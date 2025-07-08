Сенсация на фоне войны в Газе

Вади аль-Джабари вместе с четырьмя другими жителями города Аль-Халиль (Хеврон) на Западном берегу предложили выйти из состава Палестинской администрации, заявив о намерении создать независимый эмират и присоединиться к соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. Все пятеро принадлежат к местной хамуле аль-Джабари.

И началась шумиха. Чего я только не начитался и не наслушался — от утверждений о ненастоящести палестинской нации до других безумных выводов о клановом обществе, не способном к демократии.

Поэтому решил рассказать о хамулах: что это за явление и насколько они важны. Я буду опираться на работы двух авторов — палестинского историка и профессора Колумбийского университета Рашида Халиди и израильского политолога и профессора Университета Бар-Илан Менахема Кляйна.

Хамула — это расширенная семья, которая охватывает всех родственников. В Палестине хамулы были основными социальными единицами, особенно в сельских регионах и городах, таких как Хеврон, Иерусалим и Наблус. Они обеспечивали социальную стабильность, решали конфликты, контролировали экономические ресурсы (землю, торговлю) и формировали местную власть. Халиди подчеркивает, что эта экономическая автономия помогала хамулам сохранять влияние даже под внешним правлением (османским или британским).

Именно британцы активно использовали противостояние между хамулами

Не обходилось без проблем, главной из которых была конкуренция. В том же Хевроне расколы между хамулами, например, между аль-Натше и аль-Кавасмэ, использовались внешними силами, в частности британцами. Именно британцы активно использовали противостояние между хамулами аль-Хусейни и аль-Нашашиби в Иерусалиме, которые конкурировали за политическое влияние. Халиди отмечает, что с конца XIX века хамулы начали терять часть своего влияния из-за роста урбанизации, образованности и зарождения арабского националистического движения. Однако в таких городах, как Хеврон, они оставались ключевыми акторами до середины XX века, адаптируясь к новым политическим реалиям, как Организация освобождения Палестины (ООП) и ХАМАС.

Упомянутые выше хамулы аль-Кавасмэ и аль-Натше сыграли значительную роль в поддержке местных общин в условиях израильской оккупации. Их влияние превращается в политическое, в частности, через поддержку различных палестинских партий и движений. Например, аль-Кавасмэ поддерживает ХАМАС, а аль-Раджуб — ФАТХ. Во время палестинских восстаний хамулы сыграли ключевую роль в массовой мобилизации общин.

Впервые я приехал в Аль-Халиль (Хеврон) летом 1994 года. В отличие от других палестинских городов, где велись разговоры о будущем Палестинском государстве и собеседники выражали осторожный оптимизм, настроение в Хевроне было заметно мрачнее.

За полгода до того израильский террорист Барух Гольдштейн, житель поселения Кирьят-Арба, расположенного рядом с городом, учинил резню в Мечети Ибрагима, убив 29 палестинцев и ранив еще 150. Он был вооружен автоматом и одет в израильскую военную форму. Это событие глубоко травмировало город, и на тот момент он пребывал фактически в состоянии военного положения, с регулярными облавами и комендантским часом. Однажды израильский патруль задержал меня и удивился, что я здесь нахожусь. К счастью, моего уровня иврита хватило, чтобы убедить военных, марокканцев по происхождению, что я обычный турист, случайно зашедший в опасный район.

Аль-Халиль за последние двести лет пережил многочисленные восстания. В XIX веке здесь произошло восстание против египетской власти Ибрагима-Паши в 1834 году. Это событие, кстати, отчетливо подчеркнуло различия в палестинском сознании: мы не египтяне, мы не турки, мы не бедуины, традиционные соперники оседлого палестинского населения за ресурсы. Во времена Британского мандата в городе произошли два ключевых события: антиеврейский погром 1929 года и большое арабское восстание 1936 года. Погром 1929 года произошел на фоне слухов о подготовке демонтажа мечети Аль-Акса и восстановления еврейского Храма. Еврейская община города была арабоязычной, хорошо интегрированной в местную политическую, религиозную и экономическую жизнь. Это были преимущественно мизрахим — восточные евреи, которые с подозрением относились к новомодным сионистским идеям. Тогда погибло 67 человек, и многие евреи были вынуждены покинуть город. Стоит отметить, что палестинские соседи, часто подвергая опасности себя и свои семьи, прятали еврейские семьи от погромщиков. По крайней мере я слышал немало семейных историй об этих событиях.

В 1967 году город оказался под израильской оккупацией. Контроль над оккупированными территориями Израиль осуществлял как с помощью прямой военной силы, так и попытками привлечь к сотрудничеству часть палестинских элит. Ключевая стратегия этой политики, известная еще с римских времен, — «разделяй и властвуй» (лат. Divide et impera, ивр. P (e)red u-mshol). На Ближнем Востоке такую политику активно применяли не только израильтяне. Как я уже упоминал, британцы использовали стратегию усиления противостояния между хамулами аль-Хусейни и аль-Нашашиби в Иерусалиме. В Аль-Халиле главные усилия направлялись на обострение расколов между хамулами аль-Кавасмэ и аль-Натше.

Характерный пример — Мустафа Абдель Натиф, влиятельный палестинский деятель из хамулы аль-Натше, которого израильская администрация назначила мэром Хеврона после 1967 года. Его сотрудничество с израильскими властями сделало его противоречивой фигурой в палестинской истории. В то время главной угрозой для израильской оккупационной власти были палестинские структуры национального сопротивления, объединенные под эгидой ООП, и ослабление их влияния было ключевой задачей. Кстати, благодаря конкуренции между различными халильскими хамулами это намерение так и не удалось реализовать. Подавляющее большинство из них отвергло идею коллаборации.

Среди других знаковых усилий израильской оккупационной власти стоит выделить план, известный как «Сельские лиги», инициированный в 1978 году израильской военной администрацией на Западном берегу под руководством Менахема Мильсона, гражданского администратора оккупированных территорий в 1981—1982 годах, при поддержке министра обороны Ариэля Шарона. Идея заключалась в создании сети местных советов в сельских районах Западного берега, которыми бы руководили лидеры хамул, лояльные к Израилю, и которые выполняли бы административные функции, такие как распределение ресурсов, разрешение споров и сотрудничество с израильскими силовыми структурами. Израиль надеялся, что «Сельские лиги» станут альтернативой ООП.

План предусматривал изоляцию городских центров, например, Рамаллы или Наблуса, где палестинские националисты имели сильную поддержку, от сельских районов, где хамулы сохраняли влияние. Мустафа Абдель Натиф, мэр Хеврона в 1970-х годах и представитель хамулы аль-Натше, был ключевой фигурой в реализации «Сельских лиг» в регионе Хеврона. Хеврон, как город с сильными хамульными структурами, считался идеальной площадкой для этого плана.

В конце концов план «Сельские лиги» имел ограниченный успех и в итоге провалился по нескольким причинам. Во-первых, из-за отсутствия легитимности. Лидеры «Сельских лиг» воспринимались многими палестинцами как коллаборационисты, что подрывало их авторитет. Активисты ООП активно противодействовали «лигам», обвиняя их в предательстве. Националистические хамулы, например, аль-Кавасмэ, мобилизовали общины против сотрудничества с Израилем, что ослабило позиции аль-Натше.

Во-вторых, члены «Сельских лиг» часто становились мишенями для палестинских боевиков. Например, лидеры, сотрудничавшие с Израилем, подвергались нападениям, что делало участие в «лигах» опасным.

В-третьих, рост палестинского национализма. В 1970-х годах палестинское национальное сознание укреплялось благодаря ООП и событиям, таким как «Черный сентябрь». В конце концов в 1987 году началась Первая интифада, которая окончательно похоронила «Сельские лиги», поскольку палестинцы массово выступили против оккупации, а хамулы, даже те, что сотрудничали, вынуждены были адаптироваться к националистическому движению.

