Экс-министр иностранных дел Украины, сооснователь Центра национальной стойкости и развития

Как может приблизить окончание войны в Украине встреча Трампа и Си Цзиньпина

25 июля, 19:00
Путин хотел получить лучшие переговорные позиции, однако условия окончания войны будут американскими

То, что происходило в Стамбуле, я не считаю переговорами в классическом смысле. Это не значит, что формальных признаков у них нет, поскольку у нас есть делегация, у них она есть, и утверждены директивы. То есть, формальные признаки соблюдены. Однако в контексте реальности, без того, чтобы начался процесс реального, очень жесткого обсуждения на геополитическом уровне и продвижения в этом формате, — не стоит ожидать.

Это не значит, что такие встречи не имеют смысла. Во-первых, они имеют человеческое или, употребляя канцеляризм, гуманитарное измерение: это и обмены, и многое другое. Второе, это позволяет психологически почувствовать атмосферу в Москве и настроения среди тех, кого Путин отправляет на эти встречи. И третье —

