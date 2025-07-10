Чем закончилась сенсация на фоне войны в Газе

Окончание. Начало читайте здесь

Зима 2005 года. В Хевроне холодно, особенно учитывая то, что в домах не отапливают. Сколько там той зимы! Мы сидим в гостях у одного халильского бизнесмена. Наш интерес к его личности не случаен. Он родственник Абдулы Кадима Заллума — второго амира Хизб ут-Тахрир, возглавлявшего организацию до своей смерти в 2003 году. Под его руководством партия расширила свое влияние на Центральную Азию, Европу и другие регионы, хотя и столкнулась с репрессиями во многих странах, таких как Россия и Узбекистан.

Реклама

Местные называют бизнесмена за глаза Абу-Бетон, поскольку он, как и следовало ожидать, производит и продает бетон. Время от времени ему звонят, он переходит на иврит и что-то объясняет собеседникам. Поговаривают, что Абу-Бетон продает бетон израильтянам на строительство стены, которой ограждают палестинские территории. Не знаю, врать не буду. Он немного знает о своем родственнике, поскольку тот много времени прожил за границей, но ему приятно, когда вспоминают его хамулу по такому поводу.

Партия Хизб ут-Тахрир была основана Такиуддином ан-Набхани в 1953 году в Восточном Иерусалиме при поддержке таких деятелей, как Ахмад ад-Даур и Абдул Кадим Заллум, которые помогали организовывать партию в Палестине, в частности в Хевроне. Их деятельность опиралась на религиозный авторитет и хамульные структуры, но столкнулась с конкуренцией с Организацией освобождения Палестины (ООП), а после 1987 года — с ХАМАС. По состоянию на 2005 год, говорит Абу-Бетон, влияние Хизб ут-Тахрир в Хевроне практически отсутствует, ХАМАС все перехватил.

Местные называют бизнесмена за глаза Абу-Бетон

Идеология партии заключалась в ненасильственной борьбе за восстановление халифата, критике национализма, капитализма и социализма, а также разработке «проекта конституции» для будущего халифата. Хизб ут-Тахрир создавалась как небольшая, но дисциплинированная организация, напоминающая ленинские партии по структуре. Ан-Набхани привлек интеллектуалов, религиозных деятелей и представителей палестинских хамул, которые разделяли его взгляды на необходимость глобального исламского возрождения. Поскольку эта организация активно критиковала идеи национализма и была по сути направлена против палестинского национализма, израильские спецслужбы ее особо не трогали.

Исламисты — это еще одно конкурентное по сравнению с палестинским национализмом движение, которое рассматривалось Израилем как альтернатива ООП. Внимание к исламским движениям израильтяне привлекли в 70-х годах. Как отмечает Беверли Милтон-Эдвардс в своем исследовании «Islamic Politics in Palestine» (1996), израильская администрация видела в религиозных группах меньшую угрозу, чем в вооруженных фракциях ООП, таких как ФАТХ. Израиль надеялся, что религиозные движения ослабят палестинских националистов, разделяя палестинское общество на светских и религиозных.

Милтон-Эдвардс отмечает, что после Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль оккупировал Западный берег и Сектор Газа, ООП стала главной угрозой для израильского контроля из-за ее вооруженной борьбы и международного признания (в частности ООН в 1974 году). Чтобы ослабить ООП, израильская администрация искала способы расколоть палестинское общество, используя как традиционные структуры (хамулы, как в плане «Сельские лиги»), так и религиозные движения.

Читайте также: Павло Шеремета Простой урок Израиля для Украины

В 1970-х годах «Братья-мусульмане» в Секторе Газа, возглавляемые шейхом Ахмедом Ясином, сосредотачивались на социальной и религиозной деятельности, а не на вооруженном сопротивлении, что делало их менее опасными в глазах Израиля по сравнению с ООП. Милтон-Эдвардс подчеркивает, что Израиль активно содействовал деятельности Исламского центра (Аль-Муджама аль-Ислами), созданного Ахмедом Ясином в 1973 году в Секторе Газа.

Этот центр стал центром деятельности «Братьев-мусульман», предоставляя социальные услуги (образование, медицинская помощь, благотворительность), что принесло ему популярность среди бедного населения. В частности, Израиль предоставлял Исламскому центру официальные разрешения на деятельность, позволяя ему получать финансирование от арабских стран, таких как Саудовская Аравия.

Милтон-Эдвардс отмечает, что израильская администрация видела в центре инструмент для противодействия влиянию ООП, которая доминировала в политическом пространстве. Израиль позволял «Братьям-мусульманам» строить мечети и религиозные школы, что усилило их инфраструктуру. Например, количество мечетей в Секторе Газа выросло с 200 в 1967 году до 600 в 1986 году, что в значительной степени было результатом деятельности Исламского центра.

В отличие от Организации освобождения Палестины, чьи активисты подвергались арестам и репрессиям, «Братья-мусульмане» действовали относительно свободно до середины 1980-х годов. Милтон-Эдвардс цитирует израильских официальных лиц, которые считали религиозные группы «меньшим злом» по сравнению с вооруженными фракциями ФАТХ.

Израильская политика толерирования «Братьев-мусульман» имела катастрофические последствия. Кто же мог представить (сюрприз), что в 1987 году в Палестине начнется первая Интифада (восстание), и окрепшие на израильских лицензиях исламисты трансформируются в Движение исламского сопротивления и станут на следующие 30 лет главным противником Израиля.

Собственно, ХАМАС использовал сеть мечетей и социальных институтов, созданных при поддержке Израиля, для мобилизации молодежи и начал атаки на израильские цели, что стало неожиданностью для израильской администрации. Милтон-Эдвардс, в частности, цитирует израильских аналитиков, которые признавали, что недооценили потенциал религиозных движений.

Это очень странный просчёт, некая стратегическая слепота, особенно учитывая то, что во времена британского мандата именно исламские идеи были мобилизующими для борьбы против сионистской колонизации и британского правления. Здесь достаточно вспомнить фигуры шейха Изз ад-Дина аль-Кассама или председателя Верховного арабского комитета Хадж Амина аль-Хусейни.

На этом позвольте мне завершить этот опус. Собственно, история с идеей объявления «эмирата Хеврон» не стоит выеденного яйца, к тому же хамула Аль-Джабари опровергла свою причастность к этой инициативе. Палестинское общество за последние 60 лет существенно трансформировалось от традиционного к современному, и только оккупация и продолжение конфликта мешают более значимым изменениям.

Надеюсь, что история о халильских хамулах была вам интересной.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал