Столтенберг: Путин дал четко понять, что готовится к еще большей войне 21 февраля, 15:31 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Реагируя на выступление главы Кремля перед Федеральным собранием РФ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин «готовится к еще большей войне».

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 21 февраля, сообщает CNN.

«Именно президент Путин начал эту имперскую захватническую войну. Именно Путин продолжает эскалацию. Через год после начала вторжения мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Напротив, как он четко дал понять сегодня, он готовится к еще большей войне», — заявил он.

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По словам генсека НАТО, Россия начинает новые наступательные операции, мобилизует еще больше россиян и «протягивает руки к Северной Корее и Ирану». Столтенберг заявил, что союзники «все больше обеспокоены тем, что Китай может планировать смертоносную поддержку российской войны».

«Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы и чтобы существовать как суверенное независимое государство в Европе. Ключевые возможности должны поступить в Украину до того, как Россия сможет воспользоваться этим импульсом», — подчеркнул он.

21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он врал о развязанной против Украины полномасштабной войне, повторял роспропаганду, обвиняя Запад, и пригрозил расширением агрессии из-за переговоров по передаче Украине дальнобойного оружия. Глава Кремля заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и о готовности возобновить испытания ядерного оружия.

