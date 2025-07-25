Вероятно, момент взрыва на завод Невинномысский Азот после атаки дронов, 25 июля 2025 года (Фото: Скриншот из видео Exilenova+/Telegram)

В ночь на пятницу, 25 июля, дроны атаковали химическое предприятие в городе Невинномысск Ставропольского края страны-агрессора России.

Об этом сообщил российский Telegram-канал ASTRA.

Местные жители жаловались на взрывы в Невинномысске. По их данным, беспилотники атаковали ОАО Невинномысский Азот.

Astra пишет, что речь идет о химическом предприятии, крупном производителе азотных удобрений и аммиака, который входит в группу ЕвроХим.

Паблик уточнил, что этот химический завод атаковали второй раз за последние два месяца. Как отмечал Telegram-канал, в июне предприятие прекращало свою работу.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил о 37 «прилетах» в городе. При этом, он утверждает, что потери и разрушения отсутствуют.

Ночью Росавиация предупреждала о введении ограничений в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова. Впоследствии ограничения сняли.

Минобороны страны-агрессора отчиталось о якобы «уничтожении» 105 беспилотников над РФ, из них пять — над территорией Ставропольского края.

14 июня руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщал, что дроны атаковали предприятие Невинномысский Азот, которое производит компоненты для взрывчатки и артиллерийских снарядов