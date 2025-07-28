Нам выпала сложная задача

1. Эти протесты не о НАБУ. Эти протесты о надежде. О том, что война, все испытания и потери, через которые мы проходим, были не зря. И мы сможем вернуться в европейское цивилизационное пространство, где права каждого защищены, а власть подотчетна и подконтрольна людям.

Напрасно упрекать, что люди не читали законопроект. Суть они как раз уловили. Работа антикоррупционных органов оставляет желать лучшего. В частности, у нас, правозащитников, к ним много претензий. Но эта проблема не исправляется установлением над ними контроля офиса.

2. Принятый законопроект не о НАБУ. Он — о перспективе будущего, по крайней мере о том, как его видит власть. Я оставлю за скобками мотивы, но война диктует свою логику. И эта логика противоположна демократизации. Нам выпала достаточно сложная задача — пройти между этими двумя логиками.

Коммуникации власти не оставляют иллюзий, но я все равно делаю попытку объяснить. Наша сила в том, что логика войны считает слабостью. Маленькая Россия не выстоит против атаки большой. Наша сила не в президентской вертикали, а в низовой демократии и инициативе, в субъектности людей и их вере, что твои усилия имеют смысл.

Наша сила не в президентской вертикали, а в низовой демократии и инициативе

3. А теперь — к содержанию поправок. Президентский законопроект исправляет не все. Кроме подчинения НАБУ и САП, проголосованный в спешке законопроект возвращает генеральному прокурору домайдановские полномочия — уничтожает процессуальную независимость следователей и прокуроров, позволяет обыски без санкции суда и т. п.

Поэтому к требованиям о НАБУ, САП и БЭБ было бы важно добавить требования о лишении офиса генерального прокурора неоправданно широких полномочий. Это все было уже. Именно эти правки, если нам не удастся проскочить между двумя логиками, догонят каждого из активных граждан нашей страны.

4. И последнее. 11 лет назад, когда власть приняла решение, которое лишало украинцев надежды на будущее, молодежь вышла на массовые протесты. Майдан был грубо разогнан беркутом: молодых парней и девушек таскали за волосы по площади, били ногами на асфальте, разбивали дубинками головы.

Я очень хорошо помню эти события, потому что именно тогда я с командой запустили инициативу Евромайдан SOS и начали работать в режиме 24 на 7, чтобы оказывать правовую и другую помощь преследуемым протестующим.

Тогдашняя молодежь тоже была искренняя и настоящая. Часть из них уже через некоторое время присоединилась к Вооруженным Силам Украины. Многие отдали свою жизнь за ценности, которые заставили их выйти на массовые протесты в ноябре 2013 года.

Я хочу просто зафиксировать, что все эти усилия имели смысл. Потому что искренние и прекрасные молодые люди, которые сейчас массово вышли с этими фантастическими надписями на картонках, не проходят через жестокие избиения и милицейский произвол.

Свобода — это хрупкая вещь, и так может быть не всегда, но в этот конкретный момент истории надо зафиксировать это важное достижение последних одиннадцати лет.

