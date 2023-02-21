Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях 21 февраля, 12:52 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Kremlin via REUTERS)

Во вторник, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», — сказал диктатор во время обращения к федеральному собранию.

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Путин заявил, что США сейчас «ведут разработку новых типов ядерных боеприпасов» и РФ «должна быть готова» к проведению ядерных испытаний.



Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

21 февраля кремлевский диктатор выступил с обращением к федеральному собранию. Путин во время обращения заговорил тезисами по методикам российской пропаганды.

В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Путин также пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче Украине дальнобойного оружия.