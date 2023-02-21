Главные сигналы Кремля. О чем сказал Путин 21 февраля, 17:49 Путин стремится предложить себя как гаранта и залог сохранения России (Фото:REUTERS)

Кремлевский диктатор подтвердил, что он настроен на продолжительную войну против Украины

Того, кто, возможно, ожидал увидеть в послании Путина российскому парламенту свет в конце тоннеля войны и стремление к миру, вполне логично ожидало разочарование. Путинский режим четко зафиксировал перевод российского государства и общества на рельсы долгосрочной конфронтации с Западом.

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Какие же главные сигналы хотел послать Кремль Украине и миру?

Во-первых, путинский режим рассматривает нынешний конфликт с западным миром как экзистенциальный, поскольку, по словам Путина, настоящая цель Запада — стратегическое поражение и покорение России. Таким тезисом Кремль пытается заручиться поддержкой россиян для долгосрочного изнурительного противостояния и, соответственно, настраивает на эти цели российскую экономику и российское общество. Ведь как помним, основой так называемого общественного договора путинского режима с российскими гражданами была стабильность и безопасность.

Сейчас ощущения ни стабильности, ни безопасности не осталось. Поэтому в лучших советских традициях Кремль вернулся к образу «оскажденной крепости», а Путин стремится предложить себя как гаранта и залог сохранения России. Кроме того, поднимая уровень конфронтации на экзистенциальный, Путин фактически дает сигнал западным лидерам и миру о потенциальной возможности и готовности задействовать и ядерные аргументы.

Инструмент «ядерного шантажа», который, по мнению Кремля, должен был напугать демократический мир, был задействован и в решении приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и в обещаниях возобновить ядерные испытания. В то же время, следует помнить, что «ядерный блеф» сопровождает российское вторжение в Украину практически с самого начала и из-за ядерных учений, и из-за повышения боеготовности ядерных сил. Следовательно, очередным вбросом «ядерной карты» уже никого не удивишь и не испугаешь.

Путин продолжает попытки сделать Россию центром тяжести для слаборазвитых стран

Во-вторых, Кремль продолжает продвигать собственный нарратив об оправдании агрессии и возложении всей ответственности за конфликт на Запад, который «обманывал» Россию, не пошел на «мирные инициативы» Путина в декабре 2021 года и «готовил» Украину к «военной кампании против Донбасса в феврале 2022 года». Этим сигналом Путин, вероятно, дал понять, что «мяч мирных инициатив» на поле Запада, а его предложения от декабря 2021 по «капитуляции НАТО» остаются на столе. Вероятно, этот тезис станет спусковым крючком для многих полезных идиотов, которые начнут продвигать идею так называемого прекращения огня и безальтернативность мирных переговоров с Россией. Тактическая пауза очень важна для Москвы для перевооружения, скопления сил и ресурсов для продолжения войны с Украиной и Западом.

В-третьих, Путин четко и недвусмысленно очертил настоящую цель вторжения в Украину — уничтожение украинской государственности, которую он считает «искусственной, неонацистской и антироссийской», а также аннексии украинских территорий или, по его словам, «воссоединение исторических российских земель». Кремлевский диктатор подтвердил, что он настроен на длительную войну против Украины, свидетельством чему является упор на готовность к «аккуратному и последовательному решению всех поставленных задач» и инициатива о введении «двухнедельного отпуска для российских военнослужащих на каждые полгода военных действий».

В-четвертых, Путин продолжает попытки сделать Россию центром тяжести для слаборазвитых и развивающихся стран, которые испытывают исторические образы и реваншистские настроения против стран Запада за период колониализма и «попытки западного мира навязать этим странам либеральные тоталитарные ценности и утолить жажду власти и обогащения».

В-пятых, упоминанием о непрерывности избирательного процесса в России и запланированных на 2024 год президентских выборов Путин очертил содержание собственной президентской кампании относительно того, что так называемая «СВО» — это борьба за право России быть сильной и ее успех зависит от участия и ответственности каждого российского гражданина. Следовательно, война против Украины и продолжение борьбы с Западом станет основным элементом президентской кампании Путина и механизмом консолидации российского общества и российских политических и экономических элит вокруг него. Это фактически все больше делает российское общество и соучастниками международного преступления агрессии России против Украины, которые должны быть привлечены к ответственности.

Ответ Запада на путинские угрозы должен быть очевиден. Необходимо обеспечить победу Украины на поле боя путем предоставления всех необходимых вооружений, включая боевые самолеты и дальнобойную артиллерию и ракеты, а также усиление санкционного давления на Россию и ее союзников для уничтожения экономического потенциала агрессора.

Путин в очередной раз доказал, что дальнейшие ожидания отдельных западных лидеров на возможность достижения справедливого мира с его режимом лишены смысла и оснований, а значит, оптимальный путь к миру — это поражение России, депутинизация и привлечение режима к международной ответственности. Почти двухчасовое выступление в очередной раз доказало нехватку креатива и новых идей в Кремле, а война — единственная возможность сохранения власти в руках путинского режима. Наша задача — выбросить этот агрессивный и опасный режим на свалку истории.

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