Успешные удары украинцев.

Как сообщают российские СМИ, 25 июля украинское супероружие под названием «обломки дронов» раз 10 упали на пороховой завод в Тамбове, а также на авиационный завод в Таганроге. И там, и там произошли взрывы. Точных, конечно, объема разрушений мы не знаем, но, судя по всему, достаточно успешно обломки попали туда, куда надо, и, в общем, заводы эти повреждены в известной степени.

Из этих двух, конечно, сложно решить, что важнее, — порох или авиация, но в данном случае все-таки я, наверное, склонюсь к авиации, потому что в Таганроге не просто авиационный завод, а тот самый завод, который производит летающие радары А-50, А-100, с помощью которых возможности российской авиации значительно расширяются. И вот уничтожение такого завода по производству летающих радаров — это, конечно, большой успех украинской армии, особенно в свете того, что, скорее всего, в ближайшие месяцы будет попытка, по крайней мере, провести какие-то украинские военно-воздушные операции с использованием F-16 и своих украинских летающих радаров. То есть отсутствие у россиян такой техники — это, конечно, будет большим подспорьем для украинской авиации.

Также в городе Невинномыск, это Ставропольский край, был атакован завод «Азот». Есть видео попадания дрона в завод, есть видео пожаров. Потом этот завод объезжал местный мэр на машине и говорил, что все хорошо, что завод немножко разрушен, но в целом все нормально. То есть, завод действительно немножко разрушен. И это не первый раз уже, когда этот завод попадает под обстрел. В прошлый раз «обломки» остановили этот завод полностью. Тем самым лишили Российскую Федерацию значительных объемов нитратов, нитритов и разного рода азотистых соединений, которые используются для производства взрывчатки. Ну и вот сейчас этот завод спустя пару месяцев восстановили. Завод снова начал работать, бабах, — и снова туда прилетело. Наверное, это крайне неприятно для российских властей и для российской армии.

И вообще тенденция нехорошая, потому что дело даже не в том, что на восстановление этих заводов уходит много сил, времени и денег. Обидно, когда все снова ломают. Вот только ты восстановил, — бам, «обломки» прилетели и опять все разломали. Дело еще в том, что оборудование для химических предприятий, особенно, которые производят химию, связанную со взрывчаткой, в магазине не купишь. Это очень специфическое оборудование, которое производит не так много компаний в мире. Это оборудование заранее надо заказывать, заранее какие-то параметры этого оборудования оговаривать, потом его нужно везти, нужно его устанавливать, нужно проводить пусконаладочные работы и так далее. В условиях санкций все это сделать, как вы понимаете, очень сложно.

Почему? Потому что обычно это оборудование россияне закупали в странах Европы и Америки, иногда в Японии, сейчас, скорее всего, из Китая везут. Китайское оборудование, во-первых, хуже, во-вторых, дороже, в-третьих, поди разберись с ним еще. В общем, вроде только-только разобрались, все сделали и — бах, опять дрон прилетел, точнее «обломки», и все там разломали. Наверное, это действительно очень обидно. Но мы точно знаем со слов российских нефтехимиков, что от уничтожения оборудования они очень сильно страдают. У них в последнее время как раз сильно упало производство из-за нехватки оборудования.

И более того, дело касается не только тех ситуаций, когда «обломки украинских дронов» это оборудование ломают, оно просто само по себе ломается время от времени, просто из-за интенсивного использования, и тогда необходимо искать какие-то запчасти, либо какие-то замены целых узлов, агрегатов, а взять, опять же, как я сказал, их негде. Техника в любом случае выходит из строя, и вот когда она выходит из строя, — все, поиск запчастей для этой техники превращается для россиян в настоящий квест с задачей со звездочкой, да еще и по всему миру это все надо делать. В общем, очень тяжело.

Вот недавний случай, кстати, удара по нефтехимии еще один надо отметить. В ночь на 22 июля совсем недавно украинские беспилотники в Самарской области атаковали входящие в холдинг крупный нефтехимический акционерное общество Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Принадлежит это все дело компании российской Роснефть. Вот эта нефтехимическая компания опять попала под удар. Завод получил повреждения, частично прекратил работу после 22 июня. Завод это важный, потому что он перерабатывает примерно миллион тонн нефти в год, то есть, одно из крупнейших в России нефтехимических предприятий. Производит оно много чего, в том числе, сырье для взрывчатки.

Короче, вот этот Невинномысский Азот, который был атакован 25 июля, тоже важный военный завод, только там производят одни компоненты для взрывчатки, именно связанные с азотистыми соединениями, а вот в Самарской области другие компоненты взрывчатки уже связаны так или иначе с органической химией. И все это потом свозится, насколько я понимаю, в город Дзержинск, в Нижегородскую область, и там превращается уже в разные виды взрывчатых веществ — там какой-то специальный завод стоит. Короче говоря, атаковали два самых основных звена в цепочке производства взрывчатых веществ. Теперь, конечно, нельзя сказать, что Россия останется без взрывчатки, наверняка есть какие-то дублирующие производства, но два очень важных завода остановлены.

Также был массированный налет украинских беспилотников на Сочи. Там взрывы гремели по всему городу. На время этой самой атаки постояльцев сочинских гостиниц загнали в подземные паркинги. Для многих это был первый опыт такого рода. И есть даже видеоролики из сочинских подземных стоянок. Там люди в некотором шоке пребывают от всего происходящего. По-моему, это был вообще первый настолько широкомасштабный налет на российскую туристическую летнюю столицу.

Почему столицу? Потому что там расположена летняя резиденция Путина. Он там каждое лето проводит больше времени, чем в Москве, чем в Петербурге, чем где бы то ни было еще. Кстати не удивлюсь, если мы узнаем, что какая-то часть этих дронов была направлена для бомбардировки именно путинской резиденции. Вообще там много военных объектов, много стратегических объектов, много всякого разного. Например, достоверно известно, что в результате этого налета на Сочи в поселке Сириус под Сочи была взорвана нефтебаза Лукоила. И она уже горела там сутки после нанесения этих ударов. То есть, не безрезультатный налет получился.

