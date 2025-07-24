Беспилотники атаковали нефтебазу возле российского Сочи

В Сочи было слышно по меньшей мере пять взрывов (Фото: @exilenova_plus)

В ночь на 24 июля в федеральной территории Сириус, расположенной вблизи Сочи, беспилотники нанесли удар по нефтебазе.

По информации главы территории Дмитрия Плишкина, был зафиксирован сильный взрыв на улице Таврическая:



«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездок на машине и прогулок в том районе. О важных событиях сообщу».

Реклама

Позже Плишкин отметил, что опасность дронов до сих пор сохраняется. По данным пропагандистского РИА Новости, в Сочи было слышно по меньшей мере пять взрывов.