относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414 (закон 4555), который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».