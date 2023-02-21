Три вывода из выступления Путина. О чем промолчал диктатор РФ 21 февраля, 19:03

Анализ выступления Путина перед федеральным собранием в годовщину начала большой войны

1. Все ожидали, как Путин определит результаты войны за год и стратегические цели на будущее. Но большую часть речи составляет информация о социально-экономическом и гуманитарном развитии, в которой не было никаких новостей. Поэтому при анализе речи следует определять не то, что сказано, а то, что не сказано.

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2. Год назад Путин заявил, что собирается мгновенно уничтожить «режим клоуна, наркомана», провести «денацификацию и демилитаризацию» Украины. То есть была объявлена цель. Много раз Путин заявлял, что «спецоперация идет по заранее утвержденному плану». Прошел год, и, очевидно, цели, заявленные Путиным, не выполнены, а стратегия привела к поражениям. Но о новых или старых целях и стратегиях не говорилось ни слова.

3. Путин не упомянул о количестве человеческих потерь в войне. Хотя количество потерь является ключевым фактором, определяющим эффективность действий и перспективы войны. С 25 марта 2022-го власти РФ ни разу не сообщали о потерях. По подсчетам западных государств, все войны СССР и России после Второй мировой войны вместе взятые не несли столько потерь, как один год войны Путина в Украине.

4. Никаких оценок целесообразности и эффективности военных действий РФ за год — были ли поражения, какова реакция на эти поражения, кто несет ответственность?

Войну Украине и Западу Путин объявлять не будет

5. Что касается войны, Путин заявил только две конкретные информации. Во-первых, каждые полгода каждый российский оккупант должен получать отпуск сроком на 14 дней. То есть сроки войны не объявлены, но она будет долгой, на годы. Во-вторых, Путин говорил о программе развития армии в 2021—2025 годах, внесении изменений, усилении инвестиций и льгот в оборонно-промышленный комплекс для быстрого перевооружения.

6. Относительно внешней политики Путин объявил о приостановке участия в соглашении об ограничении стратегических наступательных вооружений. Это символический шаг по разрыву со странами Запада, который по факту и так давно свершился. Путин заявил, что Россия будет вкладывать деньги в присоединение к России оккупированных территорий Украины.

Выводы:

1. Войну Украине и Западу Путин объявлять не будет. Путин создает в России обстановку постоянно действующего военного положения для абсолютизации своих властей, и это военное положение не привязано к каким-либо целям и стратегии, оно может длиться много лет. Его доктрину можно назвать «кругом одни враги».

2. Путин собирается вести активные боевые действия длительное время, со значительными потерями российских войск, поэтому информация о жертвах россиян для него самая болезненная. Он готов говорить о конфликте с Западом, даже о падении ВВП, но не о жертвах, возникших в результате его решений. Он опасается ответственности не за жизнь граждан, а публичное признание своей военной слабости и неспособности добиться успеха в агрессии.

3. Для Путина важна управляемость армии, а не ее эффективность. Поскольку при перманентной войне власть не будут меняться, а наоборот, концентрироваться. Критериев оценки боевых действий с военной точки зрения у Путина нет, поэтому и положение дел в армии не требуется, пока армия сохраняет управляемость. Потери же личного состава для тоталитарной страны не являются проблемой. Критические потери станут проблемой для российского командования исключительно, если это станет причиной появления проблем с мобилизацией.

Текст опубликован с разрешения автора

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